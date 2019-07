Gaggenau: Einsatzkräfte retten Entenfamilie

Anzeige

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten am Mittwochmorgen Mitglieder der Gaggenauer Feuerwehr sowie des Polizeireviers Gaggenau. Sie unterstützen den Vogelexperten Pierre Fingermann bei der Umsiedlung einer Entenfamilie.

Am Montag hatten Judith und Daniel Kleinmann entdeckt, dass die Entenmutter, die regelmäßig bei ihnen am Gartenteich zu Besuch ist, in aller Stille acht Küken ausgebrütet hatte. „Es war ganz offensichtlich, dass sie mit diesen aus unserem Garten wollte“, erzählt das Paar von den Versuchen der Entenmutter, mit ihren Kindern den Garten zu verlassen. Doch der Zaun versperrte den Weg in Richtung Murg. Dass die Mutter dorthin wollte, war offensichtlich. Immer wieder verließ die Ente für kurze Zeit ihre Kleinen für einen Ausflug an die Murg.

Kreisverkehr kurzzeitig gesperrt

Was tun? Die Kleinmanns wandten sich an den Vogelschutzbeauftragten Pierre Fingermann, der dazu riet, die Entenfamilie an die Murg zu geleiten. Auf Empfehlung der Polizei erfolgte der „Umsiedlungsakt“ am Vormittag, in einer relativ verkehrsruhigen Zeit. Die Polizei übernahm es, für die Querung der Entenfamilie den Kreisel in Höhe Rotherma kurzzeitig zu sperren, sodass die Mutter mit ihren Küken die Straße für sich hatte. Ohne den Geleitschutz hätten die Entenkinder den Gang über die Straße nicht überlebt.

Feuerwehrleute müssen sich in Geduld üben

Während die Enten relativ schnell über die Straße watschelten und instinktiv den Weg Richtung Murg wählten, war am Anfang zunächst Geduld gefordert. Die Feuerwehrleute, die zur Begleitung der Enten angefordert waren, mussten sich zunächst im Hintergrund halten, damit die Entenmutter nicht misstrauisch wurde. „Die Mutter kann sehr eigensinnig sein“, erklärte Fingermann. So versuchte er zunächst die Ente anzulocken und wortwörtlich auf den richtigen Weg zu bringen.

Enten brüten in Rastatt gerne in Gärten

Was viele der Anwesenden nicht für möglich gehalten hatten, gelang: Die Mutter watschelte tatsächlich mit stolz erhobenem Kopf aus dem Garten, die Küken in Reih und Glied hinterher. Ab und an wiesen Fingermann sowie zwei Helfer der Familie den Weg oder lockten sie wieder aus dem Straßengrün. Die Ente kannte ganz genau ihr Ziel – die Murg. Nach dem Gang über das ehemalige Schwimmbadgelände waren sie recht bald auf dem Damm und noch viel schneller im Wasser – und mit der Strömung im Nu aus dem Blickfeld entschwunden.

Besonders erleichtert waren Kleinmanns über den erfolgreichen Umzug der jungen Familie. Für Fingermann ist ein solcher Einsatz schon Routine. In Rastatt komme es sehr oft vor, dass Entenmütter in Gärten brüten. Wenn keine Hindernisse wie hier die B462 im Wege sind, kann man die jungen Familien auch problemlos in die Freiheit entlassen, erklärt Fingermann. „Ihr Instinkt zieht sie zum Wasser.“

BNN