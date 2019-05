Die ältere Generation gibt in der Kommunalpolitik den Ton an

Anzeige

Der eine ist ein Urgestein der Gaggenauer Sozialdemokraten, der andere sitzt seit zehn Jahren für die CDU im Ortschaftsrat Hörden: Gerd Pfrommer (64) und Jan Schillinger (29) trennt eine Generation, doch sie eint ihr Interesse an der Kommunalpolitik.

Im Vorfeld der Wahlen am 26. Mai hat sich BNN-Redakteur Dominic Körner mit den beiden Murgtälern über ihr politisches Engagement, ihre schwierigsten Momente im Gremium und die problematische Altersstruktur in der Kommunalpolitik unterhalten.

Herr Pfrommer, Herr Schillinger, Sie Beide engagieren sich in der Kommunalpolitik. Warum?

Pfrommer: Ich bin 1980 in die SPD eingetreten, prägend waren dabei die politischen Auseinandersetzungen der 70er-Jahre auf Bundesebene. An Kommunalpolitik habe ich damals noch nicht gedacht. Erst im OB-Wahlkampf 1984 bin ich mit der Gaggenauer SPD warm geworden und dann auch im selben Jahr für sie in den Gemeinderat gewählt worden. Es ist toll, mit eigenen Augen zu sehen, was man vor Ort bewegt. In diesem Punkt ist die Kommunalpolitik sicher befriedigender als die Landes- oder Bundespolitik.

Mir macht es großen Spaß, vor meiner eigenen Haustür gestalten zu können.

Schillinger: Ich wurde 2007 auf eine Kandidatur für den Hördener Ortschaftsrat angesprochen, 2009 habe ich es dann gewagt. Zu meiner Überraschung bin ich gleich im ersten Anlauf gewählt worden. Mir macht es großen Spaß, vor meiner eigenen Haustür gestalten zu können.

Gestalten klingt gut, aber die Kommunalpolitik kann mitunter auch hartes Brot sein. Gab es Entscheidungen, die Sie lange beschäftigt haben?

Schillinger: Die Schließung der Aschenbahn in Hörden war sehr umstritten, viele waren davon enttäuscht. Für mich war das aber eine klare Sache: Die Sanierungskosten standen in keinem Verhältnis zur Zahl der Nutzer. Damals gab es wichtigere Projekte. Im Ortschaftsrat ging es vor dem Beschluss hoch her, aber da muss man durch.

Ich erinnere mich an emotional aufgeladene Debatten.

Pfrommer: Mir fällt sofort die Bäderdiskussion in Gaggenau ein. Ende der 90er-Jahre war die Finanzlage vieler Kommunen schwierig, wichtige Weichenstellungen waren notwendig. Der Gemeinderat hat sich seinerzeit für ein öffentliches Schwimmbad entschieden und gleichzeitig privat geführte Bäder ermöglicht. Ich erinnere mich an emotional aufgeladene Debatten und sogar Demos vor dem Rathaus. Da war richtig Leben in der Bude.

Hatten Sie in stürmischen Zeiten nie den Gedanken: Warum tue ich mir das eigentlich an?

Pfrommer: Es gab Phasen, da kam bei mir viel zusammen: Ich war Teamleiter bei Daimler, Vorsitzender beim VFB Gaggenau, dazu Gemeinderat und Familienvater. Das war heftig, aber offenbar nicht abschreckend: Schließlich kandidiert mein Sohn dieses Jahr auch für den Gemeinderat.

Viele junge Menschen, Herrn Schillinger ausgenommen, lassen sich nur schwer für die Kommunalpolitik begeistern. In den Ratssälen der Region dominiert die Generation Ü50…

Die Erfahrung des Alters und die frischen Ideen der Jungen.

Pfrommer: In der Kommunalpolitik, davon bin ich fest überzeugt, braucht es eine gesunde Mischung: Die Erfahrung des Alters und die frischen Ideen der Jungen. Die Hälfte der SPD-Kandidaten sind unter 35 Jahre alt. Aber sie müssen auch gewählt werden, und da hilft den Älteren häufig ihr größerer Bekanntheitsgrad.

