Gaggenauer Schulsozialarbeiterinnen helfen in der Corona-Krise

Der Corona-Lockdown hat auch die Schulsozialarbeit verändert. Seit die Schulen geschlossen sind, haben die Gaggenauer Schulsozialarbeiter keine Schüler mehr getroffen. Per Telefon und Mail sind sie weiterhin erreichbar – und waren das auch in den Osterferien.

Weil er in der momentanen Situation ein hohes Konfliktpotenzial für Familien sieht, hat der Verein Kindgenau das Angebot der Schulsozialarbeit nicht wie üblich pausiert. „Im Augenblick können sich Schwierigkeiten in den Familien verstärken. Pubertierende Jugendliche haben kaum Möglichkeiten, sich zu treffen, alles spielt sich innerhalb der Familie ab. Da kann es zu Meinungsverschiedenheiten kommen“, erklärt Klaus Bracht-Seuffert, der für Kindgenau die Schulsozialarbeit koordiniert.

Die Situation könne Ängste schüren, um das Wohlergehen der Verwandten, die Finanzen der Eltern und darum, ob es wieder so wird wie vor der Krise. Es sei wichtig, dass die Schüler in dieser unklaren Situation Ansprechpartner hätten, mit denen sie schon vorher im Schulalltag Kontakt hatten.

In der Corona-Isolation geht es mehr um Einzelfälle als davor

Doch nicht nur die Kommunikation, auch die Nachfrage hat sich verändert. „Es geht jetzt viel mehr um Einzelfälle“, so Bracht-Seuffert. Vorher habe die Klasse im Mittelpunkt gestanden, da ein funktionierendes System Einzelne stützen könne: „Auch wenn es zu Hause schwierig ist, können die Schüler in der Klasse durchatmen und den Ärger vergessen.“ Doch alle sind zu Hause, der tägliche Kontakt in der Schule mit Freunden fällt weg. „Da steigt jetzt so langsam der Beratungsbedarf“, stellt er fest.

Ilona Völkening, Schulsozialarbeiterin am Goethe-Gymnasium, spricht von einer vereinzelten Nutzung des Angebots. Sie hält den Kontakt. So habe sie mit mehreren Eltern telefoniert, nach dem Rechten gefragt, einzelne Schüler angeschrieben. Schüler, die sie schon vorher regelmäßig gesehen hat, melden sich nun einmal wöchentlich und fragen nach Ratschlägen für die Alltagsorganisation oder fürs Lernen zu Hause.

Grundschüler sind sehr auf den persönlichen Kontakt angewiesen. Gabriele Merkel, Schulsozialarbeiterin

Bei Gabriele Merkel, Schulsozialarbeiterin an der Hans-Thoma-Schule, melden sich die Eltern: „Grundschüler sind sehr auf den persönlichen Kontakt angewiesen. Wenn sie mich sehen, sprechen sie mich an, aber sie rufen nicht an.“ Eltern suchen hier eher den Kontakt.

Als Paar habe man die Möglichkeit, sich auszutauschen – gerade Alleinerziehende nutzen die Gesprächsmöglichkeit, wenn sie jemanden zum Reden brauchen Da helfe ein telefonisches Schulterklopfen oft, so Merkel. Hat sie die Eltern am Telefon, lässt sie sich die Schüler geben und fragt, wie es ihnen geht.

Bei Familienkonflikten hilft den Schülern ein Perspektivwechsel

Die Ratschläge seien von Fall zu Fall unterschiedlich, erklärt Klaus Bracht-Seuffert: „Zuerst wird das Problem benannt, geklärt, wo die Schwierigkeiten liegen.“ Danach helfe zum Beispiel ein Rollenspiel oder Perspektivwechsel, bei dem sich die Schüler in ihre Eltern hineinversetzen, um deren Position im Konflikt zu verstehen.

„Bei heftigeren Problemen, wie häuslicher Gewalt, geben wir den Fall ans Jugendamt weiter. Aber da ist mir in letzter Zeit kein Fall bekannt“, so Bracht-Seuffert. Gabriele Merkel rät nach Unterstützung suchenden Eltern, Selbstfürsorge zu betreiben und den Kontakt nach außen nicht zu verlieren, zum Beispiel bei einem Spaziergang mit einer Freundin. Die Situation solle den jungen Schülern kindgerecht erklärt werden, ohne Tagesschau und Co. Auch seien Rituale wie das allabendliche Tagesfazit für die Kinder wichtig.

Es ist wichtig, dass die Lehrer einen Blick auf die Schüler haben. Klaus Bracht Seuffert, stellvertretender Vorsitzender von Kindgenau

Für Bracht-Seuffert spielen die Lehrer eine wichtige Rolle. „Es ist wichtig, dass sie einen Blick auf die Schüler haben.“ Sie haben online Kontakt, bemerken, wenn Schüler ihre Aufgaben nicht erledigen. „Sie können wahrnehmen, wie es den Schülern geht, und wenn etwas nicht stimmt, die Schulsozialarbeiterin informieren. So kann die Schulsozialarbeit sinnvoll eingesetzt werden“, so Bracht-Seuffert, der selbst Lehrer ist.

Schulsozialarbeiterinnen haben viel zu tun

Die Schulsozialarbeiterinnen nutzen die schulfreie Zeit auch für Dinge, die im Schulalltag oft zu kurz kommen. Ilona Völkening plant Konzepte, zum Beispiel zur Arbeit mit den Klassen, liest Fachliteratur. In der ersten Woche nach den Osterferien möchte sie ausarbeiten, was sie Schülern und Lehrern anbieten kann, wenn die Schule wieder losgeht. „Ich befürchte aber, dass der normale Unterricht dann im Fokus stehen muss“, sagt sie mit Blick auf die lange unterrichtsfreie Zeit.

Klaus Bracht-Seuffert hofft, dass die Schulsozialarbeit auch künftig bestehen kann – trotz Steuereinbußen durch die Krise. „An dieser Stelle zu sparen, wäre problematisch. Es ist eine Möglichkeit für Schüler, mit ihren Schwierigkeiten besser klarzukommen und bietet einen leichten Zugang. Gerade in unklaren Zeiten ist es wichtig, dass die Schulsozialarbeit weiter existiert.“

Kontakt

Goethe-Gymnasium: Ilona Völkening, Montag bis Freitag 9 bis 13.30 Uhr, Telefon: 0176 22 93 97 60, E-Mail: Ilona.Voelkening@kindgenau.de

Realschule: Tanja Heinze, Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, Telefon: (0 72 25) 96 02 32, E-Mail: Tanja.Heinze@kindgenau.de, und Laura Kolsch, Montag, Mittwoch, Freitag 9 bis 12 Uhr, Telefon: 0176 72 31 34 94, E-Mail: Laura.Kolsch@kindgenau.de

Merkurschule: Rita Ludäscher, Montag bis Freitag 9 bis 13.30 Uhr, Telefon: 0151 15 37 88 00, E-Mail: Rita.Ludaescher@kindgenau.de

Hans-Thoma-Schule: Gabriele Merkel, Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, Telefon: (0 72 25) 9 16 84 78, E-Mail: Gabriele.Merkel@kindgenau.de

Eichelbergschule: Franziska Frech, wird individuell abgesprochen, E-Mail: Franziska.Frech@kindgenau.de