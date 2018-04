Hentschel packt in der Werkstatt mit an

Von Ralf Joachim Kraft

Politiker stehen ja in dem Ruf, eher „mundwerklich“ begabt zu sein. Thomas Hentschel beweist das Gegenteil. „Ich denke schon, dass ich auch handwerklich talentiert bin. Früher habe ich gerne am Auto rumgeschraubt, an Räder traue ich mich auch heute noch ran“, erzählt der Grünen-Landtagsabgeordnete, der es am Mittwoch in der Carl-Benz-Schule (CBS) mit einem ganz anderen Vehikel zu tun bekommt.

Hentschel baut Roller um

Es ist 9 Uhr. In einem Werkstattraum der Schule, die als Vorreiter im Bereich der E-Mobilität gilt, hat der Politiker gerade begonnen, einen alten Roller der Marke „Peugeot Speedake“ zu einem E-Roller umzubauen, „den ich selbst finanziere und nutzen werde“.

Hintergrund: Einzigartig im Land

Die Carl-Benz-Schule in Gaggenau ist bislang die einzige Schule im Land, die sich mit Elektromobilität auseinandersetzt. Das Angebot E-Mobilität als Unterrichtsfach im Rahmen der Techniker-Qualifizierung existiert erst seit diesem Schuljahr. Am Montag, 30. April, wird sich Verkehrsminister Winfried Hermann von 17 bis 19 Uhr direkt vor Ort über die Schule und ihr Angebot informieren.

Den Umbau bewerkstelligt er nicht alleine, sondern zusammen mit den Berufsfachschülern Robin Ell (16), Nico Gerstner und Timo Kosalin (beide 17) sowie den beiden Lehrern Benjamin Doehrer und Philipp Henzler. Der eine unterrichtet Fahrzeug- und Metalltechnik, ist der Projektleiter E-Mobilität und hat das didaktische Konzept entwickelt. Der andere ist als „Technischer Lehrer Kfz“ für die Umsetzung zuständig.

E-Mobiltität als Schulfach

„Ich unterstütze die Umrüstung alter Fahrzeuge. Mit dem Projekt will ich die dauerhafte Einrichtung des Fachs Elektromobilität an der CBS fördern“, sagt der Sprecher für E-Mobilität der Grünen-Landtagsfraktion. Motorblock, Vergaser und Luftfilter sind inzwischen abmontiert. Jetzt muss nur noch der Verbrennungsantrieb des 50-Kubik-Motorrollers durch einen E-Motor und vier Akkus ersetzt werden. Nach zweieinhalb Stunden ist das Werk vollbracht. Von der Schule geht’s direkt zur Zulassungsstelle. Noch schnell die Nummernschilder drauf. Und fertig ist die Laube.

Tag der offenen Labore

Nach dem Pressetermin wird an der CBS die Lernfabrik 4.0 vorgestellt. Themenschwerpunkt sei „Industrie 4.0“, berichtet Schulleiter Volker Bachura. Geöffnet sind an diesem Tag alle Labore, „die wir auch kleinen und mittelständischen Betrieben zur Verfügung stellen“, erzählt Bachura.

Hochmoderne Technik

Vom Hochvoltaik-Labor mit sieben Messständen, Hochvolttrainer und Ladesäule geht’s ins 3D-Druck-Labor, in dem Teile für die Handy-Produktion gedruckt und Messwerte für die gedruckten Teile via „Zugversuch“ ermittelt werden. Im Automatisierungslabor geht es um die Grundlagen der Steuerungs- und Regelungstechnik „auf Programmierebene mit strukturiertem Text“. Individuelles „Lernen 4.0“ steht in den „CP-Labs“ im Mittelpunkt, bevor schließlich in der „Lernfabrik 4.0“, wo die jungen Leute auch in Robotik geschult werden, der komplette Handy-Produktionsprozess abgebildet wird.

Experimentelles Lernen

In anderen Bereichen wird derweil am Beispiel Elektromobilität über praxisnahes, experimentelles Lernen für die Industrie informiert oder es werden bereits realisierte Umbauten oder Umrüstungen auf E-Betrieb präsentiert – unter anderem ein Rad, ein Roller, ein Buggy, ein Gokart, ein Smart Roadster und ein Smart-for-two für den Landkreis.