Hospizarbeit im Murgtal leidet unter der Corona-Krise

Der letzte Weg ist einsamer geworden. Die Corona-Krise erschwert die Arbeit der Hospizdienste. Auch im Murgtal müssen ihre Mitarbeiter wegen der hohen Infektionsgefahr auf den persönlichen Kontakt verzichten. Zum Teil sind immerhin Telefonate möglich. Für viele Angehörige ist die Situation enorm belastend. Hinzu kommt: Die Hospizdienste verlieren in der Krise wichtige Einnahmen.

Die Hospizgruppe Gaggenau begleitet überwiegend Menschen in Pflegeheimen. Die Corona-Pandemie hat ihre Arbeit verändert. „Wir dürfen die Einrichtungen nicht mehr betreten“, sagt Herbert Walterspacher, einer der Leiter der Hospizgruppe.

Auch die Hausbesuche habe man komplett eingestellt. „Wir müssen unsere Mitglieder schützen“, betont er. Die Ausrüstung dafür fehlt, wie an so vielen Orten.

Demenzkranke können die Situation nicht erfassen

Eine Person, die im Rollstuhl mobil ist, wird bei Spazierfahrten von einem Betreuer begleitet – im Sicherheitsabstand. Den anderen Menschen, insgesamt neun, versucht die Hospizgruppe telefonisch beizustehen. „Das funktioniert leider nur bei manchen“, berichtet Walterspacher. Einige könnten wegen ihrer Krankheit nicht mehr telefonieren.

Besonders schlimm ist die Situation für die Angehörigen von Demenzkranken. Die Betroffenen verstehen nicht, weshalb sie nicht mehr besucht werden. „Das ist sehr traurig“, sagt Walterspacher.

Videoschalten sind bei der Hospizgruppe kein Thema. Viele ihrer Mitglieder sind älter und verfügen, wie die meisten Betroffenen, nicht über die notwendige Technik.

Gelder der Krankenkassen fallen weg

Die Corona-Krise hat auch wirtschaftliche Auswirkungen auf die Hospizgruppen. Bislang wurden sie für die Begleitung sterbender Menschen von den Krankenkassen bezahlt. Diese Gelder fließen nun nicht mehr.

Laut Walterspacher werden die Mittel für die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Mitglieder eingesetzt, etwa um Dozenten zu bezahlen. Allerdings fallen auch diese Veranstaltungen bis auf Weiteres aus. „Es gibt Überlegungen, die telefonischen Begleitungen zu honorieren.“ Spruchreif ist noch nichts.

2019 hat die Hospizgruppe 16 Personen betreut, im Jahr davor waren es 30. „Es ist sehr bedrückend, dass wir die Menschen nicht mehr besuchen können.“

35 ehrenamtliche Begleiter sind in Rastatt und Gernsbach tätig

Auch Ashley Basse empfindet es besonders tief, wenn Menschen aufgrund der Corona-Krise alleine sterben müssen. „Das trifft mich.“ Sie koordiniert den Ambulanten Hospizdienst in Rastatt und in der Hospizgruppe Murgtal-Gernsbach. Zu ihrem Team gehören 35 ehrenamtliche Begleiter.

Ein wichtiger Grundsatz ihrer Arbeit ist: Niemand muss alleine sein. Das versuchen sie weiter einzuhalten. Vor allem per Telefon, aber auch per Brief und Postkarte sind sie für schwer kranke und sterbende Erwachsene sowie die Angehörigen da.

Angehörige brauchen Beistand

Ihnen ist wichtig, für neue Klienten erreichbar zu sein und bestehende Kontakte nicht abreißen zu lassen. „Wir wissen aus der Palliativmedizin, dass Schmerzen jeglicher Art durch das Gefühl von Einsamkeit und Hilflosigkeit verstärkt werden können“, sagt Ashley Basse.

Auch für die Angehörigen sind die Ehrenämtler eine wichtige Anlaufstelle. „Es sind tatsächlich sie, die mehr Unterstützung brauchen.“ Schon vor dem Tod erlebten sie einen „wahnsinnigen Verlust“. Häufig melden sich Menschen, die ihre Verwandten zuhause pflegen. Ehefrauen, Ehemänner, Kinder – „Alltagshelden“ in den Augen von Ashley Basse.

Viele sind am Ende ihrer Kräfte: Den einen fehlt Schlaf, den anderen sozialer Kontakt. Manche machen ihre erste Erfahrung mit dem Tod. Immer wieder geht es um die Frage: „Was könnte hilfreich sein, damit sie nicht an dieser riesigen Herausforderung zerbrechen?“

Ehrenamtliche Helfer bieten Entlastung und ein offenes Ohr

Normalerweise würden die Begleiter beispielsweise ein paar Stunden lang die Pflege übernehmen oder Spaziergänge mit den Patienten unternehmen, damit die Angehörigen ein wenig Zeit für sich haben. Auch Gespräche sind von jeher wichtig, für die Kranken ebenso wie für ihre Familien. Auf diesen Aspekt konzentrieren sich die Helfer nun.

Wichtig ist: Der Gesprächspartner sagt, wo’s lang geht. Er gibt Tempo und Themen vor. „Das ist ein ganz großer Teil der Ausbildung, diese Grenzen zu respektieren.“ Wer nur plaudern möchte, darf das. Wer sein Herz ausschütten will, findet ein offenes Ohr.

Wir kommen als Mensch zu Mensch. Ashley Basse, Koordinatorin des Ambulanten Hospizdiensts in Rastatt und Gernsbach

Die Ehrenämtler sind geschult, zur Verschwiegenheit verpflichtet – und sie wissen, wovon sie sprechen. Alle hätten eigene Verlusterfahrungen, sagt Ashley Basse. Manche haben selbst Angehörige gepflegt. „Wir sehen uns als Menschen mit Lebenserfahrung, die zur Seite stehen.“

Wichtig ist ihr, dass die Mitarbeiter keine Therapeuten sind, sondern Gesprächspartner auf Augenhöhe. „Wir kommen als Mensch zu Mensch.“

Begleitung ist emotional herausfordernd

Gerade, weil die Mitarbeiter eigene Verluste erlebt haben, ist die Arbeit in der Hospizbegleitung nicht immer leicht zu verkraften. Ein wichtiger Teil der Ausbildung ist es deshalb, die eigenen Gefühle und Erfahrungen beiseite zu lassen. „Man lernt: Was ist meins und was gehört der anderen Person. Sie hat ihre ganz eigene Geschichte.“

Wenn etwas die ehrenamtlichen Helfer persönlich sehr berührt, können sie sich darüber bei regelmäßigen Supervisions- und Gruppengesprächen oder mit Kollegen austauschen. Denn auch für sie gilt: Niemand ist allein.