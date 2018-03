Gaggenau: Hund bei Frost im Auto zurückgelassen

Die Polizei in Gaggenau hat am Mittwoch dafür gesorgt, dass ein in einem Auto eingesperrter Hund bei dem eisigen Wetter nicht mehr frieren muss. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mit.

Die Beamten wurden am Mittwochmorgen von einem Zeugen auf ein Fahrzeug in einem Ottenauer Wohngebiet aufmerksam gemacht. In dem geparkten Auto wurde bei Minusgraden kurz nach drei Uhr morgens ein Doggen-Mischling entdeckt. Ermittlungen am Wohnsitz des Fahrzeughalters in einem benachbarten Landkreis verliefen nach offiziellen Angaben ohne Erfolg.

Abschleppdienst bringt Hund in beheizte Halle

Das Fahrzeug wurde daher samt frierendem Doggen-Mischling durch einen angeforderten Abschleppdienst in einer beheizten Halle untergestellt. Kurz nach sechs Uhr meldete sich der Besitzer des Wagens bei der Polizei, er konnte anschließend seinen Hund samt Fahrzeug wieder in Empfang nehmen.

Möglicher Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Die Beamten prüfen nun, ob ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegt. Bereits zwei Tage zuvor wurde derselbe Sachverhalt an derselben Stelle gemeldet. Als die Beamten am Montag dort eingetroffen waren, war das Auto samt Hund jedoch bereits weg.