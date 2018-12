Container rutscht von Laster und verletzt Fußgängerin

Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag kurz nach 10 Uhr in der Gaggenauer Rommelstraße: Gerade als eine 52-jährige Frau an einem Lastwagen vorbeigeht, der gerade beladen wird, rutscht ein Rollcontainer unbemerkt vom Fahrer aus dem Laderaum und stürzt auf den Gehweg. Die Frau wird von dem Container getroffen und schwer verletzt – so beschreibt die Polizei den Ablauf des Arbeitsunfalls in Gaggenau. Die 52-jährige Frau wurde in das Rastatter Klinikum gebracht, heißt es weiter in der Meldung an die Presse. Die Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

(ots/bnn)