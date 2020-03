Diebe stehlen Skulpturen von Gaggenauer Friedhof

Anzeige

Diebe haben auf dem Friedhof im Gaggenauer Ortsteil Freiolsheim-Moosbronn gewütet und dort hohen Sachschaden angerichtet. Nachdem ihnen der Einbruch in die Leichenhalle nicht gelungen war, machten sich die Verbrecher an den Gräbern zu schaffen.

40.000 Euro Sachschaden haben Diebe zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnachmittag auf einem Friedhof in Freiolsheim-Moosbronn angerichtet. Laut Angaben der Polizei in Offenburg versuchten die unbekannten Täter zuerst, mit Werkzeug über Türen oder das Dach in die Abstellräume der Leichenhalle zu gelangen. Nachdem dies misslungen war, wüteten sie an den Gräbern und entwendeten von vier Gräbern metallene Skulpturen. Insgesamt richteten sie rund 40.000 Euro Sachschaden an.

War hier eine Bande von Kupferdieben am Werk?

Einige der Skulpturen bestehen aus Kupfer. Dies führt die Polizei zu ersten Vermutungen: Möglicherweise könnte hier eine überregional aktive Kupferbande am Werk gewesen sein, meint ein Polizeisprecher. Hinweise auf gezielten Vandalismus wie Sprühereien oder andere Beschädigungen hinterließen die derzeit noch unbekannten Täter auf dem Friedhof nicht. Solche Vorfälle passierten zwar nicht häufig, seien aber durchaus bekannt, heißt es von der Polizei – „immer mal wieder, aber nicht regelmäßig.“ Einen ähnlichen Vorfall gab es vergangene Woche in Tiefenbronn im Enzkreis, wo Diebe ein Blechdach, Kupferverkleidungen und Regenrinnen von einem Friedhof gestohlen haben.

Die Beamten haben Ermittlungen aufgenommen, unter anderem wegen Störung der Totenruhe.

Hinweise zu den derzeit noch unbekannten Dieben nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07225/98870 entgegen.

BNN