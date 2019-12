Randalierer beschädigen Haltestellen in Gaggenau

Anzeige

Weihnachten – Zeit des Friedens und der Ruhe? Nicht für jeden: In Gaggenau haben Unbekannte an drei S-Bahn-Haltestellen randaliert und die Glasscheiben beschädigt. Die Polizei hat drei Jugendliche im Auge, die als Täter in Frage kommen – sucht aber nach weiteren Zeugen.

Die Randalierer waren nach Polizeiangaben zwischen 15.20 Uhr und 15.35 Uhr an den drei Haltestellen zugange: Am Haltepunkt Schloss Rotenfels wurden an den Wartehäuschen in beide Richtungen jeweils eine Scheibe zerstört, in der Eisenbahnstraße wurde die Glasscheibe einer Werbetafel durch Schläge und Tritte beschädigt.

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei nun drei 16-Jährige als mögliche Täter im Auge. Die jungen Männer sollen dunkle Kleidung getragen haben, einer trug weiße Sportschuhe, ein anderer eine Jacke mit Fellbesatz an der Kapuze. Das Polizeirevier Gaggenau bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07225/98870 zu melden.

