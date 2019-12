„Kräuter Schulte“ hat sich auf den Versandhandel mit exotischen Kräutern spezialisiert

Anzeige

Geräuschlos fahren die beiden Glasschiebetüren zur Seite und geben den Weg ins Innere der ehemaligen Bäckerei am Gernsbacher Stadtbuckel frei. Der Duft von frischen Brötchen ist schon seit Jahren verschwunden. Stattdessen schlagen einem die verschiedensten Gerüche entgegen, die ungeschulte Nasen zunächst nicht unterscheiden können. Allmählich lassen sich dann einzelne Aromen wie Minze oder Zimt erkennen.

„Ich habe mich auf Drogen spezialisiert“, sagt Horst Schulte, der Gründer und Inhaber der Gernsbacher Drogerie „Kräuter Schulte“, die 2008 in die Bäckereiräume eingezogen ist. Rauschmittel wie Cannabis, Heroin oder Kokain sind bei ihm jedoch vergeblich zu suchen. Das aus dem französischen stammende Wort „drogue“ für Gewürze und Arzneimittel wurde im 16. Jahrhundert ins Deutsche entlehnt und beschrieb ursprünglich getrocknete Pflanzenteile und mineralische Stoffe.

„Kräuter Schulte“ und seine „Drogen“ gibt es seit 44 Jahren

„Bis weit ins vergangene Jahrhundert hinein waren Drogerien reine Fachgeschäfte für Drogen, in denen Ärzte, Apotheker und sonstige Heilkundige ihre getrockneten Kräuter zur Herstellung von pflanzlichen Arzneimitteln kauften“, erklärt Schulte. Und als eine solche Drogerie im klassischen Sinne führt er sein Geschäft in Gernsbach nun seit 44 Jahren.

Hinter einem unscheinbaren Durchgang neben der Theke mit der Aufschrift „Nnur für Personal“ liegt das Heiligtum des Ladens: das Vorratslager. Von hier aus werden Kunden per Versandhandel bedient. Die Auswahl an getrockneten Kräutern ist enorm. Der Katalog umfasst 3 000 verschiedene Heilpflanzen und 500 Tinkturen aus der ganzen Welt. Dieser beginnt bei einfachen Stoffen wie Pfeffer, in 25 verschiedenen Arten, über Zimtrinde aus Sri Lanka bis zu außergewöhnlichen Mitteln wie „Drachenknochen“ – gemahlene Knochen von echten Fossilien – ist dort alles zu finden.

Waren aus 60 Ländern

Der Markenname „Die Kräuter der Welt“ wird wörtlich genommen. So stellen Schulte und sein Mitgesellschafter Ralf Loeper, dessen Bruder Till ebenfalls im Betrieb beschäftigt ist, an sich selbst den Anspruch, „alle Kräuter der Welt in unserem Angebot zu führen“. So verkauft die „Aktiv Kräuter Drogerie GmbH“ ihre Waren in über 60 Länder und erwirtschaftet mittlerweile jährlich einen Umsatz im unteren siebenstelligen Bereich. Nähere Angaben zu den Erlösen werden nicht gemacht.

Was Schulte und seine beiden Mitstreiter von anderen Unternehmen und Onlinemärkten unterscheidet, ist die Individualität. „Kunden können bei uns jede Menge erhalten, die sie benötigen. Gibt ein Rezept an, es werden zwölf Gramm eines Krautes benötigt, dann ist es bei uns möglich, genau zwölf Gramm davon zu erhalten“, so der Eigentümer.

Mitgesellschafter Loeper erklärt: „Wir beziehen unsere Kräuter aus aller Welt über nahezu 300 verschiedene Lieferanten. Wobei der Großteil unserer Lieferanten aus der Europäischen Union ist.“ Es werde weder selbst etwas produziert, noch weiterverarbeitet oder gemischt, sondern nur nach Kundenwunsch abgewogen. Die Herstellung würde unter das Arzneimittelgesetz fallen. Als Drogerie ist dies dem Heilmittelladen jedoch nicht gestattet.

Nachfolgefrage ist geregelt

Der aus einer Drogisten-Familie stammende Firmengründer Schulte begann seine Erfolgsgeschichte im April 1975. In der Schlossstraße 7 in Gernsbach eröffnete er am 26. Mai 1976 seine „Fach-Drogerie“, welche von ihm bis ins Jahr 2008 an diesem Standort geführt wurde. Anschließend zog der Betrieb in die ehemaligen Räume der Bäckerei Böckeler um. Im Jahr 2018 stieg Ralf Loeper als Mitgesellschafter in den Betrieb ein. Sein Bruder Till folgte ihm im April 2019 in den Betrieb.

Über die Brüder Ralf und Till Loeper spricht Schulte als einen „Glücksfall“. Nach mehrjährigem Arbeiten in Italien und Ruanda plagte den aus Karlsruhe stammenden Ralf das Heimweh nach dem Badnerland. Durch Zufall erfuhr der Biologe von dem nach einem Nachfolger suchende Schulte. Nach wenigen Gesprächen war für beide klar, dass es passt. „Ich habe Herrn Schulte nur zweimal persönlich getroffen, bevor ich meine Tätigkeit in Ruanda abgebrochen habe und direkt nach Gernsbach gekommen bin“, sagt Ralf Loeper.

Mehr Internationalität als Ziel

Pläne für die Zukunft gibt es einige. „Eine Möglichkeit wäre es, die Internetseite auch für den internationalen Markt zugänglich zu gestalten“, so Till Loeper. Am von Schulte aufgebautem Konzept wollen die beiden aber auf jeden Fall festhalten, der Laden in der Gernsbacher Innenstadt soll erhalten bleiben.