Die Tonleiter im Wohnzimmer: Online-Musikunterricht in Zeiten von Corona

Anzeige

Den Notenständer im Wohnzimmer aufgebaut, die Blätter mit den Übungsstücken und das Handy mit dem Lehrer oder der Lehrerin auf der „anderen Seite“ darauf platziert, Trompete, Klarinette, Flöte, Posaune oder Geige geschnappt – und los kann’s gehen. Ungewöhnliche Situationen bedürfen ungewöhnlicher Aktionen und so kommt die Musikschule in Zeiten geschlossener Türen eben in die heimischen vier Wände ihrer Schüler – auch in Gaggenau.

Musikschule Gaggenau: Online-Unterricht via Skype, Whatsapp und Co

„Als das mit der Schließung wegen des Coronavirus los ging, sind von allen Seiten die Leute schnell auf mich zugekommen und meinten, hey, da müssen wir Online-Unterricht anbieten“, sagt Oliver Grote, künstlerischer Leiter der Schule für Musik und darstellende Kunst in Gaggenau. Ob via Skype, Whatsapp oder Bildtelefonie, er habe gesagt: „Wir probieren, ob es funktioniert oder nicht.“

Gut klappt es mit Blasinstrumenten

Mit den Lehrern, die den Einsatz digitaler Medien per Internet beherrschen und den Lernenden, die die technischen Voraussetzungen dafür haben. Gut klappen würde es bei Blasinstrumenten. „Wir haben einen Posaunen-Lehrer, der macht mit fast allen seiner Schülern Online-Einzelunterricht“, so Grote.

Klavierunterricht gehe dann, wenn der Schüler ein Stativ fürs Handy habe. „Der Lehrer muss ja die Tastatur sehen“, sagt Oliver Grote. Auf die Fingersätze eingehen könne er aber nicht. Geige sei auch schwierig, weil viele Schüler ihr Instrument nicht stimmen könnten. „Deshalb“, fügt er hinzu, „darf Online-Unterricht kein Dauerzustand sein“.

Man hat doppelt so viel Arbeit als beim Face-to-Face-Unterricht. Oliver Grote , Leiter der Musik- und Kunstschule Gaggenau

„Es gab auch Schüler, die gesagt haben, wir wollen das nicht“, betont Grote und verdeutlicht zugleich die Nachteile des Online-Angebotes: „Man hat doppelt so viel Arbeit als beim Face-to-Face-Unterricht. Und es ist nur eine Möglichkeit für den Einzelunterricht, für Gruppen funktioniert es nicht.“ Das heißt, in Gaggenau fallen in den Bereichen Schauspiel, Ballett, musikalische Früherziehung und Bildende Kunst die Kurse komplett aus. „Man kann ja nicht über Skype ein Bild malen“, sagt Grote. Und im musischen Bereich gibt es für das Zusammenspiel von Gruppen auf digitalem Weg keinen Ersatz.

Bei Musikvereinen spielt digitaler Unterricht keine Rolle

Auch bei den Musikvereinen im Murgtal spielt digitaler Unterricht keine Rolle. „Nein“, sagt Jürgen Schmidt, Leiter des Musikausschusses Gaggenau, „das wird nicht so gehandhabt.“ Man höre die Töne nicht so exakt, das bringe nicht viel. Deshalb würden die Vereine lieber warten, bis die Zeit wieder normale Proben zulasse, als etwas zu machen, das nicht Hand und Fuß habe.

Musik- und Kunstschule Gaggenau arbeitet an Konzept für den Re-Start

„Wir hoffen alle, dass es bei uns an der Musik- und Kunstschule am 4. Mai wieder los gehen wird“, sagt Oliver Grote. „Ab nächster Woche werden wir jedenfalls Konzepte erarbeiten, wie wir das unter den strengen Hygiene-Regeln hinbekommen werden und was Schüler sowie Lehrer einzuhalten haben.“

Turner des TB Gaggenau trainieren per Videokonferenz

Bei den Sportvereinen im Murgtal heißt es seit Einstellung des Übungsbetriebes am 16. März ebenfalls bis auf weiteres kein Training – auch nicht online. Die Kunstturner des TB Gaggenau wollten sich damit aber nicht begnügen, sie „treffen“ sich dreimal die Woche zum Tabata, einem hoch intensiven Intervalltraining von zu Hause per Videokonferenz.

Tipps zum Nachmachen von Übungsleiterin des TB Bad Rotenfels

In der Gymwelt des TB Bad Rotenfels biete eine Übungsleiterin über Whatsapp kurze Filme mit Tipps zum Nachmachen für Zuhause an, so der Vereinsvorsitzende und Chef des Turngau Mittelbaden-Murgtal, Andreas Stahlberger. „Das ist aber der einzige Bereich, in dem es bei uns so etwas gibt“, sagt er. „Das ist eine fest angestellte Mitarbeiterin, sie kann so ihre Übungen weitergeben und muss nicht in Kurzarbeit.“

Badischer Turner-Bund: Vereine posten Bewegungstipps auf BTB-Facebook-Seite

Zugleich verweist Stahlberger auf die Aktion „Fit trotz Corona-Zwangspause“ beim Badischen Turner-Bund (BTB): „Da stellen Vereine täglich neue Bewegungstipps auf die Facebook-Seite des BTB.“ Von der 15 Minuten-Wasserflaschen-Übung für „Einsteiger und Schreibtischtäter“ über Power- und Body-Workout, Handtuch-Stepp-Aerobic, Hatha-Yoga bis zu Bauch pur von der Kehler Turnerschaft oder Parkbenching, gepostet vom TV Geroldsau.