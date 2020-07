Entspannen beim Ziegen-Yoga in Gernsbach

Anzeige

Im Gänsemarsch nähert sich die Wandergruppe aus dem Lautenbachtaltal kommend dem Gewann Kaiserling oberhalb von Scheuern. Als die 15 Frauen der Wandergruppe die Anhöhe erreichen, fällt auf, dass sie für eine Wanderung irgendwie besonders ausgestattet sind. Sie haben keine Wanderschuhe an den Füßen und tragen auch nicht die sonst üblichen kleinen Rucksäcke mit sich.

Von unserem Mitarbeiter Hans-Peter Hegmann

Stattdessen erinnern sie den Beobachter mit ihrer Sportkleidung und den bunten Gymnastikmatten unter den Armen mehr an eine Gruppe auf dem Weg zum Sport. Und genau das denken vermutlich auch die vier Ziegendamen die hinter einem Elektrozaun am Weg stehen und die Gruppe beobachten. Sie gehören Dominik Sämann aus Scheuern.

Der Nebenerwerbslandwirt und Hobbytierhalter hat dort seinen Stall und die Futtervorräte für die Ziegen, ebenso für Schafe, Hühner, Enten und Puten. Er setzt seine Vierbeiner hauptsächlich in Gernsbach und Selbach, sowie gelegentlich auch in Lautenbach für die Landschaftspflege ein. Besonderen Wert legt er darauf, dass er nur Tiere hat, die aus Berggegenden kommen und zum Teil selten geworden sind.

After-Work-Yogastunde in besonderer Umgebung

Dazu zählen seine Bündner Strahlenziegen und die Toggenburger Ziegen, beide ursprünglich aus der Schweiz. Als Schafrassen hat er das braune Tiroler Bergschaf und Scottish Blackface. Diese Rassen stehen alle auf der Roten Liste der bedrohten Nutztierrassen. Da es ihm auch wichtig ist, dass besonders wieder junge Menschen mehr Kontakt zur Natur erhalten, hat er schon öfters Kindergärten mit seinen beiden zutraulichsten Ziegen besucht und Spaziergänge für Eltern und Kinder mit einem Teil seine Ziegenherde angeboten.

So entstand auch die Idee zum „Ziegen-Yoga“, als er dabei die Yogatrainerin Katharina Thiel kennenlernte. Sie fand den Vorschlag, mal eine After-Work-Yogastunde in der besonderen Umgebung mit einigen Tieren anzubieten als eine Herausforderung, die sie gerne annahm.

Als „Versuchskaninchen“ dienten die beiden erfahrenen Mutterziegen Claudia und Gabi und die beiden Flaschenkinder Magdalena und Ella sowie 15 Frauen, die sich nach einem Hinweis auf die Veranstaltung in Facebook sofort gemeldet hatten. Besonders die beiden Nachwuchsziegen fanden es sehr interessant, was die Zweibeiner für komische Sachen machten und suchten immer wieder Körperkontakt oder standen einfach plötzlich mit auf einer Matte.

Das ist wirklich der Hammer. Sonja (60), Yoga-Neuling

Alle Teilnehmerinnen waren übrigens begeistert von der Idee. Sonja (60) erzählt danach, dass sie noch nie Yoga gemacht habe und meint, „Das ist wirklich der Hammer“. Sie habe es sich ganz anders vorgestellt und will nun unbedingt „richtig anfangen“. Christine (36) ist erfahren und fand besonders die Atmosphäre sehr anregend. „In den Entspannungsphasen in den blauen Himmel schauen und zusehen, wie die Wolken langsam vorüberziehen, das ist richtig wohltuend“.

Katharina (35) ebenfalls mit Erfahrung in Yoga findet zum Beispiel den Geruch des Grases sehr angenehm, und dass während der Übungen immer mal wieder ein Hahn krähte, habe sie viel aufmerksamer gemacht. Hier schließen sich mehrere Teilnehmerinnen an und finden den Aufenthalt in der Natur viel schöner als in der stickigen Turnhallenluft. Eine Wiederholung im Herbst ist übrigens schon beschlossen.

