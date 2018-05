Nach Schuss in Gaggenau: Einsatzkommando stellt Waffen sicher

Gaggenau (ots/red) Ein Einsatzkommando der Polizei war am Montagabend im Gaggenauer Ortsteil Bad Rotenfels im Einsatz: Ein Anwohner in der Markgraf-Wilhelm-Straße meldete um 19.40 Uhr einen Schuss aus einem Wohnhaus. Beamte des Polizeireviers Gaggenau und unterstützende Polizeikräfte sicherten daraufhin die Umgebung ab. Gegen 22.45 Uhr gelangten Spezialeinsatzkommandos nach mehr als drei Stunden schließlich in die Wohnung. Sie nahmen den Bewohner fest.

Zwei Waffen sichergestellt

Der Mann Anfang 60 leistete nach Angaben der Polizei keinen Widerstand. In der Wohnung wurde nach ersten Erkenntnissen eine Schreckschuss- und eine Luftdruckwaffe sichergestellt. Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt. Der Mann befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3937589