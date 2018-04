Ermittlungen gegen Ötigheimer Spieler wohl eingestellt

Nach Angaben des FV Ötigheim hat die Staatsanwaltschaft Baden-Baden die Ermittlungen gegen zwei seiner Spieler eingestellt. Es bestehe laut der Staatsanwaltschaft „kein begründeter Verdacht für ein strafbares Verhalten“. Den beiden Fußballern war nach der Partie der Ötigheimer Reserve beim VFB Gaggenau II im September Rassismus vorgeworfen worden. (mit Kommentar)

Zwei Spieler suspendiert

Es hieß, einer von ihnen habe einen gambischen Gegenspieler mit den Worten „Heil Hitler, du Scheiß-Nigger“ beleidigt, der andere den „Hitlergruß“ an die Zuschauer gerichtet. Die Staatsanwaltschaft hat die Verfahrenseinstellung bislang nicht öffentlich vermeldet. Sie war am Montag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Der FV Ötigheim hatte die beschuldigten Spieler nach Bekanntwerden der Vorwürfe suspendiert. Vom Bezirksportgericht waren sie für jeweils neun Monate gesperrt worden. Dagegen hatte der Verein Berufung eingelegt.

Kehrtwende beim FVÖ

In einer Pressemitteilung erhebt der Verein nun Vorwürfe gegen den Südbadischen Fußballverband (SBV) und mehrere Medien, darunter die BNN. Die Berichterstattung über den Fall sei „einseitig und vorverurteilend“ gewesen. FVÖ-Vorsitzender Christian Dittmar hatte noch im September nach einem Telefonat mit den beschuldigten Spielern gegenüber dieser Zeitung erklärt, die Fußballer hätten die rassistischen Beleidigungen eingeräumt und bedauerten ihre Aussagen. Davon will Dittmar nun nichts mehr wissen. In einem (kurzen) Telefonat mit den BNN am Montag gab er an, dies „so nie gesagt“ zu haben und für weitere telefonische Auskünfte nicht zur Verfügung zu stehen.

Vorwürfe gegen den Verband

Dem Südbadischen Fußballverband werfen die Ötigheimer vor, das „Berufungsverfahren hinausgezögert“ zu haben. Nach Aussage des stellvertretenden SBV-Geschäftsführers Thorsten Kratzner war das Gegenteil der Fall: „Der Anwalt des FV Ötigheim hat im Januar eine Aussetzung des Verfahrens beantragt, bis die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen abgeschlossen sind“, so Kratzner. Dem habe der Verband zugestimmt. Möglicherweise gebe es Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Anwalt und Verein. Auch die Kritik aus Ötigheim, der Verband habe allein auf Grundlage der Medienberichterstattung und der Gaggenauer Anschuldigungen in einer Pressemitteilung die erhobenen Vorwürfe als Tatsachen dargestellt, sei haltlos. Kratzner: „Die Bekanntmachung haben wir erst nach dem Urteil des Sportgerichts Baden-Baden veröffentlicht.“

Sperre hat vorerst Bestand

Welche Auswirkungen ein Ermittlungsergebnis der Staatsanwaltschaft auf das Berufungsverfahren hat, ist laut Kratzner fraglich. Zwar werde man es bei der Urteilsfindung berücksichtigen, klar sei aber auch: „Selbst wenn eine Handlung nicht strafrechtlich relevant ist, kann ein sportrechtswidriges Verhalten vorliegen.“ Die bis zum 30. Juni gültige Sperre der beiden Spieler habe bis zu einem Berufungsurteil weiter Bestand.

Amnesie?

Nach dem mutmaßlichen Ende der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen macht der FV Ötigheim eine Rolle rückwärts. Noch im September hatte dessen Vorsitzender Christian Dittmar gegenüber den BNN, und offenbar auch anderen Medien, bestätigt, dass zwei Ötigheimer Fußballer eingeräumt hätten, einen schwarzen Gegenspieler rassistisch beleidigt zu haben.

Hintergründe unklar

Nach Mitteilung des FVÖ hat die Staatsanwaltschaft Baden-Baden, die am Montag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen war, nun die Ermittlungen eingestellt. Ob in der Gewissheit, dass die Rassismus-Vorwürfe aus Gaggenau jedweder Grundlage entbehren, oder weil Aussage gegen Aussage steht, ist nicht bekannt.

Falsch verstanden

In Ötigheim fühlt man sich dadurch nun offenbar veranlasst, zum Rundumschlag auszuholen: Gegen das Sportgericht, den Fußballverband und gegen die bösen Medien. An seine Äußerungen vom vergangenen Herbst kann sich Dittmar („Wir distanzieren uns zu 100 Prozent von Rassismus“) mittlerweile offenbar nicht mehr erinnern. Stattdessen fühlt er sich falsch verstanden – von gleich mehreren Medien und unabhängig voneinander.

Verpasste Chance

Ein bedauerlicher Vorgang und eine verpasste Chance, dem Rassismus – ganz gleich, welche Provokationen ihm vorausgegangen sein mögen – die Rote Karte zu zeigen.