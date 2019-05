Die Gaggenauer Innenstadt wird zur Tanzfläche

Anzeige

Die Gaggenauer haben Rhythmus im Blut: An drei Standorten füllten Tänzer am Freitagabend die Benz-Stadt mit Leben. Bei der zweiten Auflage von „Gaggenau tanzt“ legten rund 40 Gruppen mit 400 Aktiven Showeinlagen, Folklore- und Standardtänze auf das innerstädtische Parkett. Das Wetter meinte es gut mit den Veranstaltern um City-Manager Philipp Springer. Nachdem noch am Vortag aufgrund der Regenprognose eine Absage im Raum gestanden war, blieb es überwiegend trocken. Viele Menschen strömten zum Tanz in die Stadt, deren Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet hatten. Auf dem Marktplatz, dem Kirchplatz und in der Hauptstraße zeigten die Tänzer ihr Können. Die Bandbreite reichte vom Fitness- bis zum Showtanz, von der Folklore- bis zur Kindertanzgruppe.

Die Stadtverwaltung tanzt mit

Heiße Rhythmen und kubanisches Flair brachte die Karlsruher Formation „Caricuba“ ins Murgtal, während die „Petticoats“ ihrem Publikum mit Rock ’n’ Roll, Boogie und Line Dance einheizten. Auch das DRK Ottenau, die „City Hall Dance Crew“ der Stadt Gaggenau, die Rollstuhltanzgruppe der Altenhilfe und Folkloregruppe des Rastatter Turnvereins schickten ihre besten Tänzer in die Innenstadt. Am Kirchplatz erhielten interessierte Paare eine öffentliche Tanzstunde, auch bei vielen weiteren Mitmach-Angeboten wurden die Zuschauer mit einbezogen.

Einkaufsabend in der City

Umrahmt wurde die gut besuchte Veranstaltung von einem Einkaufsabend in der Innenstadt: Die Geschäfte hatten bis 22 Uhr geöffnet, und vor dem City Kaufhaus führten Models dem Publikum bei frischen Temperaturen die neueste Bademode vor. „Im schlimmsten Fall müssen sie eben einen Bademantel tragen“, scherzte Philipp Springer.

Angesichts der wackeligen Wetterprognose habe man am Donnerstagvormittag noch über eine Absage beraten, erklärte der City-Manager. Nach positiven Rückmeldungen der teilnehmenden Gruppen sei sie aber schnell vom Tisch gewesen. „Ich hoffe, den Zuschauern wird schnell warm ums Herz – und die Tänzer sind ohnehin in Bewegung“, sagte Bürgermeister Michael Pfeiffer bei der Eröffnung auf dem Marktplatz.

Goethe-Schülerinnen eröffnen Tanzreigen

Den Aktiven gab Philipp Springer noch einen frommen Wunsch mit auf den Weg: „Tanzt die Wolken weg.“ Dann machte er die „Bühne“ vor dem Rathaus frei für das Tanzensemble des Gaggenauer Goethe-Gymnasium, das sein Publikum tänzerisch nach Afrika und Asien entführte. Ein paar hundert Meter weiter zeigte die Kindertanzgruppe des TV Lautenbach eine schwungvolle Performance, die unter dem Applaus der Zuschauer mit einer (Mini-)Menschenpyramide endete. Ein Farbtupfer waren, tanzend wie beim Stadtbummel, die Akteure vom Türkischen Schuleltern-Verein in ihren orientalischen Kostümen. Um kurz nach sechs, die Veranstaltung war gerade eine Stunde alt, brachte ein Besucher auf den Punkt, was wohl viele dachten: „Überall wird getanzt – ich weiß gar nicht, wo ich zuschauen soll.“