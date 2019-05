Anzeige

Glückliches Ende einer Vermisstensuche in Gernsbach: Dort war in den frühen Abendstunden am Freitag ein 81-jähriger Mann vermisst gemeldet worden. Die Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen ein, die am Samstagnachmittag schließlich von Erfolg gekrönt wurde.

Der Mann wurde entdeckt, es gehe ihm „den Umständen entsprechend gut“, heißt es von der Polizei. Für die Suche hatten die Beamten mehrfach einen Polizeihubschrauber im Einsatz.

BNN/ots