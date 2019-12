SPD-Frontmann aus Gaggenau ist jetzt auch Krimi-Autor

Anzeige

Muss man sich als Lokalredakteur Gedanken machen? Denn am Beginn des Buches steht der Mord an einem Lokaljournalisten, der einer „heißen Story“ auf der Spur ist. Autor ist Gerd Pfrommer, in Gaggenau und in der Region eher bekannt als Frontmann der SPD. Doch jetzt ist der 64-Jährige Fraktionsvorsitzende der Gaggenauer Sozialdemokraten auch unter die Autoren gegangen; er legt mit dem Murgtal-Krimi „Es ist nichts vergessen“, gerade noch rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft, sein Erstlingswerk vor.

Die Handlung sei frei erfunden, ebenso alle darin vorkommenden Namen, betont Gerd Pfrommer bei der Vorstellung seines Buches. Seine Motivation: „Ich will – ohne erhobenen Zeigefinger – die Themen individuelle Schuld und Verantwortung unter außergewöhnlichen Rahmenbedingungen in einer möglichst spannenden und interessanten Geschichte verpacken.“

Die Zeitschiene erstreckt sich vom Naziregime über die 50er Jahre und die Zeit danach bis in die Gegenwart. Es geht, der Buchtitel sagt es bereits, um das Weitertragen von Schuld, um ungelöste Konflikte, die sich bis zur persönlichen Katastrophe entladen können.

„Ich lese selbst viel und gerne“

Die Idee, ein Buch zu schreiben, hat Pfrommer, der auch mehrere Jahre Vorsitzender des VfB Gaggenau gewesen ist, schon länger gehabt; die Muße hierzu hat er aber erst im (Vor-)Ruhestand gefunden. Der langjährige Daimler-Beschäftigte, tätig in Gaggenau und in Wörth, ging Anfang 2015 mit 60 Jahren in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. „Ich lese selbst viel und gerne, vom Krimi bis zum historischen Roman“, sagt Pfrommer, der sich in die Welt des Krimi-Autors erst mal herangetastet hat.

2016 war sein Rohentwurf fertig; Gattin Maja wie auch gute Freunde und Bekannte erhielten ihn zum Gegenlesen. „Nicht schlecht, aber zu kompliziert“, lautete das Urteil der „Jury“. Es folgte die Überarbeitung in Form einer Entflechtung, die Grundidee blieb.

Turbulentes Finale

So geht es auf den 286 Seiten um den Journalisten Franck Bartuschke, der auf dem Parkplatz Mayersbild zwischen Michelbach und Freiolsheim erschossen wird. Während die Karlsruher Kripo unter Leitung eines jungen und ehrgeizigen Kommissars einen kleinen Drogendealer verdächtigt, hat die Gaggenauer Polizei vielmehr den skrupellosen Daniel Mayrhofer aus Gernsbach im Visier, der einen folgenschweren Unfall seiner Frau vertuschen will.

Aber das sind nicht die einzigen Verstrickungen, die letztlich in einem „turbulenten Finale“ (Pfrommer) aufgelöst werden.Der Murgtal-Krimi „Es ist nichts vergessen“ erscheint im Lauinger-Verlag in Karlsruhe und ist auch im örtlichen Buchhandel für 15 Euro erhältlich.