Einer hatte Kroatien auf dem Zettel

Es hätte eine große Feier werden sollen, am Ende war es eine kleine: Nach der Finalniederlage der kroatischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM mischte sich in die Ernüchterung der Fans in Gaggenau eine große Portion Stolz. Schließlich ist die Vize-Weltmeisterschaft für das kleine Kroatien (4,2 Millionen Einwohner) der bislang größte Erfolg.

Kroatien im Rausch

Am Sonntag endete für die Gaggenauer Kroaten ein unverhoffter Feier-Marathon, der mit drei Vorrunden-Siegen seinen Anfang nahm und nach dem Finaleinzug in einem rauschenden Fest mit 900 Fans am Bahnhof gipfelte (die BNN berichteten).

Auch wenn das Happy End ausblieb: Nach dem WM-Finale feierten mehrere Hundert Kroaten in der Innenstadt. Zuvor hatten sie gemeinsam im Café Royal, dem Irish Pub und der Easy-Sportsbar beim Spiel mitgefiebert.

Prognosen auf dem Prüfstand

Dass Kroatien für eine WM-Überraschung sorgen könnten, mögen manche bereits vor Turnierbeginn geahnt haben. Damals hatten die BNN vier Spieler des VFB Gaggenau um ihre Prognosen gebeten, deren Länder an der WM teilgenommen haben: Thorsten Kratzmann (Deutschland), Goran Dragojevic (Serbien), Teo Simundza (Kroatien) und Bahmann Mohammadi (Iran). Ein Rückblick:

Wer wird Weltmeister?

Die Frage aller Fragen. Während sich Kratzmann und Mohammadi auf Frankreich festlegten und damit recht behielten, setzten Simundza (Brasilien) und Dragojevic (Spanien) auf andere Teams. Zur Erinnerung: Spanien schied bereits im Achtelfinale aus, Brasilien eine Runde später.

Wie schneidet euer Team ab?

Hier punkteten Simundza und Mohammadi. Der Kroate traute seiner Mannschaft den Gruppensieg und eine Überraschung zu, nicht aber den Titel. Mohammadi hoffte auf drei Punkte gegen Marokko und einen gegen Portugal – genau so kam es. Kratzmann sah Deutschland im Halbfinale und lag damit – der Ausgang ist bekannt – gewaltig daneben. Die Serben, war Dragojevic noch optimistisch, könnten das Achtelfinale erreichen. Knapp vorbei: Letztlich scheiterte Serbien an der Schweiz.

Wer wird die WM-Überraschung?

Dragojevic und Kratzmann nannten beide den Senegal, der ein gutes Turnier spielte und in seiner Gruppe denkbar knapp an der Fairplay-Wertung scheiterte. Simundza brachte seine Landsleute ins Spiel und bewies damit bekanntermaßen einen guten Riecher.

Wer wird Torschützenkönig?

Den Engländer Harry Kane (sechs Tore), der es wurde, hatte niemand auf dem Schirm. Auch die Namen Lukaku (Belgien), Cheryshev (Russland) und Mbappé (Frankreich), die regelmäßig trafen, fielen nicht. Die Gaggenauer Fußballer setzten stattdessen auf Diego Costa (Spanien/drei Tore), Neymar (Brasilien/zwei) und Luis Suárez (Uruguay/zwei).