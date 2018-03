Gernsbacherin ist eine Runde weiter

Von Thomas Dorscheid und Susanne Dürr

Oliwia Czerniec aus Gernsbach hat die erste Hürde genommen: Bei ihrem TV-Auftritt am Sonntagabend bei „The Voice Kids“ in Sat-1 hat das 13-jährige Gesangstalent aus dem Murgtal mit dem Song „Sweet Child of Mine“ von den Guns N‘Roses bei den Blind Auditions die Jury überzeugt und die nächste Runde erreicht. Dort wird der Fan der Band „Tokio Hotel“ von Nena und Larissa gecoacht, die den Buzzer (Knopf) für den Fan von Tokio Hotel gedrückt hatten. Oliwia hatte als Wohnort zunächst „aus der Nähe von Stuttgart“ genannt, später aber auf Gernsbach korrigiert. Sie möchte nach eigener Aussage „die Leute mit meinem Gesang berühren“.

Großbildleinwand für die Fangemeinde

Zuhause hat ihre Fangemeinde mitgefiebert. Papa Bartosz Czerniec hatte ein Public Viewing für über 50 Freunde der Familie im Nebenraum beim Griechen in Gernsbach organisiert. Chef Vasilis hatte sich bereiterklärt, die Großbildleinwand aufzustellen, die sonst nur bei großen Fußball-Events zum Einsatz kommt.

Der lange Weg bis zur Show

Dass die Achtklässlerin am Goethe-Gymnasium Gaggenau es bis in die Blind Auditions geschafft hatte, war ein langer Weg. Bereits vor zwei Jahren hatte sich die Schülerin schon einmal online für das Casting beworben. Die Konkurrenz ist riesig: 22 000 junge Gesangsbewerber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden dieses Jahr ausgewertet. Die besten Stimmen werden zum Vorsingen nach Berlin in die Adlerhof-Studios eingeladen, auch Oliwia reiste in die Hauptstadt. Dort gilt es, ein mehrstufiges Auswahlverfahren zu durchlaufen, inklusive einem Gespräch mit einem Psychologen. „Dass es damals bereits so weit ging, hat uns gezeigt: die Juroren haben etwas in ihr gehört“, sagt der Vater im BNN-Gespräch. Angespornt von diesem ersten Erfolg, kämpfte Oliwia weiter für ihren Traum.

Erfahrung auf der Bühne

Zusätzlich zum Klavierunterricht gab es jetzt noch Gesangsunterricht bei „Bluesmama“ Sandy Campos aus Karlsruhe, die schon an der Stimme von „Voice Kids“-Jurymitglied Max Giesinger feilte, dem erfolgreichen Finalisten von „The Voice of Germany“ im Jahr 2011. Ihre Bühnenpräsenz als Sängerin stellte Oliwia bereits bei Auftritten der Goethe-Schulband und der Big Band zur Schau. Beim großen Jubiläumsfest von Bad Rotenfels stand sie 2016 mit Dieter Kirchenbauer auf der Bühne; der bekannte Profimusiker hat sie als Gastsängerin zu einem weiteren Auftritt am Samstag, 3. März (Jubiläumskonzert von Kirchenbauer, 19 Uhr Festhalle Bad Rotenfels), eingeladen.

Fast wäre der Traum geplatzt

Vor zwei Jahren war es für die damals Elfjährige nach dem Casting in Berlin nicht weitergegangen – dieses Jahr schaffte sie auch die zweite Runde des Auswahlverfahrens in München. Hier wurden aus 150 Kindern 80 Talente im Alter von 9 bis 15 Jahren für die Sonntagabendshow ausgewählt. Als die Schülerin sich zwei Wochen vor ihrem großen Auftritt am Ellenbogen verletzte, schien ihr Traum erneut zu platzen: „Ich war nicht sicher, ob ich noch Klavierspielen kann.“

„Perfekt durchorganisiert“

Die zwei Aufnahmewochen waren für die Familie ein beeindruckendes Erlebnis. „Es wurde alles super perfekt durchorganisiert“, schwärmt der Vater. Die Coaches seien strikt von den Teilnehmern abgeschirmt worden. Erst bei ihrem Bühnenauftritt habe der erste Kontakt stattgefunden.