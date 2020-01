Papierwerk Glatfelter streicht 100 Stellen in Gernsbach

Anzeige

Glatfelter, ein weltweit führender Lieferant von technischen Spezialpapieren, hat am Donnerstag den Abbau von ungefähr 100 von insgesamt etwa 650 Stellen an seinem Standort in Gernsbach angekündigt. Diese Veränderung sei das Ergebnis des fortdauernden Einsatzes, Kosten effektiv zu managen und die operative Effizienz überall in den weltweiten Standorten voranzutreiben.

Die Reduzierung an Arbeitskräften betrifft laut einer Pressemitteilung Mitarbeiter innerhalb des Gernsbacher Standortes, die die metallisierten Produktlinien unterstützen, die im Zuge der Restrukturierung geschlossen werden.

Verschiedene Bereiche betroffen

Zusätzliche Reduzierungen betreffen Produktion, Logistik und Verwaltung am selben Standort. Glatfelter werde auch weiterhin metallisierte Produkte in seinem Werk in Caerphilly in Großbritannien herstellen, schreibt das Unternehmen.

Laures: Notwendige Entscheidung, um Marktführer zu bleiben

„Unser Übergang zu einem funktionalen operativen Modell hat uns Möglichkeiten eröffnet, in unserem Gernsbacher Standort noch effizienter zu arbeiten“, sagte Wolfgang Laures, Senior Vice President.

„Natürlich sind diese Entscheidungen mit ihren Auswirkungen auf unsere Mitarbeiter schwierig, aber sie sind notwendig, damit Glatfelter auch weiterhin Marktführer bei Composite Fibers bleiben kann“, wird er weiter zitiert.

„Wir arbeiten auch weiterhin eng mit dem Betriebsrat in Gernsbach zusammen, um einen möglichst sanften Übergang für die Mitarbeiter zu ermöglichen, die von der Restrukturierung betroffen sind.“

