Entlastung für Eltern: Stadt Gaggenau verzichtet auch im Mai auf Kita-Gebühren

Anzeige

Die Stadt Gaggenau wird auch im Mai keine Kita-Gebühren einziehen. Das bestätigte Pressesprecherin Judith Feuerer auf Anfrage der BNN. Voraussetzung dafür ist, dass die Kinder nicht in einer Notbetreuung untergebracht sind. Den Kirchen und freien Trägern habe die Stadt empfohlen, es ihr gleichzutun, so Feuerer.

Die Gaggenauer Gemeinderatsfraktionen hatten parallel zu den Überlegungen der Stadt am Mittwoch eine Aussetzung der Kita-Gebühren für Mai gefordert. In einem Eilantrag sprachen sich CDU, Freie Wähler, SPD und Grüne dafür aus, die Eltern auch im kommenden Monat zu entlasten.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Krise in der Region im Überblick

Die Fraktionen schlugen vor, die Beiträge für nicht in Anspruch genommene Kinderbetreuung „bis auf Weiteres mit sofortiger Wirkung auszusetzen.“ Das heißt: Schon die Gebühren, die zum 1. Mai fällig werden, sollen nicht abgebucht werden.

Kitas sind seit 17. März geschlossen

Wegen der Corona-Pandemie ist die Betreuung in Kitas, Kindergärten und an Schulen seit dem 17. März gesetzlich untersagt. Davon ausgenommen sind Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, etwa als Ärzte oder Krankenpfleger. Für sie wird eine Notbetreuung angeboten.

Für eine nicht erbrachte Dienstleistung können auch keine Kosten vom Dienstleister weitergegeben werden. Die Fraktionen in ihrem an Oberbürgermeister Christof Florus adressierten Antrag

Alle anderen sollen nach dem Willen der Räte vorerst nichts zahlen. „Für eine nicht erbrachte Dienstleistung können auch keine Kosten vom Dienstleister weitergegeben werden“, betonen die Fraktionen in ihrem an Oberbürgermeister Christof Florus adressierten Antrag.

Auch interessant: Corona und die Kitas: Diese Eltern haben jetzt Anspruch auf Notbetreuung

Verzicht auf Kita-Gebühren schon im April

Zwar sieht die städtische Kindergartenordnung auch im aktuellen Fall eine Zahlung vor. Die Stadt hatte aber schon im April auf Beiträge in Höhe von 211.000 Euro verzichtet und dafür vom Land 182.000 Euro Soforthilfe erhalten. Dadurch reduzierte sich der monatliche Verlust auf rund 30.000 Euro.

Wir sind auf weitere Hilfen angewiesen. Stadtkämmerer Andreas Merkel

In der Gemeinderatssitzung am 20. April hatte Kämmerer Andreas Merkel darauf hingewiesen, dass ein Verzicht in den Folgemonaten am Land hängt: „Wir sind auf weitere Hilfen angewiesen.“ Ohne eine erneute finanzielle Unterstützung könne man die Elternbeiträge nicht erlassen.

Auch interessant: „Es gibt Stunden, in denen ich einfach nicht mehr kann“: Alleinerziehende Mütter sprechen über Corona-Alltag

Land signalisiert Unterstützung

Laut Feuerer gibt es Signale vom Land, den Kommunen auch im kommenden Monat unter die Arme zu greifen.

Über den endgültigen Verzicht auf die Beiträge entscheidet der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25. Mai um 18 Uhr in der Jahnhalle. Mit einer Zustimmung ist zu rechnen.

Wiedereröffnung der Kitas ist nicht absehbar

Die Fraktionen verweisen in ihrem Antrag darauf, dass eine Wiedereröffnung der Kitas bislang nicht absehbar ist. „Daher halten wir es für einen dringend gebotenen Weg, die Gebühren mit sofortiger Wirkung und so lange auszusetzen, bis der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden darf.“

Mehr zum Thema: Verband: Eltern in ganz Baden-Württemberg von Kita-Gebühren befreien

Viele Eltern sind in Kurzarbeit

Viele Eltern seien in Kurzarbeit und hätten daher ein geringeres Einkommen. Andere müssten arbeiten und deshalb die Betreuung ihrer Kinder neu organisieren. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bekommt eine ganz neue Dimension“, betonen die Bürgervertreter.

Freie Träger sollen nachziehen

Die Stadt ist Träger der Einrichtungen in Freiolsheim, Hörden und Oberweier. Für die weiteren Kindergärten sind Kirchen und freie Träger zuständig. Sie will die Stadtverwaltung davon überzeugen, ebenfalls auf die Betreuungsgebühren zu verzichten.