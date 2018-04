Welches Frühlingsbild ist das schönste?

Warme Sonnenstrahlen, zwitschernde Vögel und eine bunte Blütenpracht: Der Frühling geizt dieser Tage nicht mit seinen Reizen und lockt zahlreiche Ausflügler an die frische Luft. Ihre eindrucksvollsten Fotos haben die BNN auf einer Sonderseite im Print veröffentlicht. Bis Donnerstag, 19. April, 12 Uhr, können Leser zudem hier das schönste Frühlingsbild wählen. Der Gewinner wird in der kommenden Samstagsausgabe und online bekanntgegeben.

In der vergangenen Woche hatten die BNN ihre Leser dazu aufgerufen, ihre besten Bilder aus dem Raum Rastatt/Baden-Baden/Murgtal einzusenden. Nach verhaltenem Beginn erreichte die Redaktion über das Wochenende eine große Zahl an E-Mails – mit Motiven so vielseitig wie die Region selbst: Mit Weitblick ins Grüne, schmuckvollen Gärten und von Blüten umrahmten Gebäuden. Nun entscheiden die Leser: Welches Bild ist das schönste? Klicken Sie auf Ihren Favoriten!