Kompromisse bei eWayBW im Murgtal: Gespräche schreiten voran

Auf „eine wesentliche Verkürzung der Bauphase“ beim Pilotprojekt eWayBW pochen die Bürgermeister von Gernsbach, Loffenau, Weisenbach und Forbach. In einem offenen Brief an Verkehrsminister Winfried Hermann weisen Julian Christ, Markus Burger, Daniel Retsch und Katrin Buhrke darauf hin, „dass von der Baumaßnahme auf der B462 tausende Bürger aus dem Oberen Murgtal betroffen sind“.

33-wöchige Verkehrsbehinderungen und Vollsperrungen „wären eine Zumutung, die an der Lebenswirklichkeit völlig vorbei geht“. Besonders betroffen seien Berufspendler. „Wir erhoffen uns eine deutliche Verringerung der Belastung für die Bevölkerung.“

Mit ihrem Schreiben klinken sich die Bürgermeister in eine Debatte über die Teststrecke für Oberleitungs-Lastverkehr zwischen Kuppenheim und Gernsbach ein. Anfang März hatte das Regierungspräsidium Karlsruhe für Wirbel gesorgt: Es kündigte eine 33-wöchige Bauzeit ab Juni und einseitige Fahrbahnsperrungen an.

Die ersten Kompromisse sind in Sicht

Die Bürgermeister von Gaggenau, Kuppenheim und Bischweier gingen postwendend auf die Barrikaden. Sie hatten mit geringeren Behinderungen gerechnet. Gemeinderäte, Landtags- und Bundestagsabgeordnete übten Kritik. Lokale CDU-Verbände und ein Gaggenauer FWG-Stadtrat sammelten 1.000 Unterschriften und reichten beim Landtag eine Petition gegen das Projekt ein.

Seit Ende März gibt es erste Kompromisse. Das Verkehrsministerium lässt unter Federführung des Regierungspräsidiums Karlsruhe Möglichkeiten prüfen, die Bauzeit um vier bis fünf Wochen zu verkürzen.

Unter anderem ist Mehrschichtbetrieb vorgesehen. Nachtarbeit sei jedoch nicht möglich, teilt Irene Feilhauer, Pressesprecherin des Präsidiums, mit. Grund seien die Lichtverhältnisse und Lärmschutz.

Kommunen legen Wert auf einen Ansprechpartner für Bürger

Weitere Abstimmungen betreffen Vorschläge zur Verkehrsführung, zum Bauablauf und zu zeitgleich vorgesehenen Baumaßnahmen. „Die Vorschläge werden soweit möglich weiter verfolgt.“ So werden Bauarbeiten in der Kuppenheimer Ortsdurchfahrt, einer bekannten Ausweichstrecke, auf 2021 verschoben. Der Kreis Rastatt stimmt die Verlegung von Lichtwellenleitern auf den eWayBW-Bau ab.

Die Bürgermeister im Murgtal regten weitere Maßnahmen an. Wichtig ist ihnen ein Ansprechpartner für Verkehrsfragen.

Wir können und wollen nicht der Prellbock sein. Aus einer gemeinsamen Stellungnahme der Oberbürgermeister Christof Florus sowie der Bürgermeister Karsten Mußler und Robert Wein.

„Gerade weil die Bevölkerung dem Projekt sehr kritisch gegenübersteht, ist es wichtig, dass es auch für sie Ansprechpartner gibt“, betonen Christof Florus (Gaggenau), Karsten Mußler (Kuppenheim) und Robert Wein (Bischweier) in einer gemeinsamen Stellungnahme. „Wir können und wollen nicht der Prellbock für ein nicht funktionierendes Baustellenmanagement sein.“

Gespräche sind gut angelaufen

Sie bewerten die bisherigen Gespräche als gut. „Uns wurde versprochen, dass der Verkehr so gesteuert wird, dass er auf der Bundesstraße fließen kann.“ Mögliche Maßnahmen seien etwa intelligente Ampelsteuerungen, Lkw-Fahrverbote und Absperrungen, die den Verkehrsfluss wenig einbremsen.

Für Pannen und Unfälle wünschen sie sich eine Notfallplanung mit klaren Ablaufszenarien. Wichtig bleibe, die Bauzeit so kurz wie möglich zu halten. „Gerade an neuralgischen Punkten wie der Brücke beim Unimog-Museum muss die Sperrung auf ein Minimum begrenzt werden.“

Petition ist noch in Bearbeitung

Doch sie betonen auch: „Wir unterstützen das Projekt nur, weil wir auf die Zusagen vertrauen, dass alles unternommen wird, um die Belastungen so gering wie möglich zu halten. Wir erwarten eine enge Einbindung in das Baustellenmanagement und keine Alleingänge zu Lasten unserer Bevölkerung.“

Eine Absage des Projektes steht weiterhin nicht zur Debatte, sagt Kathleen Bärs, Pressesprecherin des Verkehrsministerium. Grund seien bestehende Verträgen und Vereinbarungen.

Ob und welche Auswirkungen die Petition von CDU und FWG auf die Planungen hat, werde der Petitionsausschuss des Landtags entscheiden. Das Verkehrsministerium soll diesem innerhalb von zwei Monaten – „der üblichen Frist“ – eine Stellungnahme vorlegen.

Corona-Krise könnte Bauarbeiten beeinflussen

Die Corona-Krise beeinflusst den Planungsprozess kaum. Bislang ist ihr eine Informationsveranstaltung für Bürger zum Opfer gefallen. „Das Verkehrsministerium prüft derzeit, welche geeigneten Formate es gibt“, teilt Bärs mit.

Interessant wird es, wenn die Fertigungs- und Produktionsarbeiten beginnen. „Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund von Material- und Personalengpässen Verzögerungen und Störungen im Bauablauf eintreten“, sagt Irene Feilhauer.