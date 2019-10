Einfach mal zur Ruhe kommen

Anzeige

Der Beobachter hört maximal ein leises Surren. Den Pfeil sieht er nach dem Abschuss allenfalls ganz kurz und auch nur bei Distanzschüssen. Kein Wunder: Mit bis zu 330 Stundenkilometern verlässt der Pfeil den Bogen und bohrt sich in sein Ziel. Der Gang zu den einzelnen Stationen, die Vorbereitung mit dem Sportgerät, dann die Konzentration auf den Schuss – all dies dauert naturgemäß viel länger als der eine Moment des Abschusses. Gerade das macht vielleicht die Faszination für den Bogensport aus. „Man kommt zur Ruhe, man konzentriert sich auf sich selbst und den Bogen“, sagt Jan Stenger, der erste Vorsitzende der Bernstein Eagles, einem Verein im Gaggenauer Stadtteil Michelbach.

Bogenschießen, eine gleichermaßen traditionsreiche wie olympische Sportart, ist hierzulande auf dem Vormarsch. Was sich auch am Michelbacher Verein ablesen lässt. Einst als lose kleine Interessengruppe mit gerade mal einem Bauwagen aus der Taufe gehoben, folgte im Jahr 2004 die Vereinsgründung, die Mitgliederzahl stieg kontinuierlich an.

„Michelbacher Wildsau“

Heute zählen die „Adler“ (Eagles) 45 Aktive sowie zehn Jugendliche; sie veranstalten mit der „Michelbacher Wildsau“ ein überregionales jährliches Großturnier, zu dem bis 150 Teilnehmer aus ganz Süddeutschland kommen, und sie haben bereits dreimal die Landesmeisterschaft des Badischen Schützenbundes ausgerichtet.

Ganzjahresparcours mit Tierbildern

Ihr Pfund ist das weitläufige und attraktive Gelände im Forst nahe des Freizeitgeländes Michelbacher Gumbe, gepachtet sowohl von privat wie auch vom Staatswald. Auf abwechslungsreichem Terrain wartet auf die Schützen ein Ganzjahresparcours mit Tierbildern wie auch mit 3-D-Tieren; so finden sich dort beispielsweise Nachbildungen eines Grizzlybären, eines Hirschs oder Wildschweins. Die im Übrigen, aus einer gewissen Entfernung betrachtet, täuschend echt aussehen. So „echt“, dass sich schon der ein oder andere Pilzsammler bei ihrem Anblick zunächst mal erschrocken hat, schmunzelt Jan Stenger („Ich würde nie auf ein Tier schießen können, auf eine Attrappe aber schon“).

Immer mehr Anfragen

28 Ziele zählt jetzt der 2017 komplett überarbeitete Parcours auf weniger als zwei Kilometern. Die gepflegte Anlage ist auch für externe Bogenschützen interessant, sie dürfen sie gegen eine Gebühr nutzen.

„Die Anfragen werden immer mehr“, sagt Stenger; der stellvertretende Schulleiter der Merkurschule Ottenau und FWG-Fraktionssprecher im Gemeinderat Gaggenau steht seit drei Jahren dem Michelbacher Verein vor. Besonders in den letzten beiden Jahren registrieren Stenger und „Vize“ Michael Olbrich („Es macht riesigen Spaß, der Sport hat mich von Beginn an fasziniert“) ein immer größer werdendes Interesse.

Ein Sport für jedes Alter

Warum ist Bogenschießen „in“? Beide zählen auf: Man ist in der Natur unterwegs, man könne abschalten und zur Ruhe kommen; wohl auch ein Grund dafür, dass das therapeutische Bogenschießen ebenfalls deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Noch ein Grund: Die Sportart kann man in jedem Alter ausüben, in Michelbach reicht die Spanne von vier bis 73 Jahre. Sicherheit ist das Nonplusultra, betont Stenger; nur wer als Neuling die Standards einhalte, werde auch aufgenommen.

Ein EM-Titel in der Vita

Freizeit- und Wettkampfsport ist bei den „Eagles“ gleichermaßen möglich. Es kann mit dem vergleichsweise einfachen und traditionellen Bogen aus Holz geschossen werden – oder mit einem technisch anspruchsvolleren Compoundbogen, an dem diverse Einstellungen vorgenommen werden; dieser kommt auch bei Wettkämpfen zum Einsatz und kann bis zu 3 000 Euro kosten. Apropos Wettkämpfe: Jan Stenger („Die Leistungsdichte ist enorm, bei einem Wettbewerb entscheiden Nuancen“) hat 2015 mit der deutschen Mannschaft den Europameistertitel in Schweden geholt, im Einzelwettkampf wurde er Siebter; ein Jahr später in Österreich belegte er Platz sechs in der Einzelwertung. Und bei den Deutschen Titelkämpfen konnte er sich in den letzten fünf Jahren durchgehend unter den besten vier behaupten. Nur der Titel fehlt ihm hier noch.