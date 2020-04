Gaggenauer Bad-Sanierungen liegen trotz Corona im Zeitplan

Anzeige

Die Sanierung des Sulzbacher Freibades ist im Zeitplan. Hierauf macht Jürgen Kohm vom Schwimmbadverein Sulzbach aufmerksam. Der Verein hatte bei seinem Bauvorhaben aufgrund von Starkregen und Sturm im Februar zwei bis drei Wochen Zeit verloren, das ist als Schnee- und Kälte-Unterbrechung aber bereits einkalkuliert gewesen. Dennoch ist unklar, ob das Schwimmbad wie vorgesehen am 21. Mai eröffnet wird. Der Grund hierfür ist die Corona-Pandemie.

Joachim Kocher

Im Edelstahlbecken müssen als finaler Arbeitsschritt die Bodenbleche eingeschweißt werden. Das dauert etwa ein bis zwei Wochen. Das Problem, so Jürgen Kohm, ist nicht der Arbeitsaufwand, sondern dass die österreichischen Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens keine Einreise-Erlaubnis für Deutschland haben. Sollte das Einreiseverbot weiter bestehen bleiben, könnte das Bernsteinbad eventuell nicht wie geplant am 21. Mai eröffnet werden.

Der Schwimmbadverein geht nach Aussage von Jürgen Kohm nach wie vor von Gesamtkosten in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro aus. „Wir kommen genau hin“, freut sich der Vertreter des Sulzbacher Schwimmbadvereines.

Corona-Einschränkungen bei der Eröffnungsfeier am 21. Mai

Das künftige Bad in Edelstahlausführung hat eine Größe von 550 Quadratmeter. Derzeit finden die Arbeiten an den Außenanlagen statt. Es ist bereits gut erkennbar, wie das Bad später aussehen wird. Das Bernsteinbad bekommt auch eine Rutsche. „Für unsere Verhältnisse ist dies ganz toll“, sagt Kohm.

„Bei der geplanten Eröffnungsfeier am 21. Mai halten wir uns selbstverständlich an die bestehenden Anordnungen des Landes zum Versammlungsverbot. Hierzu werden wir rechtzeitig informieren.“ Dies gelte ebenfalls für den Betrieb des Bades im Sommer. Auch hier werde der Verein alle dann geltenden Anordnungen des Landes Baden-Württemberg befolgen.

Wir hoffen auf eine Öffnung des Bades im Sommer. Jürgen Kohm vom Schwimmbadverein Sulzbach

„Ein kompletter Ausfall der Saison würde uns als Schwimmbad-Betreiber-Verein jedoch vor existenzielle Probleme stellen, da wir die laufenden Zahlungen durch fehlende Einnahmen nicht decken könnten“, sagt Kohm. „In diesem Falle werden wir unsere Mitglieder über eine Regelung zu einem anteiligen oder kompletten Verzicht auf die Mitgliedsbeiträge rechtzeitig informieren.“ Noch seien die Vereinsmitglieder aber positiv gestimmt. „Wir hoffen auf eine Öffnung des Bades im Sommer“, so Kohm.

Städtische Baumaßnahmen laufen ebenfalls weiter

Auch die Umbauarbeiten am Waldseebad werden aktuell weitergeführt, wie die städtische Pressesprecherin Judith Feuerer betont. Das Bad soll wie geplant im kommenden Jahr eröffnet werden.

„Bisher laufen auch alle anderen begonnenen städtischen Baumaßnahmen weiter und auch dort, wo Ausschreibungen auf den Weg gebracht wurden, wollen wir die Maßnahmen umsetzen“, sagt Feuerer.

Noch nicht begonnene Bauarbeiten werden zudem planerisch weitergeführt. Ein Beginn neuer Arbeiten ist aber nur dann vorgesehen, so Feuerer, wenn sie keinen weiteren Aufschub dulden oder wenn ansonsten Zuschussmittel verloren gehen würden.

Wir müssen damit rechnen, dass Baustellen eingestellt werden müssen. Judith Feuerer, städtische Pressesprecherin

„Der Baufortschritt an den ersten Baustellen leidet schon darunter, dass Firmen wegen Personalmangel nicht mehr im gewohnten Umfang arbeiten können“, erklärt Feuerer, „Wir versuchen derzeit, möglichst effektiv dagegen zu steuern, müssen aber damit rechnen, dass sich die Situation verschärft und damit auch Baustellen eingestellt werden müssen.“

Größere Baustellen hat die Stadt Gaggenau aktuell an der Merkurschule, Grundschule Sulzbach, Hans-Thoma-Schule, Eichelbergschule, KITA Hebelschule und am Waldseebad. Daneben erfolgen Reparaturarbeiten im Straßenbereich. Im April steht die Vergabe der Sanierungsarbeiten für die Gewölbebrücke Otto-Hirth-Straße an.