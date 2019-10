Cybermobbing, Hetze, Fake News: Wie kann man Schüler darauf vorbereiten?

Anzeige

Die jugendlichen Täter schlagen oft unerwartet zu. Ein schnelles Foto durch den Türschlitz, wenn ihr Opfer sich unbeobachtet fühlt. Ein Instagram-Post mit großer Reichweite – und dramatischen Folgen. In Windeseile verbreiten sich Bilder, die junge Menschen im Internet bloßstellen. „Wir erleben es immer wieder, dass Schüler in sozialen Netzwerken Grenzen überschreiten“, berichtet Bernhard Krabbe, stellvertretender Schulleiter des Gaggenauer Goethe-Gymnasiums. Mit seiner Forderung, Eltern sollten die Handynutzung ihrer Kinder überwachen, stößt er auf Gegenwind.

Beim Mobbing im Netz handelt es sich laut Krabbe meist um Wiederholungstäter: „Uns begegnen oft dieselben Namen.“ Die Fälle, in denen sich die Opfer an die Schulleitung wenden, hätten zugenommen. Dennoch sagt Krabbe: „Die meisten Schüler verhalten sich im Internet anständig.“

Es ist wichtig, den Schülern einen kritischen Umgang mit ihren Quellen zu vermitteln.

Und nicht immer steckt hinter Verstößen auch eine böse Absicht. „Viele Jugendliche teilen Bilder in sozialen Netzwerken, ohne die Konsequenzen zu bedenken“, weiß Krabbe. Oder sie nutzen fragwürdige Quellen für ihre Referate, wie Oberstufenkoordinator Jörg Hainer aufgefallen ist – gerade, wenn es in der neunten Klasse um den Nationalsozialismus geht. „Es ist wichtig, den Schülern einen kritischen Umgang mit ihren Quellen zu vermitteln“, betont Hainer.

Workshops in der Unterstufe

Um sie für die Fallen im Netz zu sensibilisieren, setzt das Gymnasium früh an. In Kooperation mit der Polizei richtet es schon in der Unterstufe Workshops aus, bei denen Kinder über die Gefahren bei der Smartphone-Nutzung aufgeklärt werden. „Dabei geht es auch um die rechtlichen Konsequenzen ihres Handelns“, erklärt die Präventionsbeauftragte Andrea Braunwarth. Viele Schüler seien sich darüber nicht im Klaren: „Das ist ein langer Lernprozess.“

Auch interessant: Grundschüler in Rauental erarbeiten Smartphone-Regeln für die Familie

Schulleitung sieht dramatischen Wandel

Die Medienbildung ist mittlerweile fest im Lehrplan verankert. Bei einem aktuellen Verstoß fand auch schon ein „Interventions-Elternabend“ statt, um die Erziehungsberechtigten auf die Probleme aufmerksam zu machen. Seit dem 1. Januar haben Schulen die rechtlichen Voraussetzungen, Smartphones einzukassieren, wenn der Unterricht gestört wird. Schon in der fünften Klasse tauchen nur wenige Schüler ohne Internethandy auf. Krabbe spricht von einem „dramatischen Wandel“, der die Schulen vor große Herausforderungen stellt.

Wir müssen mit den Schülern ins Gespräch kommen.

Von einer Verteufelung der Smartphones hält der stellvertretende Schulleiter indes wenig, zumal die Handys auch im Unterricht, etwa zur Recherche, zum Einsatz kommen: „Wir müssen mit den Schülern ins Gespräch kommen“, ist der Pädagoge überzeugt – und nimmt auch die Eltern in die Pflicht: „Sie sollten sich regelmäßig mit ihren Kindern über deren Internetkonsum austauschen – auf Vertrauensbasis.“ Einige Eltern weigern sich. Sie pochen auf das Briefgeheimnis und wollen die Privatsphäre ihrer Kinder nicht verletzen. Krabbe sagt dennoch: „Eine gewisse Steuerung ist sinnvoll.“

Auch interessant: Schulen in der Region gegen Mobbing: „Wir dürfen nicht wegschauen“

Auch die Spielsucht ist ein Problem

Viele Schüler, so seine Erfahrung, verbringen täglich mehrere Stunden am Handy – und das nicht nur in sozialen Netzwerken wie Snapchat und Instagram. „Auch Spielsucht ist ein Problem“, warnt Krabbe und erinnert sich an einen alarmierenden Fall: „Ein Schüler hat behauptet, dass er seine Hausaufgaben nicht machen konnte, weil er ein Spiel beenden musste.“

Vorsicht

Mobbing, Hetze, Fake News: Die sozialen Netzwerke warten mit zahllosen Fallstricken auf. Der Umgang mit ihnen will daher gelernt sein – und hier kommen die Schulen ins Spiel. Viel zu lange wurden Kinder und Jugendliche im Internet sich selbst und damit auch der geistigen Brandstiftung überlassen, die in der Anonymität des Netzes oft ungesühnt bleibt.

Mehr zum Thema: Cybermobbing ist gerade bei Jugendlichen großes Thema

Bildungsauftrag

Zur Wissensvermittlung, dem Kernauftrag der Schulen, zählt eben auch das: jungen Menschen das Werkzeug mitzugeben, Wahres von Falschem zu unterscheiden und den Ursprung einer Nachricht kritisch zu hinterfragen. Vorsicht, liebe Jugend: Instagram und Snapchat sind keine Quellen – sondern Plattformen, auf denen sich tummeln kann, wer will.

Das Internet vergisst nie

Auch diejenigen, die sich mit böser Absicht anmelden. Menschen, die Andersdenkende diffamieren, oder einfach die, deren Nase ihnen nicht passt. So hat sich auch das Mobbing vom Klassenzimmer ins vermeintlich soziale Netz verlagert. Dabei kann ein irreparabler Schaden entstehen, denn das Internet vergisst bekanntlich nie.

Auch Eltern stehen in der Pflicht

Umso wichtiger ist es deshalb, dass die Medienbildung nunmehr im Lehrplan verankert ist. Am Gaggenauer Goethe-Gymnasium hat man die Herausforderungen des digitalen Zeitalters erkannt und reagiert: Schon in der Unterstufe werden die Schüler über die Gefahren in sozialen Netzwerken informiert. Allein: Zwischen 7 und 13 Uhr können nicht alle Probleme gelöst werden. Auch die Eltern sind gefordert, ihrem Nachwuchs auf die Tasten zu schauen. Sie klammheimlich zu überwachen, wäre der falsche Ansatz. Das Gespräch mit ihnen suchen, aufzuklären, dagegen der richtige.