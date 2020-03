Gernsbacher Haushalt: Zwischen Sparkurs und Investitionsstau

Anzeige

Der Gernsbacher Haushalt für das Jahr 2020 weist ein Minus von 135.600 Euro auf. Er wurde am Montagabend vom Gemeinderat gegen die Stimmen von Grünen und CDU verabschiedet. Der Gemeinderat stimmte ferner einer Anhebung der Grundsteuer zu – ebenfalls gegen die Stimmen von CDU und Grünen. Dadurch erhält die Stadt Mehreinnahmen von 113.000 Euro im Jahr. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer lehnte das Gremium mit 18:10 Stimmen ab. Sie hätte Mehreinnahmen von 150.000 Euro jährlich bedeutet.

Die Stadt steckt in der Klemme: Sie muss sparen und gleichzeitig hohe Investitionen stemmen. Zur Haushaltsverabschiedung am Montag waren auch viele Eltern mit Kindern gekommen, um gegen Einsparungen im Kleinkindbereich zu protestieren.

Eltern ärgern sich über Gemeinderat

Durch den Ausbau des Kindergartens „Fliegenpilz“ fällt in der Baccaratstraße ein Spielplatz weg. Einen Ersatz will der Gemeinderat vorerst nicht bauen lassen. Auch die Sanierung des Kinderplanschbeckens im Igelbachbad wird verschoben. Beide Maßnahmen kosten jeweils 300.000 Euro.

Bei den Eltern stoßen die Einsparungen auf wenig Verständnis – vor allem am Kinderbecken. Bürgermeister Julian Christ betonte, dies habe der Gemeinderat so entschieden – er sei anderer Meinung.

Haushalt erstmals im Minus

Der Haushalt markiert eine Zäsur: Erstmals seit Jahren weist er ein negatives Ergebnis auf. Im Februar hatte sich der Rat deshalb auf Einsparungen verständigt. So gelingt es nun immerhin, den Fehlbetrag von 470.000 auf 135.000 Euro zu reduzieren.

Gewerbesteuer eingebrochen

Nachdem die Gewerbesteuereinnahmen in Gernsbach eingebrochen sind, ist der Spielraum für Investitionen noch enger. Hinzu kommt der Sanierungsstau bei der städtischen Infrastruktur und der steigende Bedarf bei der Kinderbetreuung – Pflichtaufgaben, die eine Kommune erfüllen muss.

Große Investitionen in Kinderbetreuung

8,8 Millionen Euro muss die Stadt für die Kinderbetreuung aufwenden, unter anderem wird der Kindergarten „Fliegenpilz“ ausgebaut. Unterhalt und Sanierung der Schulen kosten 5,1 Millionen Euro. In die Bäder investiert die Stadt 2020 rund 1,5 Millionen Euro.

Die Haushaltsreden:

1. FBVG-Fraktion

Der Gernsbacher Haushalt steht nach Ansicht der

Freien Bürgervereinigung (FBVG) vor eine Zäsur. „Die Stadt läuft finanziell in eine Richtung, die nicht gesetzmäßig ist“, warnte FBVG-Sprecher Uwe Meyer.

Er befürchtet, dass der Haushalt „auf Dauer nicht mehr durch die Kommunalaufsicht genehmigt“ werde.

Marode Gebäudeinfrastruktur

„Jede Generation hat den verursachten Ressourcenverbrauch selbst zu tragen“, betonte Meyer: „Diesem Anspruch werden wir in den nächsten Jahren nicht gerecht.“ Angesichts der „maroden Gebäudeinfrastruktur“ und des steigenden Bedarfs an Kinderbetreuung sei ein ausgeglichener Haushalt die „Quadratur des Kreises“.

Meyer rechnet damit, dass sich die Einnahmen durch die Gewerbesteuer in den kommenden Jahren weiter verringern werden. Für die Entwicklung der Altstadt, eines Tourismuskonzepts und den Hochwasserschutz am Pfleiderer-Areal sicherte er der Stadt die Unterstützung der Freien Bürger zu. Meyer bekannte sich erneut zur Sanierung des Lautenbacher Schwimmbades: „Die Bäder sind wichtige Einrichtungen in den Teilorten, die zur Lebensqualität beitragen.“

Zweifel am Investitionsvolumen

Zweifel hat der FBVG-Sprecher am Investitionsvolumen von fast zehn Millionen Euro. „Man muss sich die Frage stellen, ob es realistisch ist, dass die geplanten Baumaßnahmen alle in diesem Haushaltsjahr zu Abrechnung kommen“, sagte Meyer. Eine Kreditaufnahme sei ohnehin nötig.

