Geländer verhindert Schlimmeres: Lastwagen stürzt bei Gernsbach beinahe in die Murg

Anzeige

Das hätte übel enden können: Eine stabile Leitplanke hat am Samstagmorgen auf der B462 bei Gernsbach Schlimmeres verhindert. Nach einem Reifenplatzer schlitterte ein Sattelzug am Geländer oberhalb der Murg entlang und drohte, in den Fluss zu stürzen.

Nach Angaben der Polizei platzte der Reifen des Lasters in der Nähe einer Brücke bei Gernsbach-Obertsrot in Fahrtrichtung Forbach. Danach verlor der Fahrer, beim Versuch gegenzulenken, die Kontrolle über sein Gespann und schrammte auf einer Länge von mehr als 50 Metern entlang des Geländers. Der Sprecher bestätigte, dass das Geländer Schlimmeres, wie einen Sturz in die mehrere Meter tiefer liegende Murg, verhindert habe.

Die B462 ist in Höhe der Unfallstelle derzeit in beide Richtungen gesperrt, da der Lastwagen von einem Spezialfahrzeug abgeschleppt wird. Der Verkehr wird über Obertsrot umgeleitet. Der Fahrer blieb unverletzt.