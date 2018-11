Gernsbach: Jetzt hat Karp die besten Karten

Anzeige

(Fast) Alles auf Anfang? Mit der Ankündigung von Bürgermeister Julian Christ, auf das städtische Vorkaufsrecht bei der Brückenmühle verzichten zu wollen (BNN vom 21. November), rückt Investor Viktor Karp, Geschäftsführer der Projektholding Deutsche Baukultur mit Sitz im hessischen Heusenstamm, wieder in den Blickpunkt.

Karp will sich laut eigener Aussage vom Mittwoch mit öffentlichen Äußerungen derzeit zurückhalten, sagt aber auf BNN-Nachfrage immerhin so viel: „Wir sind weiterhin an der Brückenmühle interessiert. Die neue Entwicklung, wonach die Stadt Gernsbach einen Verkauf der Brückenmühle an einen privaten Investor zulassen will, sei ihm noch nicht bekannt; zunächst wolle er – schriftliche und verbindliche – Informationen abwarten.

Mehrheit wahrscheinlich

Sehr wahrscheinlich ist, dass Bürgermeister Christ für seinen Kurswechsel in der Dezember-Sitzung eine Mehrheit im Gemeinderat erhalten wird. Die Freien Bürger und die SPD dürften mitgehen; die CDU hatte bereits im Frühjahr die damalige Marschroute von Christ kritisiert und wird sich jetzt bestätigt sehen.

Karp und das Gremium

Nun also kommt die Deutsche Baukultur mit Viktor Karp wieder ins Spiel, deren Pläne für die Umnutzung der Brückenmühle Architekt Urban Knapp (Baden-Baden) im März vorgestellt hatte – und durchaus auf Wohlwollen im Gremium gestoßen war.

Nutzung der Brückenmühle

Diese Pläne für die unter Denkmalschutz stehende Immobilie sehen einen größtmöglichen Erhalt historischer Gebäudeteile plus Anbau vor; konkret einen Nutzungsmix aus Gastronomie und kleinen Einzelhandelsgeschäften im Erdgeschoss sowie Wohnungen darüber. Eine Hotelnutzung spielt in Karps Plänen keine Rolle. Auf rund drei Millionen Euro hat Architekt Knapp im März die Sanierungskosten geschätzt.

Kein Verkauf an Dritte

Diese Summe käme zu den 1,6 Millionen Euro hinzu, die im Kaufvertrag zwischen dem Noch-Eigentümer KSB Project Invest GmbH (Baden-Baden, Geschäftsführer Oleg Storm) und der Deutsche Baukultur mit Viktor Karp vereinbart worden ist. Rechtlich gesehen befindet sich der Übergang der Immobilie im Stadium der Auflassungsvormerkung; das heißt, der Käufer ist davor geschützt, dass der Verkäufer das Anwesen an einen Dritten veräußert. Andererseits fließt der Kaufpreis erst dann, wenn der Käufer Planungssicherheit hat – das ist hier zum einen der Fall, wenn die Stadt Gernsbach auf ihr verbrieftes Vorkaufsrecht verzichtet, zum zweiten muss der Käufer eine Art „Sanierungsschein“ in Händen halten.

Konkretisierung des Sanierungsziels zurückzunehmen.

Für beide Voraussetzungen steht jetzt die Ampel auf Grün: Die Stadt Gernsbach verzichtet laut Bürgermeister auf ihr Vorkaufsrecht – und er werde, wie Julian Christ am Mittwoch auf BNN-Nachfrage sagte, „dem Gemeinderat auch vorschlagen, die Konkretisierung des Sanierungsziels zurückzunehmen“.

Nutzung nach Vorstellung

Das bedeutet, dass die Stadt nicht länger auf einer öffentlichen Nutzung (etwa Umbau zum Rathaus) oder einer Verwendung als Hotel beharrt. Christ: „Unter den rechtlichen Rahmenbedingungen könnte der Investor eine Nutzung nach seinen Vorstellungen vornehmen.“