Meyer sprach sich für einen „strikten Sparkurs“ aus. Auch Steuern, Entgelte und Gebühren müsse man erhöhen: „Wenn wir unsere Infrastruktur erhalten und die Herausforderungen der Zukunft meistern wollen, führt daran kein Weg vorbei.“

2. CDU-Fraktion

Die CDU-Fraktion übte Kritik an der Stadtverwaltung und Teilen des Gemeinderats. „Unsere Mahnungen in den beiden letzten Haushaltsberatungen sind ungehört verhallt“, sagte CDU-Sprecherin Frauke Jung.

Sie sprach sich gegen die von der Verwaltung anvisierten Steuererhöhungen aus: „Wir wollen unsere Bürger nicht weiter belasten.“ Stattdessen müsse die Stadt „alle Einsparmöglichkeiten nutzen“ und ihre Personalkosten auf den Prüfstand stellen, die in der Amtszeit von Bürgermeister Julian Christ „exorbitant angestiegen“ seien.

CDU fordert Organisationsgutachten

Die CDU fordert daher ein Organisationsgutachten durch die Gemeindeprüfanstalt, das die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung beleuchtet. Mit Blick auf die Schulden der Stadt und ihrer Eigenbetriebe kritisierte Jung die geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren. „Wir steuern sehenden Auges in ein finanzielles Risiko“, betonte sie.

Es sei weder vernünftig noch sozial, „den Schuldenberg zu Lasten unserer Kinder zu erhöhen.“ Die Stadt müsse sich „vom Tafelsilber trennen und städtische Immobilien verkaufen, die wir nicht dringend benötigen.“

Kritik am Hochwasserschutz

Jung kritisierte zudem die geplante Aufweitung der Murg am Pfleiderer-Areal. Für die CDU habe der Hochwasserschutz der bereits jetzt am Fluss wohnenden Bürger oberste Priorität.

Dem Haushaltsentwurf könne man nur zustimmen, wenn die Stadt auf Steuererhöhungen verzichte, Geld in der Verwaltung einspare und die Abwasser-Gebührenzahler entlaste. Dem Entwurf der Finanzplanung bis 2023 versagte die CDU ihre Zustimmung: „Wir werden den Weg einer weiter ausufernden Verschuldung keinesfalls mitgehen.“

3. SPD-Fraktion

„Auf uns und unsere Stadt kommen unbequeme Zeiten zu, denn die fetten Jahre sind vorbei.“ SPD-Sprecherin Irene Schneid-Horn bemühte sich in ihrer Haushaltsrede um klare Worte: „Wir leben über unseren Verhältnissen und müssen den Gürtel enger schnallen.“

Als Pflichtaufgaben nannte Schneid-Horn unter anderem die Kinderbetreuung und Baumaßnahmen an Schulen. Es sei eine anspruchsvolle Aufgabe, „zwischen den vielen Pflichten und der Freiwilligkeit die richtige Balance zu finden.“

Appell an Kompromissbereitschaft

Schneid-Horn appellierte an die Kompromissbereitschaft aller Räte. Zur Kinderbetreuung betonte sie, die Stadt müsse „vorausschauender planen und nicht nur dem ständig steigenden Bedarf hinterher laufen.“

Die SPD habe sich deshalb für einen neuen Kindergarten ausgesprochen. Den Antrag hatte der Gemeinderat abgelehnt. Angesichts der schwierigen Finanzlage kritisierte Schneid-Horn die Entscheidung, das Lautenbacher Bad zu sanieren. „Es hat den Anschein, als ob der Gemeinderat vor der Verschlechterung der Finanzlage die Augen verschließt.“

Kritik an CDU und Grünen

Im Gegenzug zauberten CDU und Grüne Sparvorschläge aus dem Hut, „um krampfhaft auf eine schwarze Null zu kommen.“ Sie gingen zu Lasten der Familienfreundlichkeit Gernsbachs. Als ein Beispiel nannte Schneid-Horn die verschobene Sanierung des Kinderplanschbecken im Igelbachbad.

