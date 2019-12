Enkel von John Rabe schließt Arztpraxis in Gaggenau – weil ein Nachfolger fehlt

Anzeige

Fünf Jahre hat die Suche nach einem Nachfolger gedauert, sie blieb erfolglos. Andreas Rabe (67) wird zum Januar seine Praxis in Gaggenau-Ottenau schließen. Das Haus in der Furtwänglerstraße ist bereits verkauft, dort werden Wohnungen entstehen, sagt er im BNN-Gespräch.

Die Praxis Rabe war jahrzehntelang in Ottenau Anlaufstelle für Patienten. Vater Otto Rabe begann 1956 zunächst mit einem Standort in Gaggenau am Bahnhofsplatz; er war praktischer Arzt und Geburtshelfer in einer Zeit, in der Hausbesuche mit dem Fahrrad wie auch Hausentbindungen selbstverständlich waren. Nach einer Zwischenstation im Alten Rathaus Ottenau gründete Otto Rabe im Jahr 1965 die Praxis in der Furtwänglerstraße 24; dort übernahm Sohn Andreas Rabe im Juli 1985 die Leitung der Hausarztpraxis und fügte später seine Anerkennung als Facharzt für Allgemeinmedizin hinzu.

Er geht nicht so ganz

Jetzt endet auch die Zeit von Andreas Rabe als Hausarzt, die Praxis in der Furtwänglerstraße schließt somit nach rund 55 Jahren. Die jungen Ärzte zieht es eher ins Krankenhaus mit seinen meist geordneten Dienstzeiten und sicherem Gehalt anstatt den Sprung in eine Hausarztpraxis und damit in die Selbstständigkeit zu wagen.

Doch Rabe geht nicht so ganz, er wird auch weiterhin die Patienten der vier Gaggenauer Pflegeheime betreuen. Er tut dies zusammen mit Gattin Yvonne (58), Arzthelferin mit Zusatzausbildung, die viele Jahre der „gute Geist“ in der Ottenauer Praxis gewesen ist. „Wir wollten nicht von heute auf morgen auf null runterfahren“, sagt sie. Einen separaten Raum in Hörden ausschließlich für Verwaltungszwecke werden sie für die künftige reduzierte Tätigkeit nutzen. Die Selbstständigkeit wird aber bald hinter ihnen liegen, demnächst wird Andreas Rabe bei der Praxis Schemel in der Hördener Landstraße angestellt sein.

Bürokratie hat zugenommen

Die langjährigen Patienten wissen natürlich schon Bescheid; die ein oder andere Träne sei bereits geflossen, erzählen die Rabes. Das berührt die Beiden, schließlich habe man ganze Familien schon in der zweiten Generation betreut. Aber „die immer mehr werdende Bürokratie und Abrechnungen werden meinerseits bestimmt nicht vermisst“, betont Andreas Rabe. Und nun? „Zwei Enkel und ein paar Bücher warten bereits“, schmunzelt Andreas Rabe.

Erinnerung an John Rabe

Mit dem Ausräumen, etwa von medizinischen Büchern, wurde bereits begonnen; den Umzug mitmachen wird auch ein Bild, das derzeit noch in der Praxis hängt: Es zeigt John Rabe, den Großvater von Andreas (den er persönlich nie kennengelernt hat) mit seiner Gattin. John Rabe ist in China ein Held, in Deutschland ist er einer größeren Öffentlichkeit erst mit dem Film „John Rabe“ (gespielt von Ulrich Tukur), der 2009 in die Kinos kam und bei der Berlinale gezeigt wurde, bekanntgeworden. Während des Zweiten Weltkriegs richtete John Rabe, der für Siemens in China arbeitete, mit weiteren Ausländern in Nanking eine Schutzzone ein – und rettete so über 200.000 Menschen vor der brutalen und mordenden Soldateska der japanischen Besatzungsarmee.