Das Gebetshaus in Gaggenau braucht noch Zeit

Eigentlich sollte das Gebetshaus in Bad Rotenfels in diesem Frühjahr eröffnet werden. Doch es gibt Verzögerungen bei der Renovierung. Für Helge Rieger ist das kein Grund für Trübsal. „Wir machen es lieber langsam und dafür richtig“, sagt der Vorsitzende des Vereins Gebetshaus Bad Rotenfels.

Der 2017 gegründete Verein mit etwa 40 Mitgliedern hat die evangelische Johanneskirche 2018 mit Spendeneinnahmen und einem Sparkassenkredit gekauft. Die laufenden Kosten werden laut Rieger durch regelmäßige Spenden und die Vermietung der Turmspitze an eine Mobilfunkanbieter beglichen. Für die Umbauarbeiten fehlt allerdings noch das Geld.

Leben in der ehemaligen Kirche

Trotzdem wird die ehemalige Kirche seit September 2018 wieder langsam mit Leben gefüllt. Im Saal im hinteren Kirchenschiff veranstaltet der Verein einmal im Monat einen Lobpreisabend mit Musik. Etwa 30 bis 60 Personen kommen dazu regelmäßig, erzählt Rieger. Im Winter sei es allerdings etwas kalt gewesen, zwei Heizlüfter mussten den ganzen Tag laufen, damit der Raum warm wurde.

Die Heizung hat der Verein Rieger zufolge stillgelegt, im Herbst soll eine neue kommen. Das ist auch der Grund, warum die wöchentliche Kerngebetsgruppe sich in der kalten Jahreszeit in Riegers Wohnzimmer traf. „Da gibt es zum Glück genug Platz“, berichtet er.

Gebete in anderen Räumen

Ab Mai kommen die Gläubigen aber wieder im Gebetshaus zusammen. Allerdings nicht in dem eigentlich für die Gebete vorgesehenen Raum, dem ehemaligen Kindergarten im ersten Stock. Stattdessen treffen sie sich in dem Saal, in dem der Lobpreisabend abgehalten wird. Andere Gruppen, etwa die aktuell vier bis sechs Menschen umfassende „Early-Bird-Gebetsgruppe“, kommen in einem kleinen Raum in der Sakristei zusammen. Den großen Gottesdienstsaal nutzten die umliegenden Schulen für ihre Weihnachtsgottesdienste.

Das Geld fehlt

Im ehemaligen Raum des Kindergartens findet dagegen nichts statt. Zurzeit stehen dort Gerüste, ein Bodenbelag fehlt und die Wände sind unverputzt. Wo früher ein Kamin war, klafft nun ein Loch in der Decke. „Die Renovierung dieses Raums kostet etwa 100.000 Euro“, sagt Rieger. Das Geld fehlt, die Umbauarbeiten sind gestoppt. Bisher wurde für einen vierstelligen Betrag die Zwischendecke herausgerissen, der Kamin und eine Wand entfernt und alles vorbereitet.

Team aus Experten

„Wenn das Geld für die Renovierung da ist, können die Handwerker direkt loslegen“, erklärt Rieger. Dass das bald passiert, davon ist er fest überzeugt. Zu gut lief es bisher. „Wir haben einen Architekten im Team, einen Baurechtsexperten und einen Buchhalter als Kassenwart“, berichtet Rieger. Das könne kein Zufall sein, da müsse Gott seine Hände im Spiel haben.

Gebetshaus als Ergänzung

Dass dieser Gott sie alle vereint, das ist Rieger wichtig. Im Gebetshaus sollen Protestanten ebenso beten wie Katholiken und Freikirchler. Eine Konkurrenz zu den Kirchen soll der Verein nicht sein. „Wir bieten Veranstaltungen nur unter der Woche an“, sagt Rieger. Als zeitgleich zum Passahmahl im Gebetshaus die Kirchen in umliegenden Orten ebenfalls ein Passahmahl veranstalteten, habe er die Gläubigen darum gebeten, in ihre Kirchen zu gehen. Das Gebetshaus stelle eine Ergänzung zu den Kirchen dar und nicht deren Ersatz.

Nun muss es aber erst einmal fertig werden. Offiziell eröffnet werde das Haus erst, wenn der Gebetsraum renoviert ist. Fertig ist es aber selbst dann noch nicht. Im ehemaligen Gottesdienstraum soll Bühnentechnik installiert werden, damit dort christliche Theaterstücke und Konzerte präsentiert werden können. Der Turm mit seinem kaputten Ziffernblatt ist ebenfalls sanierungsbedürftig und Rieger träumt von einer Theke im Eingangsbereich. „Das ist aber alles noch Zukunftsmusik“, meint er. Der Gebetsraum als Herzstück des Hauses habe Vorrang.

Der Lobpreisabend mit Band- oder Klavierbegleitung wird immer am letzten Freitag eines Monats im Gebetshaus Bad Rotenfels angeboten. Der nächste beginnt am 31. Mai um 19 Uhr.