Der Tod hat viele Gesichter. Er kann friedlich sein. Aufwühlend. Qualvoll. Oft kommt er schleichend, manchmal plötzlich. Für Herbert Walterspacher und Sonja Schlenker ist er ein Teil ihres Alltags. Gemeinsam mit Cornelia Hesse und Hans-Jörg Ball leiten sie die Hospizgruppe Gaggenau, die Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten. Dabei tauchen die Ehrenamtlichen tief in die Intimsphäre der Sterbenden ein. Sie werden Zeuge von Versöhnungen, Abrechnungen und letzten Kämpfen. Und sie erfahren: Der Tod kennt keinen Kalender.

Die Begleitung beim Sterben, so widersprüchlich das klingt, kann Menschen wieder Lebensenergie geben. Sonja Schlenker berichtet von einer 90-jährigen Frau, die seit mehr als zwei Jahren von der Hospizgruppe begleitet wird. Anfangs schien der Tod ganz nah. Nun hat sich ihr Zustand stabilisiert. Der Normalfall ist das nicht. Die meisten Menschen, die sie betreut, sind schon auf ihrem letzten Weg – ohne Umkehr.

Beide Seiten müssen loslassen. Dann fällt der Abschied leichter.

„Da sein“, nennt Herbert Walterspacher die Aufgabe der Ehrenamtlichen. Das klingt banal und ist doch vielschichtig. Denn jeder Mensch stirbt anders. „Am ruhigsten ist, wer jemanden an seiner Seite weiß“, sagt Walterspacher. Oft ist das die eigene Familie, aber nicht immer: „Manche Angehörige wollen am Ende nicht dabei sein.“ Walterspacher sagt das, ohne zu urteilen. Eines ist ihm wichtig: „Beide Seiten müssen loslassen. Dann fällt der Abschied vom Leben leichter.“

Aufwühlender Todeskampf

Die meisten Menschen, sagt der 72-Jährige, „sterben friedlich.“ Er erinnert sich aber auch an den Todeskampf einer alten Frau: „Sie war sehr unruhig. Ihr Körper bäumte sich immer wieder auf. Das war erschreckend.“

Letzte Worte auf dem Sterbebett

Am Sterbebett, sagt Walterspacher, wolle der Mensch mit sich im Reinen sein. Mitunter wird dort gesagt, was lange unausgesprochen blieb. Familien versöhnen sich. Und die Menschen holen vergessen geglaubte Traumata wieder ein. Walterspacher kannte eine Frau, die zusammenfuhr, wenn die Absätze einer Pflegerin auf dem Gang klapperten: „Das erinnerte sie an den Einmarsch feindlicher Soldaten im Krieg“, erzählt er. Andere finden erst im Angesicht des Todes einen Weg aus ihrer Sprachlosigkeit. Sonja Schlenker erinnert sich an einen Sohn, der über seinen sterbenden Vater sagte: „Er redet nicht viel.“ Als der Hospizbegleiter kam, sprach der Mann ununterbrochen. „Manchmal erfahren wir Dinge, von denen selbst Angehörige nichts wissen“, sagt Walterspacher, „deshalb ist uns Verschwiegenheit sehr wichtig.“

Ich habe keine Angst vor dem Tod. Nur vor dem Sterben.

Der ehemalige Sparkassen-Vorstand schloss sich der Hospizgruppe bereits Anfang der 2000er Jahre an. Auch Sonja Schlenker ist schon lange dabei. Ihr Vater starb, als sie 14 Jahre alt war. Die ehrenamtliche Arbeit hat ihren Blick auf den Tod verändert: „Ich lebe jeden Tag bewusster“, sagt die 59-Jährige.

Walterspacher nickt. Ein schwerkranker Mann habe ihm einmal gesagt: „Ich habe keine Angst vor dem Tod. Nur vor dem Sterben.“ Diese Furcht wolle man den Menschen nehmen – ohne ihr Schicksal zu nah an sich heranzulassen. „Um helfen zu können, müssen wir die Distanz wahren“, erklärt Walterspacher und fügt an: „Wir fühlen mit, aber wir leiden nicht mit.“

Wenige Menschen sterben zu Hause

Die beiden Sterbebegleiter sind sich einig: Sie selbst wollen ihren letzten Weg zu Hause gehen, umgeben von ihrer Familie. „60 Prozent der Menschen wünschen sich das“, sagt Walterspacher, „aber es gelingt nur der Hälfte.“ Viele sterben in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Oft kontaktieren Angehörige die Hospizgruppe.

Die Ehrenamtlichen sprechen zunächst mit der Familie, um mehr über den sterbenden Menschen zu erfahren. Dann entscheiden sie, welcher Begleiter am besten zu ihm passt. Ihre Aufgabe ist schwierig. Sie erfordert Empathie, Fingerspitzengefühl und ein offenes Ohr. In der Ausbildung, die 80 Stunden Theorie und 40 Stunden Praxis umfasst, wird deutlich: Nicht jeder ist dafür geeignet.

Nicht jeder kann Sterbegleiter werden

„Manche können ihr Wissen am Menschen nicht umsetzen“, sagt Schlenker. Mitunter fehlt es ihnen an Einfühlungsvermögen. Oder sie sind schlechte Zuhörer. In diesen Fällen ist nach der Ausbildung Schluss. Der Hospizgruppe, die im Jahr 2000 auf Initiative von Manfred Lang und Diakon Simon Förderer gegründet wurde, gehören 25 aktive Mitglieder an.

Aktuell begleiten sie zehn Menschen auf ihrem letzten Weg. Die Ehrenamtlichen sind an ihrer Seite, wenn die Angehörigen dafür keine Zeit oder Kraft haben. Ein- bis zweimal pro Woche, in der Endphase auch mehrere Stunden täglich. Wenn nötig, bis zum letzten Atemzug.

Sonja Schlenker, Telefonnummer: 01733293212

Herbert Walterspacher, Telefonnummer 01727225500