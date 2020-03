In der Pflege fehlt es an Personal und damit an Entlastung

Anzeige

Wo genau drückt die Pflegekräfte der Schuh, was empfinden sie als besonders belastend? Der Betriebsrat der Gaggenauer Altenhilfe, allesamt erfahrene Mitarbeiterinnen, sprechen über die tägliche Arbeitssituation in den Heimen und beim Ambulanten Dienst. „Wir brauchen mehr Hände“, sagt die Betriebsratsvorsitzende Sonja Möhrmann.

Wenn Sonja Möhrmann, die Betriebsratsvorsitzende der Gaggenauer Altenhilfe, durch die Wohnbereiche der Heime geht und mit den Beschäftigten spricht, dann hört sie mehr als einmal den Satz: „Sonja, wir können nicht mehr“. Die Arbeitsbelastung ist anhaltend hoch, dies gilt für die drei Häuser und den ambulanten Dienst in Trägerschaft des Altenhilfevereins gleichermaßen. Die Belastung spiegelt sich im Krankenstand wider, der verschärft die Situation zwangsläufig. Es fehlt an Personal und damit an Entlastung. Kein spezifisches Problem der Gaggenauer Altenhilfe, sondern der Pflege in Deutschland insgesamt.

Im BNN-Gespräch mit den Mitgliedern des Betriebsrats wird schnell deutlich: „Wir brauchen mehr Hände“, bringt es Sonja Möhrmann auf den Punkt. Es ist nicht ihr Arbeitgeber, an den sich ihre Appelle richten. Denn auch der kann sich nur im Rahmen der ihm gesetzten Möglichkeiten bewegen.

Mehr zum Thema: Karlsruhe geht in der Pflege neue Wege

„Wir machen alle unsere Arbeit gerne. Wir stehen zur Gaggenauer Altenhilfe und fühlen uns wohl,“ betont Gabriele Hertweck; sie ist die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende und mit über 40 Berufsjahren die Dienstälteste im Gremium der Arbeitnehmervertretung. Für ihre Worte spricht, dass viele Mitarbeiter der Altenhilfe seit vielen Jahren an Bord sind, die Fluktuation ist gering, und die Altenhilfe zahlt nach Tarif – nicht selbstverständlich in der Branche.

„Die Politik hilft nicht“

Es seien vielmehr die politischen Rahmenbedingungen, die sich ändern müssten. Die Politik habe das Problem erkannt, helfe aber nicht. Möhrmann: „Wir fühlen uns von der Regierung alleine gelassen.“

Eine stärkere Finanzausstattung des Gesamtsystems Pflege würde eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels und damit mehr Personal ermöglichen, lautet die Zielsetzung zur Lösung des drängendsten Problems.

Mehr zum Thema: Experte aus Gaggenau: Das Pflege-System läuft ohne Anpassung gegen die Wand

Der Ist-Zustand: Im Schnitt kommen auf 30 Bewohner in den Wohnbereichen eine Pflegefachkraft und zwei Pflegehelfer. Alle drei sind schon im Alltag sehr gut beschäftigt; kommen dann Sondersituationen wie etwa ein hoher Krankenstand bei den Bewohnern oder ein Neuzugang mit besonderen Anforderungen hinzu, reichen die helfenden Hände kaum mehr aus. „Das ist es, was die Mitarbeiter frustriert“, so Möhrmann.

Vor allem, weil die tägliche Dokumentation ein Zeitfresser ist. „Das ist über die Jahre immer mehr geworden“, sagt Gabriele Hertweck.

40 Prozent für Bürokratie

Dokumentation muss sein, darin sind sich alle einig – aber nicht in dem jetzt erreichten und als Vorschrift vorgegebenem Umfang. Es ist Zeit, die letztlich dem Bewohner verloren geht. Auf 40 Prozent der Arbeitszeit einer Pflegefachkraft schätzen die Betriebsräte den täglichen Aufwand für die Dokumentation. Manch eine setzt sich erst nach Dienstschluss hin und erledigt die Berichte.

Große Verantwortung

Die Dokumentationen sind Teil der großen Verantwortung, die in erster Linie die Pflegefachkräfte tragen. Sie sind es, die im Alltag entscheiden müssen, ob ein Bewohner umgehend ärztlicher Hilfe bedarf; im Krankenhaus kann eine Schwester mal eben einen Arzt auf der Station konsultieren, im Pflegeheim geht das nicht.

Und die Mitarbeiterinnen des Ambulanten Dienstes stehen nicht selten in der Verantwortung, wenn ein älterer Mensch kurzfristig aus dem Krankenhaus entlassen wird, aber zuhause noch wenig geregelt ist und die Angehörigen – sofern es sie gibt – nicht gleich greifbar sind. Kein seltener Fall, berichten Gerda Unser und Greta Hofmann aus der Praxis.

Hoher Altersdurchschnitt

350 Köpfe zählt die Belegschaft der Altenhilfe, gleich ob Voll- oder Teilzeit. Alleine 260 Beschäftigte sind es in den drei Heimen Helmut-Dahringer-Haus, Oskar-Scherrer-Haus und Gerhard-Eibler-Haus sowie im Ambulanten Dienst; hinzu kommen Mitarbeiter der Verwaltung, Haustechnik und der Küche sowie die Fahrer, die das „Essen auf Rädern“ ausliefern. Aber der Altersdurchschnitt „drückt“, die geburtenstarken Jahrgänge haben den Ruhestand vor Augen: „Rund 130 gehen in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Rente“, weiß Betriebsratsvorsitzende Möhrmann.

Anwerbung teilweise sinnvoll

Wie kann man die großen Lücken schließen? Allerorten suchen die Unternehmen in Deutschland händeringend nach Pflegefachpersonal, Gesundheitsminister Jens Spahn hat die gezielten Anwerbeprogramme im Ausland intensiviert.

Auch interessant: Wenn Senioren im Gefängnis Pflege brauchen

Können die Helferinnen von den Philippinen, dem Kosovo oder einem anderen Staat weiterhelfen? „Es kann zum Teil eine Lösung sein, aber die deutschen Sprachkenntnisse sind enorm wichtig, ohne die geht es nicht“, sagt Anna-Maria Bleier. Jessica Glatt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, „dass Kommunikation das Wichtigste ist, wenn Bewohner über Beschwerden klagen“. Was, wenn der Bewohner von der ausländischen Kraft nicht verstanden wird und notwendige Hilfe unterbleibt?

Azubis brechen oft ab

Und der eigene Nachwuchs hierzulande? Der kommt motiviert in die Ausbildung, aber „die Anforderungen werden immer höher“, weiß Vildana Kadic, entsprechend hoch seien die Abbrecherquoten. Und wenn ab diesem Sommer die Generalistik Einzug hält, wenn also die Ausbildungen für die Krankenpflege, die Kinderkrankenpflege und die Altenpflege zusammengelegt werden, so befürchten die erfahrenen Gaggenauer Kräfte, dass die „Ausfahrt“ zur Altenpflege vom Nachwuchs weniger oft genommen wird (die Spezialisierung erfolgt nach dem zweiten von insgesamt drei Ausbildungsjahren) – weil das Berufsbild Krankenschwester das bessere Image habe, frei nach dem Vorurteil „Altenpflege kann doch jeder“. Bei aller Kritik an den Arbeitsbedingungen – den Dienst am Menschen möchte keine von ihnen missen. „Die Bewohner geben Dir so viel zurück“, heißt es mehrfach im Gespräch.