Gerhard Fischer erzählt von Erfahrungen an der Helferfront

Den entscheidenden Anstoß lieferte ein freiwilliger Hilfseinsatz noch während seines Studiums im Jahr 1994 in einem kroatischen Flüchtlingslager nahe Split, wo etwa 250 Menschen zu betreuen waren. Es folgte ein Urlaubssemester mit einem erneuten Freiwilligeneinsatz im ehemaligen Jugoslawien, diesmal in einem Flüchtlingslager in Bosnien. Danach war für Gerhard Fischer (heute 53) aus Gaggenau „klar, dass ich in diesem Bereich etwas machen will“.

Seit gut 20 Jahren arbeitet der gebürtige Franke aus der Nähe von Würzburg als Projektmanager im Bereich humanitäre Hilfe oder Entwicklungszusammenarbeit – und hat nun auch ein Buch veröffentlicht („Katastrophenbegegnungen“).

Unterstützung für Einwohner

Noch bis August ist Gerhard Fischer in der Türkei engagiert, dann soll Schluss sein mit Auslandseinsätzen; danach will er sich beruflich neu orientieren. Von der Türkei aus werden in diesem Projekt mit Partnern vor Ort Menschen im syrischen Oppositionsgebiet unterstützt, damit sie sich selbst ein bescheidenes Einkommen erwirtschaften können, etwa durch die Verteilung von Saatgut oder das in genossenschaftsähnlicher Form organisierte Vorhaben „20 Kühe für 20 Bauern“. Ebenfalls nicht einfach in dieser Region ist die notwendige Reparatur der Trinkwasserleitungen als weitere Aufgabenstellung.

Ein Aufbaustudium in Bochum („Humanitäre Hilfe“) war für ihn nach eigenen Angaben die „Eintrittskarte“ zu einem Berufsleben, das ihn für zehn Organisationen in die verschiedensten Länder geführt hat; die Beschränkungen auf Zeit- oder Projektverträge und der Wechsel zu anderen Trägern ist dabei durchaus üblich, müssen doch viele Dienste ihr Budget nicht zuletzt nach dem Spendeneingang ausrichten.

„Ich wollte eigentlich mein Leben nicht permanent im Ausland verbringen“, schmunzelt Fischer im BNN-Gespräch, denn es kam bekanntlich anders. Mit einigen kleinen „Pausen“ dazwischen, etwa als er ein Jahr in der Zentrale des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Köln tätig war.

Gefahren im Alltag

„Draußen“ galt es auch, nicht wenige dramatische oder gefährliche Momente zu bestehen. Momente, in denen er sich in der Rückschau des heute erfahrenen Projekthelfers damals leichtsinnig verhalten hat. Der 5. Oktober 2000 in Belgrad war ein solcher Tag. Die Zeit des serbischen Ministerpräsidenten Slobodan Milosevic ging ihrem Ende entgegen, es gab Massenproteste, auch an diesem Tag.

Am Büro der Hilfsorganisation vorbei zogen die Massen Richtung Parlament. „Es kamen immer mehr Menschen, das Parlament sollte gestürmt werden, das habe ich mir angeschaut.“ Die Polizei versuchte die Menge mit Tränengas auseinanderzutreiben, später sollten auch Schüsse fallen.

Gerhard Fischer schreibt Erlebtes nieder

Das Cover seines Buches zeigt Gerhard Fischer in diesem dramatischen Moment am Rande der Demonstration. Eigentlich gilt: „Wenn man Humanitäre Hilfe macht, ist man zu politischer Neutralität verpflichtet“, beschreibt er einen festen Grundsatz. Und dazu zählt bereits, nicht an einer Kundgebung oder Demonstration teilzunehmen.

Wohl noch höher war das Gefahrenpotenzial beim Einsatz im Nordkaukasus. In Inguschetien galt es, die Verteilung von Hygienepaketen an Flüchtlinge aus der Nachbarrepublik Tschetschenien zu organisieren. Dies vor dem Hintergrund, dass tschetschenische Rebellen wiederholt russische Institutionen auch in Inguschetien angriffen und es viele Tote gab. „Wegen möglicher Entführungen durfte sich jeder Ausländer nur mit bewaffnetem Begleitschutz draußen bewegen“, blickt Gerhard Fischer auf diese Etappe zurück. Abends blieb als einzige Abwechslung nur, dass sich die Mitarbeiter der verschiedenen Hilfsorganisationen gegenseitig in die Unterkünfte einluden.

Sein Blick auf die Heimat

Seine Erfahrung nach rund zwei Jahrzehnten an der Helferfront? „Bei uns in Deutschland spricht man manchmal über Probleme, die man mit anderen Augen sehen würde, wenn man wüsste, wie Menschen andernorts nach Katastrophen hausen müssen.“ Seine Meinung zur Flüchtlingsfrage: „Aus Spaß an der Freud verlässt niemand seine Heimat.“

Das Buch von Gerhard Fischer mit dem Titel „Katastrophenbegegnungen – Anekdoten und Episoden von der Helferfront“ kann im Buchhandel bestellt werden.