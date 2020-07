Junge Weisenbacher wollen als Gemeinderäte etwas bewegen

Anzeige

Junge Menschen für Kommunalpolitik zu begeistern, ist nicht leicht. Gerade die Arbeit im Gemeinderat gilt als trocken und öde. Timo und Marco Krämer aus Weisenbach sehen das anders. Vor einem Jahr sind die Zwillinge mit nur 22 Jahren in das Gremium gewählt worden. Sie wollen durch ihr Ehrenamt etwas bewegen.

Kommunalpolitik? Ist das cool? Gerade die Arbeit im Gemeinderat gilt eher als trocken und öde. So mancher stellt sich darunter endlose Debatten über alltägliches Klein-Klein vor statt wegweisende Politik und wichtige Entscheidungen. Timo und Marco Krämer sehen das anders. Vor einem Jahr sind die Zwillinge mit nur 22 Jahren in den Weisenbacher Gemeinderat gewählt worden.

Der persönliche Bezug zu Themen gibt den Ausschlag

Ob Wasserversorgung, Kinderbetreuung oder Friedhofsgestaltung: „Das sind Themen, die alle betreffen“, sagt Marco Krämer. Wenn nicht heute, dann in Zukunft. Wer im Gemeinderat ist, kann mitdiskutieren, mitentscheiden, mitgestalten. „Man weiß, man kann was bewegen.“

„Staubig ist’s nicht“, sagt er deutlich. Das kann man auch anderen jungen Leuten klar machen. „Das Wichtigste ist, dass man die Arbeit im Gemeinderat publik und transparent macht.“ Auch sein Bruder Timo ist sich sicher: „Wenn man das alles erklärt, dann glaube ich schon, dass der eine oder andere sagt: Ich würde mir das angucken.“

In der kleinen Kommune sind Gespräche wichtiger als soziale Medien

Dazu braucht es keinen sorgsam gepflegten Social-Media-Auftritt. Der direkte Kontakt ist in der 2.500-Seelen-Gemeinde der beste Weg, findet Timo Krämer. Die jungen Männer merken schon jetzt, dass ihr Amt auch in ihr Umfeld strahlt. Freunde fragen nach ihrer Arbeit; sie berichten und erklären.

Der persönliche Kontakt hat sie selbst überhaupt erst zur Kandidatur gebracht. Florian Bleier, ein junger CDU-Gemeinderat, hat sie beim Joggen auf die Kommunalwahl angesprochen und gefragt, ob sie sich aufstellen lassen wollen.

Zwei Brüder, zwei Fraktionen

Beide haben sich nach langem Überlegen dafür entschieden, wenngleich Timo Krämer sich für die Freie Wähler Vereinigung und nicht für die Christdemokraten entschieden hat.

Aber auf die Partei kommt es sowieso nicht an, sagt er – zumindest nicht in Weisenbach. „Das spielt bei uns nicht so die Rolle.“ Die FWV und die CDU sind die einzigen Fraktionen im Gemeinderat. Sie haben je sechs Sitze und die Hälfte der Stimmen bekommen. Die Zusammenarbeit ist bei öffentlichen Sitzungen sehr zielstrebig. Die Diskussionen hinter verschlossenen Türen dürften etwas reger ausfallen, sind den Krämers zufolge aber ähnlich kompakt und konstruktiv.

Insofern haben sie auch zuhause keine großen Sträuße auszufechten. Unterschiedliche Meinungen haben sie zwar schon. Aber „dass da der Riesenstreit ausbricht, gab’s jetzt noch nicht“, sagt Timo Krämer. Klar ist beiden: Die angespannte Finanzlage der Gemeinde setzt ihrer Arbeit enge Grenzen. „Arg viel Spielraum für Wünsche und Träume gibt’s nicht“, sagt Timo Krämer.

Eine Idee für die Zukunft: ein Fitnessparcours in Weisenbach

Sein Bruder und er würden sich beispielsweise einen Fitnessparcours im Ort wünschen, als Treffpunkt für junge Menschen. Oder Verbesserungen in der Festhalle.

Sie könnte eine neue Technik, dichte Fenster und eine bessere Lüftung vertragen, sagen beide. Sie könnten sich vorstellen, dass das weitere Veranstalter in die Halle locken würde. Aber sie müssen Prioritäten setzen, abwägen, diskutieren.

Auch mit kleinen Dingen kann man etwas ausrichten

Doch eine Erfahrung haben die Brüder in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht: Mit kleinen Dingen kann man etwas bewegen. Auch jenseits von Amt und Würden.

So haben sie beispielsweise gemeinsam mit anderen Helfern bei einer 72-Stunden-Aktion drei Dorfplätze gestaltet. Timo Krämer hat kürzlich mit Helfern einen Wanderweg freigemacht und den Wasserzulauf zu einem Kneipp-Becken auf Vordermann gebracht. Dazu kommt ihr Engagement im Bauwagen-Team und in Vereinen. „Wenn es was zu machen gibt, sind wir dabei“, sagt Marco Krämer. Dafür sind sie bekannt – und diesen Geist tragen sie auch weiter.