Gemeinderat Gaggenau beschließt weitere Ausstattungsdetails für das neue Waldseebad

Zum Neubau des Waldseebades hat der Gemeinderat Gaggenau in öffentlicher Sitzung mehrere Detailentscheidungen hinsichtlich Kiosk, Spielplatzausstattung und Kinderplanschbecken getroffen. Dabei folgte das Gremium mit großer Mehrheit in allen Punkten den Empfehlungen der Verwaltung, es gab bei der abschließenden Abstimmung zwei Enthaltungen (Christina Palma Diaz und Ellen Markert, beide CDU-Fraktion).

Die Kostenfrage wurde in einigen Stellungnahmen der Gemeinderäte thematisiert; indes dominierte die Meinung, die CDU-Stadtrat Rudi Drützler mit Blick auf die Küchenausstattung des künftigen Kiosks äußerte: „Wir haben einen Kompromiss gefunden, wir sind von der ganz großen Lösung runter.“ Gerd Pfrommer, Vorsitzender der SPD-Fraktion, erbat von der Verwaltung einen transparenten Zeitplan für die weiteren Arbeiten im Bad; Bürgermeister Michael Pfeiffer sicherte die Vorlage eines solchen Plans zu.

Tretbecken ohne Zukunft

Auch den Vorschlag der Verwaltung, das Tretbecken im hinteren Bereich des Waldseebades abzureißen, trug der Gemeinderat mit. Weil die hohen Kosten nicht mehr im Verhältnis zum Nutzen stünden, hat das traditionsreiche Tretbecken keine Zukunft mehr. Da sich die Anlage innerhalb eines Schwimmbadgeländes befindet, sind die entsprechenden Auflagen des Gesundheitsamtes im Landratsamt Rastatt vergleichsweise hoch.

Gefahr der Verkeimung

Das Bachwasser könne nicht genutzt werden, da es zu stark mit Keimen belastet sei, sagte Andreas Fritz von der Bauverwaltung. Auch der Anschluss des Beckens an die Technik des Naturbads scheide wohl aus, „da für das kleine Tretbecken eine lange Leitung gelegt werden müsste, die die Gefahr der Verkeimung mit sich bringt“. So käme theoretisch nur eine Anbindung an das chemisch-technische Bad in Betracht, letztlich sei aber der Aufwand deutlich zu hoch.

„Wir alle finden es traurig“

Dies bedauerte SPD-Gemeinderätin Gerlinde Stolle („Wenn wir hier zumachen, sollten wir uns verstärkt um das Becken im Kurpark kümmern“). Oberbürgermeister Christof Florus: „Wir alle finden es traurig, aber dieser Aufwand macht keinen Sinn.“ Bürgermeister Michael Pfeiffer wies auf den Unterschied hin, wonach beim Becken im Kurpark Quellwasser, beim Tretbecken im Waldseebad indes Oberflächenwasser genutzt werde.

Hängepartie bei Arbeitsvergabe

Zu einer Hängepartie entwickelt sich indes eine Arbeitsvergabe für den Teilbereich Naturbad. So waren die Arbeiten für die Naturstein- und Bekiesungsarbeiten erstmals am 2. Dezember 2019 ausgeschrieben worden, allerdings ging bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 17. Januar kein einziges Angebot ein. Deshalb hob die Verwaltung die Ausschreibung formell auf und forderte Firmen direkt zu einer Angebotsabgabe auf („Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb“); diese Angebotseröffnung sollte laut Sitzungsvorlage am 11. Februar erfolgen. Weil aber interessierte Firmen noch etwas Zeit bräuchten, so Fritz, wird die Beschlussfassung nunmehr auf den 9. März verlegt.

Details zum neuen Kiosk

Den (neuen) Standort des Kiosks hatte der Gemeinderat bereits im Juli 2019 gebilligt, nun ging es um die räumliche Aufteilung sowie die Ausstattung. Bei der Aufteilung der Räume sowie der Anordnung der Ausstattungsgegenstände ist laut Sitzungsvorlage auf kurze Wege und effektive Arbeitsabläufe geachtet worden. Von netto rund 378.000 Euro Gesamtkosten ist auszugehen.