Die SPD tue sich schwer, dem Haushaltsplan zuzustimmen. Sie erteile ihm aber ihr Einvernehmen, weil darin „wichtige Weichen bei den Schulen und der Kleinkindbetreuung, der Stadtentwicklung und beim Hochwasserschutz gestellt“ würden.

4. Grünen-Fraktion

Grünen-Sprecherin Birgit Gerhard-Hentschel kritisierte, dass der Klimaschutz in Gernsbach bislang „keine große Rolle“ spiele. Gerhard-Hentschel sprach sich dafür aus, die Energieagentur Mittelbaden mit der Erstellung einer Gesamtanalyse zum Klimaschutz zu beauftragen.

Ihre Beratung ziele auf Nachhaltigkeit, den ressourcenschonenden Einsatz von Rohstoffen und Klimaschutz. Gernsbach sei zwar ein beschauliches Mittelalter-Städtchen, müsse sich aber auch „den Herausforderungen der Moderne mit Weitblick stellen.“

Kinderfreundlichkeit im Fokus

Seit der vergangenen Gemeinderatssitzung verbreite sich der Vorwurf, die Gemeinderäte seien kinderunfreundlich, erklärte Gerhard-Hentschel. Hintergrund sei die Zurückstellung der Planschbecken-Sanierung im Igelbachbad. „Kinderfreundlichkeit fängt da an, wo ich im Blick habe, wie die Welt von morgen aussieht“, betonte Gerhard-Hentschel.

Kinderfreundlichkeit hätten die Grünen etwa gezeigt, als sie sich gegen die Schließung des Lautenbacher Freibades ausgesprochen hätten. Außerdem habe man für Schulen im Haushalt „ein großes Paket gebündelt“.

Katastrophale Situation an Grundschule

Man wolle darauf drängen, dass für die Grundschule ein stimmiges Gesamtkonzept entwickelt werde. „Es ist für uns nicht hinnehmbar, dass die Kinder auf stinkende Toiletten gehen müssen“, sagte Gerhard-Hentschel. Sie sprach von einer „katastrophalen Situation“ und „menschenunwürdigen Behandlung.“

Beim Hochwasserschutz lenken die Grünen den Blick zum Bereich oberhalb der Stadtbrücke. Wegen der längeren Vorlaufzeit müssten dafür „umgehend Planungsmittel in den Haushalt eingestellt werden.“

5. AfD-Gruppierung

Die AfD-Gruppierung stimmte dem Haushaltsplan zwar zu, gab aber zu bedenken, „dass er durch die Auswirkungen der Corona-Epidemie wahrscheinlich hinfällig wird.“

Die öffentlichen Haushalte würden allein durch die Einbußen bei der Mehrwertsteuer stark belastet, sagte Sprecher Ernst-Dieter Voigt: „Wahrscheinlich wird der Haushalt in vier bis acht Wochen Makulatur sein.“ Ein Nachtragshaushalt sei wahrscheinlich unvermeidlich.

Hohe Personalkosten

„Die Personalkosten liegen jetzt schon über denen vergleichbarer Gemeinden“, sagte Voigt. „Weitere Personaleinstellungen verbieten sich daher.“ Auch werde man um Kürzungen oder Streichungen im sozialen Bereich nicht herumkommen: „Die Zeiten der sozialen Wohltaten sind endgültig vorbei.“

Mit der Zustimmung zum Haushalt verband er zwei Empfehlungen. Zum einen solle die „maßvolle Erhöhung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer auf die Dauer von zwei Jahren begrenzt“ werden. Danach müsse der Gemeinderat ihre Notwendigkeit prüfen.

Forderung nach geheimen Abstimmungen

Zum anderen regte Voigt geheime Abstimmungen im Gremium an – „zumindest bei emotionsbeladenen Themen“. Oft konkurrierten weitsichtige und allgemeine Argumente mit kurzsichtigen und persönlichen. „Die Vertreter der vernunftorientierten Meinung werden persönlich abgestraft“, sagte Voigt.

Der AfD-Rat dürfte dabei auch an die Entscheidung über das Lautenbacher Bad gedacht haben. Seine Gruppierung hatte aus wirtschaftlichen Gründen dessen Schließung beantragt und damit einen Proteststurm in Lautenbach ausgelöst. Die AfD hatte daraufhin ihren Antrag wieder zurückgezogen.