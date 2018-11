Anzeige

Wer glaubt, im Fernsehen sehe man nur die große weite Welt, liegt falsch. Der Bildschirm zeigt – mitunter von den Zuschauern unbemerkt – Drehorte direkt vor der Haustür. Produktionsfirmen nutzen die Region um Rastatt, Baden-Baden und das Murgtal. Die nötigen Kontakte zwischen Beteiligten vermittelt nicht selten die Film Commission Baden-Baden/Karlsruhe. Und das hat zugenommen, betont Projektleiterin Simone Schmidt.

„Dieses Jahr mussten einige Produktionen verschoben werden, weil Personal und Platz fehlten“, sagt Schmidt. „In Großstädten wie Berlin wird es immer schwieriger zu drehen.“ Die Anwohner hätten genug davon, die Drehorte seien überlastet. „Deshalb weichen Produktionsfirmen auf die Region aus.“

Ländliche Orte und Stadtnähe

Denn dort finde man das „normale Leben“ sowie die Mischung aus ländlichen Orten und Stadtnähe. „Die Region ist sehr offen dafür, es kommen wenig Beschwerden“, fügt Schmidt hinzu. Zudem ist die Unterbringung des Teams während des Drehs günstiger. Die Nähe zum SWR locke zusätzlich.

Film Commission vermittelt

Ob Requisite, Regisseur oder Leinwandmotiv: „Wir sind eine kostenfreie Vermittlungsstelle für Filmschaffende“, erklärt Schmidt. Neben der Film Commission mit Sitz in Baden-Baden gibt es landesweit noch sieben weitere – sie alle sind Teil der MFG Filmförderung Baden-Württemberg. Die regionalen Netzwerke werden zur Produktion von Fernseh- und Kino-, aber auch Werbe- und Imagefilmen sowie Serien oder Fotoshootings genutzt.

Datenbank für Drehorte

In der Datenbank der Film Commission stehen neben Schlössern, Sehenswürdigkeiten und Villen auch Tankstellen, Wälder oder Straßenkreuzungen. „Außerdem lassen Privatpersonen ihre Wohnungen oder Häuser aufnehmen und erhalten bei Buchung Motivmiete“, sagt Schmidt. „Gerade Studierende an Filmhochschulen mit geringem Budget können sich die Kosten für Genehmigungen und Mieten nicht leisten“, sagt Schmidt. Auch diese versuche man nebst den großen Produzenten zu unterstützen.

Neue Möglichkeiten für die Wirtschaft.

Einen Mehrwert habe das Filmgeschäft zudem auf die regionale Wirtschaft, ergänzt Mathias Trui, Presseleiter der Kur und Tourismus GmbH Baden-Baden, an welcher die Film Commission angesiedelt ist. „Es ergeben sich neue Möglichkeiten für Einzelhändler, Dienstleister oder die Hotelbranche.“

Architektur in der Stadt

Filme wie „Die Holzbaronin“ oder „Die beiden Freundinnen“ spielen mitunter in Gernsbach. Die „malerische Lage“ sowie die Architektur mit Fachwerkhäusern seien beliebt, erklärt die Stadt Gernsbach. Zuletzt wurden dort Teile des Films „25 km/h“ aufgenommen, erschienen im Oktober 2018. Einige Szenen entstanden auf dem evangelischen Friedhof, in der St. Jakobskirche, in der Altstadt sowie am Metzgerbrunnen. Aber auch die Rheinbrücke im Rastatter Stadtteil Wintersdorf rückte ins Bild.

Historische Gebäude wie die Zehntscheuer kommen zum Beispiel in den „Bodenseegeschichten“, einer SWR-Reihe, vor. Der Gernsbacher Ortsteil Reichental ist Kulisse für die SWR-Fernsehserie „Die Fallers“, deren Vorspann sogar St. Mauritius zeigt.

Schwarzwald-Szenerie

Für einige Feuerwehrszenen weichen die Macher „Fallers“ nach Gaggenau aus, erklärt Sabrina Rohde, Sprecherin der Stadt. „Dazu wird das Feuerwehrhaus in Bad Rotenfels genutzt.“ Außenaufnahmen kamen zum Beispiel im Winkler Hof zustande. Aufmerksame Zuschauer erkennen in der Serie unter anderem auch das Rathaus in Ebersteinburg sowie die Kirche in Reichental.

Zum Tatort

„Die Stadt Rastatt wird immer mal wieder für Dreharbeiten angefragt“, erklärt Heike Dießelberg, städtische Sprecherin. In der Regel seien Produktionsfirmen auf der Suche nach passenden Straßenabschnitten, Wohnvierteln und Gewerbegebiete. Im Restaurant Da Franco in der Josefstraße und im Hochhaus in der Plittersdorfer Straße seien etwa schon Szenen für den „Tatort“ gedreht worden.

Anfang November war das Murgtal zuletzt im „Tatort“ Stuttgart zu sehen. „Der Mann, der lügt“ spielt im Bauhof Weisenbach. Die Kriminalhauptkommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz standen dort zuvor für die Folge „Hüter der Schwelle“ vor der Kamera. Die Räumlichkeiten werden häufiger für Produktionen der Fernsehanstalt genutzt, schreibt die Gemeinde auf ihrer Internetseite.

Glanz der Schlösser

Bis zu zwei Mal im Jahr erreichen Anfragen von Filmschaffenden die Schlösser in Rastatt, erklärt Magda Ritter, Leiterin der Schlossverwaltung. Laut Referenzliste tritt das Schloss Favorite in der Reihe „Märchenfilm im Ersten – Sechs auf einen Streich“ auf – mit dem Film „Der Froschkönig“. Das Schloss ist auch Kulisse in „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“. Darin taucht auch der Ahnensaal des Residenzschlosses Rastatt auf.

Nicht nur Dokumentarfilme.

Auch Fernsehshows wie „Deutschlands bester Bäcker“ (ZDF) und „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“ (VOX) sowie SWR-Sendereihen nutzen die Schlösser. Ein Restaurator beaufsichtigt die Drehs, ergänzt Ritter. „Inzwischen werden wir nicht nur für Dokumentar- oder historische Kinofilme angefragt, sondern auch für Fernsehshows, die weder mit dem Schloss noch mit seiner Geschichte zu tun haben.“