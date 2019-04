Johann-Belzer-Werkrealschule in Weisenbach hat keine Zukunft

Anzeige

Es hatte sich bereits abgezeichnet: Seit Mittwochabend steht das Ende der Johann-Belzer-Werkrealschule in Weisenbach fest. Für das kommende Schuljahr hatten sich, zum zweiten Mal in Folge, zu wenige Schüler angemeldet. Deshalb beschloss der Gemeinderat nun, dass keine neue fünfte Klasse mehr gebildet wird. Das heißt: Trotz aller Anstrengungen, die Werkrealschule zu erhalten, wird sie mit ihren bisherigen Schülern nach oben hin auslaufen. Die Grundschule ist von dem Beschluss indes nicht betroffen.

Im Gemeinderat machte sich neben einem Blick für die Realität auch Wehmut breit. Steffen Miles (CDU) sprach von einem „schmerzhaften, aber unumgänglichen Schritt“. Ähnlich sah es Uwe Rothenberger (Freie Wählervereinigung): „Es tut weh, ist aber notwendig.“

Zehn Schüler sind zu wenig

Nachdem bereits für das Schuljahr 2018/19 mit insgesamt zehn Kindern in der Klassenstufe 5 die Mindestanzahl von 16 Schülern nicht erreicht worden war, hatte das Schulamt ein sogenanntes Hinweisverfahren eingeleitet. Weil sich bis zum 14. März erneut nur acht Kinder für das kommende Schuljahr angemeldet hatten, drohte nach der Gelben nun die Rote Karte.

Keine Klasse mehr für Johann-Belzer-Werkrealschule

Denn: Wird zweimal in Folge die Mindestzahl verfehlt, darf im darauffolgenden Schuljahr keine fünfte Klasse mehr gebildet werden. Letztlich kam der Weisenbacher Gemeinderat der Roten Karte durch seinen Beschluss vermutlich nur zuvor.

Wenig sinnvoll.

Die Verwaltung hatte dem Gremium zwei Möglichkeiten vorgestellt: Eine sah die Bildung einer neuen fünften Klasse vor, die angesichts der geringen Schülerzahl unweigerlich zum zweiten Hinweis aus Rastatt geführt hätte. Pädagogisch sei diese Lösung ohnehin „wenig sinnvoll“, erklärte Schulamtsdirektor Franz Veith vor dem Gemeinderat.

Die Werkrealschule in Baden-Württemberg führt einen durchgängigen Bildungsplan bis zur Mittleren Reife und ermöglicht einen Hauptschulabschluss nach dem neunten Schuljahr. Nach der Aufhebung der verbindlichen Grundschulempfehlung entscheiden Eltern über die weiterführende Schule ihrer Kinder. Der Übergang nach der vierten Klasse auf die Werkrealschule ist seither stark zurückgegangen. Laut Schulamtsdirektor Franz Veith liegt er landesweit gerade einmal bei 5,9 Prozent.

Kombiklasse darf bleiben

Bereits im Schuljahr 2018/19 habe man eine Kombiklasse 5/6 bilden müssen. Hätte man die Werkrealschule nun ein weiteres Jahr fortgeführt, hätten die bisherigen Sechst- mit den Siebtklässlern in einen neuen Klassenverbund integriert werden müssen. Daher schlug die Verwaltung vor, keine neue fünfte Klasse mehr zu bilden. So kann die bisherige Kombiklasse 5/6 auch im kommenden Schuljahr beieinander bleiben.

Alternativen im Umland

Die bereits für die fünfte Klasse angemeldeten Schüler haben nun die Möglichkeit, die nächstgelegenen Werkrealschulen in Kuppenheim oder Baiersbronn zu besuchen – oder ihren Hauptschulabschluss an der Realschule oder Gemeinschaftsschule in Gernsbach zu machen.

Die Schülerzahlen haben sich halbiert.

Für das Sterben der Werkrealschulen sei maßgeblich die Politik verantwortlich, kritisierte Bürgermeister Toni Huber: „Durch den Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung haben sich die Schülerzahlen halbiert.“ Die Politik wolle es so, also müsse man auch den Elternwillen respektieren: „Ihre Wahl ist entscheidend.“

Irrsinn

Der Realität muss man ins Auge sehen, auch dann, wenn sie schmerzt. Der Weisenbacher Gemeinderat hat genau das getan, indem er das Aus der Johann-Belzer-Werkrealschule beschlossen hat. Ihr Niedergang war ohnehin nicht aufzuhalten. In wenigen Monaten hätte das Schulamt dem Standort Weisenbach die Rote Karte gezeigt. Der Beschluss ist deshalb konsequent, bietet er doch die einzige Möglichkeit, die Werkrealschule pädagogisch sinnvoll abzuwickeln.

Elterliche Unvernunft

Dass es überhaupt so weit kommt, ist traurig, letztlich aber von der Politik gewollt: Durch die Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung wurde der elterlichen Unvernunft Tür und Angel geöffnet. Falscher Ehrgeiz bringt sie mitunter dazu, ihre Kinder an Schulen anzumelden, die keineswegs ihrem Leistungsvermögen entsprechen.

Schule als Opfer

Wenn man etwa aus Gaggenau hört, dass Kinder mit Hauptschulempfehlung das Gymnasium besuchen, kann man nur mit dem Kopf schütteln. Die Werkrealschule ist auch ein Opfer dieses Irrsinns.