Das heißt: Für Sie kann am 26. Mai nichts schiefgehen?

Pfrommer: Bei Wahlen darf man sich nie zu sicher sein. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich kein ganz schlechtes Ergebnis erziele.

Schillinger: Mir fällt auf, dass es ist schwierig ist, junge Freunde und Bekannte für ein politisches Ehrenamt zu gewinnen. Die meisten sagen: Zu wenig Zeit, zu viel zu tun. Dabei ist das nur eine Frage, wie man seine Prioritäten setzt. Leider habe ich den Eindruck, dass die junge Generation politisch weniger interessiert ist als Ihre.

Pfrommer: Das ist schade. Uns haben vor allem junge Frauen abgesagt, obwohl sie durchaus interessiert waren. Viele haben Bedenken, dass sich ein kommunalpolitisches Engagement nicht mit Familie, Haus und Job vereinbaren lässt. Hinzu kommt: Die Bereitschaft, sich langfristig an ein Ehrenamt zu binden, ist gesunken. Das sieht man auch in den Vereinen.

Man kann es auch nicht erzwingen.

Könnte nicht ein Jugendgemeinderat dabei helfen, den Politnachwuchs mobilisieren?

Pfrommer: Ein schwieriges Thema. Wir hatten mal ein solches Gremium in Gaggenau und es gab auch Zeiten, als einige Mitglieder den Sprung in den Gemeinderat geschafft haben. Aber das waren leider Einzelfälle. Das Interesse am Jugendgemeinderat hat wieder nachgelassen, und man kann es auch nicht erzwingen. Heute gibt es ihn nicht mehr. Vielleicht kann man die Sprecher der Jugendforen zukünftig etwas nachhaltiger einbinden.

Herr Schillinger sitzt mittlerweile auch schon zehn Jahre im Hördener Ortschaftsrat, dennoch zählt er immer noch zu den jungen Gesichtern in der Kommunalpolitik. Sie, Herr Pfrommer, sind schon lange dabei. Erinnern Sie sich denn noch an Ihre ersten Sitzungen?

Pfrommer: Ja. Als Junger musste man sich trauen, auch mal das Wort zu ergreifen. In meiner Anfangszeit war das noch eine andere Generation als heute. Wenn ich in einer Gemeinderatssitzung gesprochen habe, dann wurde schon in der eigenen Fraktion geschnaubt, nach dem Motto: Was will der denn jetzt? Das hierarchische Rollenverständnis war anders. Es gab die Fraktionssprecher, die anderen sollten die Klappe halten.

Mich haben meine Ratskollegen immer ermutigt, mich einzubringen.

Schillinger: Das hat sich geändert. Mich haben meine Ratskollegen immer ermutigt, mich einzubringen. Aber natürlich habe ich mich zu Beginn ein wenig zurückgehalten. Ich habe mich erst einmal orientiert und geschaut, wie der Laden funktioniert.

Neue Gesichter könnten bald im Gaggenauer Gemeinderat sitzen, auch von der AfD. Die Partei hatte unlängst angekündigt, eigene Kandidaten aufstellen zu wollen. Herr Pfrommer, wie würden Sie mit ihr im Falle einer Wahl umgehen?

Pfrommer: Das sehe ich gelassen. Man sollte die AfD nicht überhöhen. Wenn einer von ihr ab Mai im Gemeinderat sitzen sollte, dann sage ich: Okay, das ist eine demokratische Wahl. Das wäre sicher nicht der Untergang von Gaggenau. Aber mich würde schon interessieren, mit welchen kommunalpolitischen Vorstellungen die AfD antritt. Es geht schließlich bei der Kommunalwahl um Gaggenau und nicht um Berlin oder Brüssel.

Schillinger: Letztlich hängt das auch an den Kandidaten. Man muss abwarten, ob sie bei jedem Thema dagegen schießen oder an einer konstruktiven Mitarbeit interessiert sind.