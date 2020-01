Gaggenau und Annemasse feiern 50 Jahre Städtepartnerschaft

Anzeige

Die Amtsträger haben gewechselt, die Freundschaft mit vielen Kontakten ist geblieben. Und sie feiert im neuen Jahr ein stolzes Jubiläum: Die Partnerschaft von Gaggenau und Annemasse besteht 2020 genau 50 Jahre – und das soll auch adäquat gefeiert werden.

Vor den Sommerferien, und zwar vom 10. bis 14. Juli, finden die Feierlichkeiten in Frankreich statt. Der Gegenbesuch mit Jubiläumsprogramm in Gaggenau ist nach derzeitigem Stand vom 3. bis 6. September geplant.

2.000 Menschen beim Festakt zu Beginn

Von Böllerschüssen war der Festakt im Jahr 1970 begleitet, als in der Benz-Stadt die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet wurde. Mehr als 2.000 Menschen waren gekommen, heißt es in den Archiven. Es war damals noch unbekanntes Terrain, dem man sich vorsichtig, gleichzeitig aber auch neugierig näherte. Der Zweite Weltkrieg lag da gerade mal zweieinhalb Jahrzehnte zurück und war in vielen Köpfen noch sehr präsent. Annemasse gehörte zu jenen Städten im Nachbarland, in denen die deutschen Besatzer deutlich ihre Spuren hinterlassen hatten: So war die Kommune in den Hochsavoyen Standort einer SS-Kommandantur. Widerstandsaktionen der Résistance wurden mit Erschießungen beantwortet.

Also alles andere als eine einfache Vorgeschichte, als sich Ende der 60er Jahre die beiden Städte aneinander herantasteten. Der Wille zur Aussöhnung war stärker als die Vorbehalte. Gaggenau wandte sich zu Beginn seiner „Brautschau“ in Richtung Westen an die Internationale Bürgermeister-Union. Die schlug neben einer Stadt nahe Paris auch Annemasse vor. Auch der deutsche Konsul in Annecy, unweit von Annemasse gelegen, befürwortete eine solche Verbindung. So beauftragte am 24. Juni 1969 der Gaggenauer Gemeinderat Oberbürgermeister Helmut Dahringer, Verbindung mit der Stadt Annemasse aufzunehmen. Bereits kurz darauf, am 10. Juli 1969, lud der dortige Bürgermeister seinen Amtskollegen aus Allemagne zum Besuch ein.

Erste Delegation fuhr inkognito nach Annemasse

Was erst viel später bekannt wurde: In der Zwischenzeit gab es bereits geheime Missionen. Noch bevor sich eine offizielle Delegation in Richtung Genfer See aufmachte, fuhr eine fünfköpfige Gaggenauer Gruppe inkognito nach Annemasse. Und auch die Franzosen wollten wissen, mit wem man es zu tun haben würde und schauten sich unerkannt und in kleiner Zahl in der Benz-Stadt um.

Heute wird auf beiden Seiten des Rheins über diese Anekdote aus der Frühzeit der Jumelage geschmunzelt. Einiges hat sich im halben Jahrhundert der Beziehung über Grenzen hinweg geändert. Standen zu Beginn die institutionellen Kontakte im Vordergrund, so hat sich im Laufe der Jahrzehnte vieles auf die private Ebene verlagert. Das macht zwar keine Schlagzeilen mehr, trägt aber ganz wesentlich zu einer gelebten Partnerschaft bei.

Feuerwehren und Ski-Clubs sind verbandelt

Rudolf Horsch, langjähriger Hauptamtsleiter der Stadt Gaggenau und inzwischen im Ruhestand, hat die Jumelage von Beginn an miterlebt und für die Gaggenauer Seite viele Treffen mitorganisiert. Im BNN-Gespräch unterstrich er einmal, wie wichtig es gewesen sei, von Beginn an die Bürger bei der Partnerschaft mit ins Boot zu holen. Die Entwicklung hat ihm recht gegeben.

Viele deutsch-französische Freundschaften und Bekanntschaften werden heute gepflegt. Die Feuerwehren beider Städte waren von Beginn an dabei, haben formell eine eigene Partnerschaft begründet. Auch die beiden Ski-Clubs sind seit Gründertagen miteinander verbandelt. Hinzu kommen die GroKaGe Gaggenau durch ihren Fanfarenzug und die Stadtkapelle, zuletzt auch der Musikverein Ottenau. Auch sie werden in diesem Jahr das Jubiläum der Partnerschaft feiern dürfen.