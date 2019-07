Nationalsozialismus in Gernsbach: Soldaten hielten an Endsieg-Illusion fest

Anzeige

Gernsbach war eine Hochburg der Nationalsozialisten. Davon zeugen tausende Seiten NS-Akten, die Stadtarchivar Wolfgang Froese seit Monaten auswertet. BNN-Redakteur Dominic Körner hat einen Blick ins Archiv geworfen und berichtet in einer Serie über den Nationalsozialismus in der Papiermacherstadt. Heute – Teil 4: Die Feldpost im Zweiten Weltkrieg.

Herbert Dittmanns Leben endet, wie das zahlloser anderer, viel zu früh. Mit 27 Jahren fällt der Infanterist 1942 an der russischen Eismeerfront. Der junge Mann aus Lautenbach wird auf dem Heldenfriedhof in Petsamo beigesetzt. 248 Gernsbacher fallen an der Front, 61 weitere gelten als vermisst. „Die Verlustquote der eingezogenen Jahrgänge betrug bis zu 40 Prozent“, erklärt Stadtarchivar Wolfgang Froese.

Glaube bleibt bis zum Schluss

Dennoch glauben viele Soldaten, verblendet von der NS-Propaganda, auch dann noch an den „Endsieg“, als der Krieg längst verloren ist. Am 25. November 1944 schreibt Leutnant Friedrich Bender an NSDAP-Ortsgruppenleiter Stichlin: „Wenn wir nie den Glauben an den Führer verlieren und immer seinem Beispiel folgen, dann wird der Sieg unser sein. Das ist meine felsenfeste Überzeugung.“

Heimatbrief der Ortsgruppe Gernsbach

Der stellvertretende Ortsgruppenleiter Ernst Klemm wendet sich in einem Brief an die Frontsoldaten. „Wir hoffen alle, kurz vor dem vernichtenden Schlag gegen England zu stehen“, heißt es darin, „und sind gewiss, dass unser letzter Feind dasselbe wohlverdiente Schicksal erleiden wird wie Frankreich.“ In ihrem Heimatbrief an die Soldaten im Juli 1940 glorifiziert die Gernsbacher Ortsgruppe die vermeintlichen Verdienste Hitlers und die Tapferkeit der deutschen Truppen.

Sie erlebte einen beispiellosen Vormarsch unserer siegreichen Truppen, den glorreichsten Sieg über Frankreich.

In Bezug auf eine Reichstagsrede des „Führers“ am 19. Juli schreibt sie: „Die Welt wurde Zeuge des umfassenden Rückblicks unseres Führers Adolf Hitler auf die gewaltigen Leistungen unserer Wehrmacht. Sie erlebte einen beispiellosen Vormarsch unserer siegreichen Truppen, den glorreichsten Sieg über Frankreich.“ Hitler wird als „genialer Feldherr und Sieger“ verehrt.

Realität ist konträr

Die Realität war indes eine andere. Die Soldaten an der Front litten, und mit der Fortdauer des Krieges wurde ihr Einsatz entbehrungsreicher und aussichtsloser. Im gefürchteten russischen Winter, am 7. Dezember 1942, schickt der Obergefreite Ramsteiner einen Brief in die ferne Heimat. „Der Schlamm im Herbst hat jeglichem Vorwärtskommen teilweise ein jähes Halt gesetzt“, berichtet er, „so bin ich nun am Don in einem heiß umkämpften Brückenkopf gelandet.“

In eine elende, dem Zerfall nahe gewesene Bauernhütte haben wir uns gerettet und

Das Leben der Soldaten im Winterquartier ist beschwerlich. „In eine elende, dem Zerfall nahe gewesene Bauernhütte haben wir uns gerettet und mit viel Mühe und Not einige Scheiben in die als Fenster bezeichneten Öffnungen gesetzt“, schreibt Ramsteiner. Wie viele Soldaten treibt ihn die Frage nach dem nächsten Fronturlaub um. Die Männer müssten zwölf bis 15 Monate auf eine Erholung in der Heimat warten, berichtet der Gernsbacher. Auch er werde in diesem Jahr nicht mehr ins Murgtal zurückkehren.