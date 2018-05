Großes Lob für die Carl-Benz-Schule

Von Ralf J. Kraft

„Ich finde es großartig, was Sie hier leisten und wie Sie Ihre Schüler auf neue Technologien vorbereiten. Diese Schule ist sehr innovativ. Sie fällt aus dem Rahmen. Ich bin beeindruckt und begeistert“, sagte der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bei seinem Besuch in der Gaggenauer Carl-Benz-Schule (CBS), die als Vorreiter bei Berufen im Bereich der Elektromobilität gilt.

E-Roller getauft

Höhepunkt war die Taufe eines alten Peugeot-Rollers, den der Grünen-Landtagsabgeordnete und Sprecher für E-Mobilität, Thomas Hentschel, erst jüngst zusammen mit drei Schülern und zwei Lehrern zum E-Roller umgebaut hatte. Nachdem Hermann und Hentschel den knallgrünen „Upcycle-E-Scooter“ seiner Bestimmung übergeben hatten, wagte der Minister eine kurze rasante Probefahrt auf Hentschels Vehikel.

E-Mobilität seit 2009 im Lehrplan

Bei der Gesprächsrunde mit den beiden Politikern, an der als Vertreter des Landkreises (Schulträger) der Erste Landesbeamte Jörg Peter und Amtsleiter Burkhard Jung sowie als Repräsentant der Stadt Gaggenau Bürgermeister Michael Pfeiffer teilnahmen, informierte Rektor Volker Bachura über die neuesten Entwicklungen an der Schule. Dabei war zu erfahren, dass die Berufsschule, die seit 2016/17 mit ihrer „Lernfabrik“ als „Kompetenzzentrum für Industrie 4.0“ neue Maßstäbe setzt, bereits seit 2009 die E-Mobilität im Lehrplan verankert hat. Erst seit diesem Schuljahr gebe es das Unterrichtsfach „Elektromobilität“ im Rahmen der Techniker-Qualifizierung. „Wir haben es geschafft, als Pilotschule loslegen zu können. Allerdings brauchen wir pro Jahrgang 16 Schüler“, betonte Bachura. „Im Ausnahmefall reichen auch zehn“, ergänzte Jörg Peter.

„Industrie ist gefordert“

Nach Auskunft von Stefan Fettig, Abteilungsleiter Fachschulen und Berufskollegs, bräuchte man aber gut 20 bis 25 Leute mit Berufserfahrung im Alter von 22 bis 35 Jahren. Aktuell werde geprüft, ob die Zusatzqualifikation statt in zweijährigen Vollzeitklassen auch berufsbegleitend in Form von drei- bis vierjährigen Teilzeitlehrgängen möglich ist. Der Knackpunkt sei nämlich, dass die Unternehmen nur ungern gute Leute freistellen. „Wir müssen jetzt entscheiden, was richtig ist. Hier ist auch die Industrie gefordert“, sagte Bachura. Es gelte LuK, Bosch und Daimler mit ins Boot zu holen. Hier wolle Landrat Jürgen Bäuerle initiativ werden, verrieten die Landkreisvertreter.

Hermann sichert Hilfe zu

Minister Hermann sagte hinsichtlich der dauerhaften Einrichtung des Angebotes seine Unterstützung zu. Er wolle gerne helfen. Als guten Ort, sich zu präsentieren, empfahl er auf der Messe Stuttgart die „Auto, Motor und Sport i-Mobility“, die unter seiner Schirmherrschaft über nachhaltige Fahrzeuge informiert. Zu einer möglichen Patenschaft seines Ministeriums für die Berufsschule, wie sie CBS-Lehrer Benjamin Doehrer, Projektleiter E-Mobilität, ins Spiel brachte, meinte Hermann: „Wir hatten bisher noch nie eine Patenschaft für eine Schule. Aber ich nehme das gerne als Anregung mit.“ Beim Rundgang präsentierte Doehrer die bereits realisierten Umbauten oder Umrüstungen von Fahrzeugen auf E-Betrieb und informierte über das praxisnahe Lernen und Arbeiten an der CBS.