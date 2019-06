Hochwasserschutz in Gaggenau kommt vor Badneubau

Anzeige

Mit knapp 1,58 Millionen Euro fördert das Land Baden-Württemberg die Hochwasserschutzmaßnahme am Traischbach im Bereich Waldseebad. Dies entspricht 70 Prozent der förderfähigen Kosten. Der Hochwasserschutz ist zwingende Voraussetzung für den Neubau des Waldseebades, das seit seiner Überflutung nach einem Starkregen im Juni 2016 quasi brach liegt. Das Bad soll 2021 wiedereröffnet werden.

Für die Übergabe des Förderbescheides durch Ministerialdirektor Helmfried Meinel vom Stuttgarter Umweltministerium hatte die Stadtverwaltung am Mittwoch quasi einen kleinen „Empfang“ im Restaurant Waldseebad organisiert, zu dem neben Landrat Toni Huber auch die beiden Landtagsabgeordneten Thomas Hentschel (Grüne) und Alexander Becker (CDU) sowie mehrere Gemeinderäte gekommen waren.

Maßnahmen stehen an

Oberbürgermeister Christof Florus wies daraufhin, dass für die Gesamtmaßnahme Waldseebad parallel zum Hochwasserschutz die Baugrundmaßnahmen erfolgen müssten („Wir müssen das gemeinsam hinbekommen“). Er wies daraufhin, dass in Sachen Hochwasserschutz auch ohne die Murg mit Blick auf die Seitentäler für Gaggenau in den nächsten drei jahrzehnten mehrere größere Maßnahmen, aufgeteilt in Pakete, anstünden.

An diesem Bad hängen Generationen.

„Ohne das Land, das Zuschüsse gibt, wäre dies für die meisten Kommunen nicht zu leisten“, so Florus, der dem Stuttgarter Ministerialdirektor schon mal weitere „Briefe“ aus Gaggenau in Aussicht stellte. Das neue Waldseebad („Es ist ganz wichtig für Gaggenau, an diesem Bad hängen Generationen“) könne aber nur errichtet werden, nachdem der Hochwasserschutz gewährleistet sei, so Florus weiter.

Investition in die Zukunft

Helmfried Meinel nannte die Maßnahme eine „große Investition in die Zukunft“ und betonte: „Hochwasserschutz ist jeden Euro wert“. Die Gefahr von Starkregenereignissen und Überflutungen nehme mit dem Klimawandel tendenziell weiter zu; daher sei es wichtig, dass sowohl das Land als auch die Kommunen in Maßnahmen zum Hochwasserschutz investieren, um Risiken zu minimieren und Schäden zu begrenzen. Ein vollständiger Hochwasserschutz sei technisch und ökonomisch zwar nicht zu machen, dennoch könne aber bestmögliche Vorsorge betrieben werden.

Traischbad wird aufgewertet

Ziel der Landesregierung sei es, so Meinel weiter, den Hochwasserschutz mit der Gewässerökologie zu verbinden. Was bei der Maßnahme in Gaggenau sehr gut gelinge; durch den neuen, teils offenen Gewässerverlauf werde der Traischbach wesentlich ökologisch aufgewertet.

Hochwasserschutz rund um das Waldseebad

Genau hierauf ging als dritter Redner auch Joachim Wald ein; er ist Geschäftsführer des Fachbüros für Wasserbau und Wasserwirtschaft Wald und Corbe, mit dem die Stadt Gaggenau eng zusammenarbeitet. Wenn man bedenke, dass es sich bei der Überflutung des Waldseebades 2016 statistisch betracht um ein Hochwasserereignis, dass nur alle drei bis fünf Jahre vorkommt, sehe man, wie wichtig Hochwasserschutz in diesem Bereich sei.

Rückhaltebecken ist nicht möglich

Um für ein sogenanntes 100-jähriges Hochwasserereignis vorbereitet zu sein („Das ist das Maß“), bedürfe es großer Abflussmengen; ein Rückhaltebecken sei aus technischen Gründen nicht möglich, wohl aber ein Entlastungskanal. So werde das Wasser ab einer bestimmten Menge über eine Schwelle in den Kanal geleitet, im Normalzustand fließe der Traischbach teilweise geöffnet direkt durch das Bad.