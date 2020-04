Gaggenauer Pfarrer predigen während der Corona-Pandemie in leeren Kirchen

Anzeige

Die Kirchen im Murgtal sind zwar größtenteils noch geöffnet, Gottesdienst findet während der Corona-Pandemie aber keiner mehr statt. Die Pfarrer versuchen auf andere Weise, den Gläubigen Halt im Leben zu bieten.

Seit zwei Wochen bleiben Kirchen sonntags leer, dann, wenn eigentlich die Gläubigen ihren Pfarrern bei der Predigt zuhören. Die gemeinsame Andacht findet zuhause statt, bei jedem einzelnen in dessen Wohnung.

Damit das niemand verpasst, läuten sämtliche Kirchen in Gaggenau, evangelisch wie katholisch, sonntags von 10.15 bis 10.25 Uhr ihre Glocken. „Es ist uns wichtig, ein gemeinsames Zeichen zu setzen“, sagt Hartmut Friedrich, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Gaggenau.

Drei Menschen sind in der Markuskirche erlaubt

Nach dem Geläut wird gebetet, in den Kirchen von den Pfarrern und zuhause von den Gläubigen. Die Markuskirche ist zwar in der Krise täglich geöffnet, es dürfen aber immer nur drei Menschen gleichzeitig darin verweilen.

„Am ersten Sonntag, an dem das so war, sind mehr Menschen gekommen“, erzählt Friedrich. Die wurden weggeschickt, die Ansteckungsgefahr ist zu hoch.

Aber die Menschen bekommen trotzdem ihren Gottesdienst, nur eben anders. Während Friedrich in der Kirche spricht, lesen die Gläubigen zuhause den Zettel, den es online zum herunterladen und in der Kirche zum mitnehmen gibt. Darauf stehen Psalm, Bibeltext und Gedanken dazu. Gestaltet wird er von der evangelischen und katholischen Kirche in Gaggenau gemeinsam.

Abends bietet die Evangelische Landeskirche Baden ab 19.30 Uhr ein gemeinsames Gebet an – gemeinsam aber nur in den Gedanken. Die Gläubigen sollen nämlich ebenfalls zuhause beten.

Es ist ungewöhnlich, allein in der Kirche zu predigen Pfarrer Thomas Holler, Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Forbach-Weisenbach

Pfarrer Thomas Holler, Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Forbach-Weisenbach, predigt auch während der Corona-Pandemie in der Kirche. „Es ist ungewöhnlich, allein in der Kirche zu predigen“, sagt er. „Es wäre aber schlimm, wenn ich das als normal empfinden würde.“

Dass er seine Predigt auch ohne Publikum in der Kirche hält ist für ihn selbstverständlich. Schließlich integriert er alle Gebetsanliegen der Gemeindemitglieder in seine Predigt.

Außerdem verbreitet er die Idee, abends um 19 Uhr mit einer Kerze im Fenster zu beten. So könne man andere Gläubige sehen und die Verbundenheit spüren.

Predigt als reines Hörerlebnis

In Loffenau predigt der evangelische Pfarrer Florian Lampadius ebenfalls in einer leeren Kirche. Allerdings nimmt er die Predigt als Audio-Datei auf und stellt sie bereits freitags auf die Webseite der Gemeinde. So können die Gläubigen seine Predigt am Sonntag zuhause anhören.

Da das Angebot an Livestreams und Fernsehgottesdiensten sehr groß ist, bietet bisher kein Pfarrer aus dem Murgtal einen derartigen Service an. „Ich sehe das als Chance, dass Leute auch mal den Gottesdienst aus dem Vatikan sehen“, sagt Josef Rösch, Pfarrer der Katholischen Seelsorgereinheit Gernsbach. Trotzdem hat auch er eine Vorlage für einen Hausgottesdienst erstellt.

Seelsorger greifen öfters zum Telefon

Doch was ist mit den Fragen und Problemen, mit denen die Gläubigen normalerweise zu ihren Seelsorgern kommen? Die Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Forbach-Weisenbach, Margarete Eger, berichtet, dass sie vor der Corona-Pandemie bei Veranstaltungen und auf der Straße oft um Rat gefragt wurde.

Jetzt, wo Menschen vor allem zuhause ihre Zeit verbringen, ist das nicht möglich. Aus diesem Grund verlagert sich auch in der Kirche einiges in Richtung Telefon. „Viele Menschen sind einsam“, berichtet Eger.

Pfarrer Rösch greift mittlerweile zum Telefon, statt Besuche am Krankenbett zu machen. Und auch sonst ist er telefonisch für seine Gemeindemitglieder erreichbar. „Die Leute haben alle Gesprächsbedarf“, sagt er. Er merkt die Bedrückung der Menschen und die Sorge, wie es weitergeht.

Pfarrer Thomas Holler geht es ebenso. Er telefoniert viel mit den Gemeindemitgliedern. Holler ist überzeugt, dass Gebete in dieser Zeit Halt bieten können. Außerdem rät er zum Perspektivwechsel. „Ich sehe viel Schönes und Gutes“, sagt er. Die Hilfsbereitschaft sei sehr groß und bereits kleine Gesten zauberten Menschen ein Lächeln ins Gesicht.

In Gaggenau läuten von 10.15 bis 10.25 Uhr die Kirchenglocken der evangelischen und katholischen Kirchen. Ab 10.30 Uhr beten die Gläubigen zuhause, die Pfarrer in der Kirche.

In der katholischen Seelsorgeeinheit Forbach-Weisenbach schlägt Pfarrer Thomas Holler ein Gebet ab 19 Uhr mit Kerze im Fenster vor. Die Messe feiert er sonntags um 10.15 Uhr und werktags um 18.30 Uhr in der Kirche, die Gläubigen können sich zuhause anschließen.

Die evangelische Pfarrerin Margarete Eger betet ab 19.30 Uhr. Dazu ruft auch die Evangelische Landeskirche Baden auf.

In Gernsbach stellt die katholische Gemeinde eine Wort-Gottes-Feier für Zuhause zur Verfügung.

Die evangelische Gemeinde Gernsbach betet abends ab 18.30 Uhr und liest dazu einen Abschnitt aus der Leidensgeschichte Jesu. Sonntags läuten die Kirchenglocken zur Gottesdienstzeit um 9.30 Uhr.

In Loffenau beten die katholische Gläubigen abends ab 17.30 Uhr mit einer Kerze im Fenster.

Pfarrer Florian Lampadius stellt die Predigt für den Sonntags-Gottesdienst zum Mithören freitags online. Die evangelische Gemeinde betet abends ab 19.30 Uhr.