Landgericht verhandelt 20 Fälle von Einbruchsdiebstahl im Murgtal

Alleine die Verlesung der Anklage im Landgericht nahm geraume Zeit in Anspruch: Staatsanwältin Katharina Eckardt listete am Montag 20 Fälle von Einbruchsdiebstahl oder dessen Versuch auf, allesamt in Gaggenau und Gernsbach verübt. Der Angeklagte R. (31) zeigte sich an diesem ersten Verhandlungstag vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Baden-Baden geständig.

Nur einen – allerdings wichtigen – Fall, in dem ihm besonders schwerer Raub durch Bedrohung eines Hausbewohners in Freiolsheim mit einer Pistole vorgeworfen wurde, stellte er anders dar: Eine Pistole habe er nie besessen, sagte er, vielmehr habe es sich um Tränengas gehandelt.

Bis zu drei Einbrüche in einer Nacht

Die Einbrüche datieren allesamt vom Januar und Februar diesen Jahres; bis zu drei in einer Nacht sollen es gewesen sein. Wobei die Gesamtzahl nur als ungefähr einzustufen ist: Hinzukommen dürften weitere Fälle, in denen R. in Schuppen und Garagen nicht fündig geworden ist oder dort nur Kleinkram entwendete, was die Besitzer womöglich nicht anzeigten oder gar nicht erst bemerkten. Andererseits identifizierte R., der am 24. Februar festgenommen wurde und seitdem in Untersuchungshaft sitzt, bei einer Fahrt mit der Polizei freimütig mehrere Gebäude, bei denen er eingestiegen war oder es zumindest versuchte.

Diebesgut ist Sammelsurium

Das Muster wiederholte sich: Ausschließlich nachts versuchte sich R. meist durch die Kellertür Zutritt zu verschaffen, indem er sie etwa mit einem Geißfuß aufzuhebeln versuchte. Auch zu Garagen und Schuppen verschaffte er sich Zutritt; wo er in die Wohnungen gelangen konnte, suchte er nach Schmuck und Bargeld.

Die Beute fiel angesichts der Zahl der Delikte eher mager aus: Laut Anklage zählte zum Diebesgut ein wahres Sammelsurium, unter anderem Batterien, ein Ledermäppchen, Taschenlampen oder eine Damen-Sonnenbrille. Das meiste hiervon, so der Angeklagte auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Wolfgang Fischer, habe er „in der Murg entsorgt“. Auch eine Angelrute war dabei, damit habe er in der Murg zum Eigenbedarf gefischt.

Angeklagter klaut Kaninchen

Beim Einbruch in das Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins Gaggenau in der Untergasse habe er Kaninchen getötet, mitgenommen und später verzehrt, führte R, der gelernter Metzger ist, ungerührt aus. Nur zweimal habe er gestohlenen Schmuck „für etwa 50 Euro“ in Karlsruhe verkaufen können.

Erinnerungslücken aufgrund von Drogen

An viele Taten könne er sich nicht genau erinnern („Da sind Lücken drin“), was womöglich auch auf seinen Drogenkonsum zurückzuführen ist: Nach eigenen Angaben hat R., der vor Gericht von Mathias Albrecht aus Hörden verteidigt wird, „Speed und Marihuana, ab und zu auch Kokain“ genommen. Entsprechend positive Befunde attestierte nach seiner Festnahme ein Gutachten auf der Basis einer Blutprobe.

Emotionale Instabilität.

Bereits im Februar 2017 war R., der bereits unter Bewährung steht, ein Berufsbetreuer zugewiesen worden, wie aus der Betreuungsakte des Amtsgerichts Gernsbach hervorgeht: Ein fachärztliches Gutachten attestiert R. eine „schwere depressive Störung“ sowie „emotionale Instabilität“.

Landgericht setzt Verhandlung fort

Der Angeklagte berichtete freimütig aus seinem Lebenslauf. Nur bis zur ersten Klasse ging er in Gaggenau zur Schule; nach der Trennung der Eltern kam er in ein Kinderheim nach Offenburg. Später machte er den Hauptschulabschluss, wohnte mit 17 wieder bei der Mutter in Gaggenau, war bei einer Zeitarbeitsfirma, absolvierte dann eine Metzgerlehre und arbeitete bei einem Großbetrieb. Aus der Bahn geworfen wurde er, wie er schilderte, als seine Frau, mit der er zwei Kinder hat, sich von ihm trennte. Die Verhandlung wird am 5. September, 9 Uhr, fortgesetzt.