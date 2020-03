Landtagsabgeordnete kritisieren Oberleitungs-Projekt auf B462 im Murgtal

Anzeige

Nach den betroffenen Kommunen wenden sich auch die Landtagsabgeordneten von CDU und SPD gegen das Oberleitungs-Projekt „eWayBW“ im Murgtal. Sie fordern vom baden-württembergischen Verkehrsministerium eine deutliche Nachbesserung der Planung.

Am Donnerstag hatten die Gemeinden Gaggenau, Kuppenheim und Bischweier die Pläne für den Testbetrieb von Oberleitungs-Lkw auf der B462 deutlich kritisiert. Sie hatten dem Regierungspräsidium Karlsruhe mangelnde Absprachen vorgeworfen.

Strittig sind die voraussichtliche Bauzeit von 33 Wochen, Verkehrssperrungen und Umleitungspläne.

Nun legen die Landtagsabgeordneten nach.

„Diese Belastung ist dem Murgtal nicht zuzumuten“, schreibt Alexander Becker (CDU) in seiner Pressemitteilung: „Das Verkehrsministerium und die Bietergemeinschaft sind in der Pflicht, ihre Planungen erheblich nachzubessern oder das Projekt zu überdenken.“

CDU-Abgeordneter befürchtet Verkehrschaos

Wie die Bürgermeister Christof Florus (Gaggenau), Karten Mußler (Kuppenheim) und Robert Wein (Bischweier) kritisiert auch Becker, dass erst in der Sitzung des Projektbegleiter-Kreises am Dienstag neue Fakten auf den Tisch gekommen seien.

So könne während der gesamten Bauzeit in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung gestellt werden. „Es wird zu massiven Einschränkungen des Verkehrs kommen“, befürchtet Becker.

Kritik am Verkehrsministerium

Zudem würden mögliche Ausweichstrecken durch andere Arbeiten ebenfalls blockiert: „Die Belastungen für Anwohner und Pendler sind ganz unverhältnismäßig“, urteilt der Abgeordnete. Er kommt zum Schluss, „dass das Verkehrsministerium die Lage massiv beschönigt hat.“

Konzeptwettbewerb:

Batterie gegen Oberleitung: Unter dieser Überschrift steht der Konzeptwettbewerb zweier Antriebsarten für Lkw, der im Murgtal stattfinden soll. Dazu will das Land zwischen Kuppenheim und Gernsbach das „eWayBW“-Projekt mit Oberleitungs-Lkw realisieren. Die Lastwagen können über die Oberleitungen Strom beziehen. Gleichzeitig lädt eine Batterie, die dem Lkw eine emissionsfreie Weiterfahrt nach Beenden der Oberleitung ermöglicht. Bereits seit 2019 setzt die Firma Logistik Schmitt einen Benz eActros im Pendelverkehr ab ihrem Lager in Ötigheim ein. Der batteriebetriebene 25-Tonner fährt täglich 168 Kilometer. Beim Be- und Entladen im Lager hängt er rund 30 Minuten am Strom. Seine Reichweite beträgt laut Daimler ohnehin bis zu 200 Kilometer.

Erstaunt ist Becker noch immer über die Antwort von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) auf seine Kleine Anfrage.

In dem Schreiben vom 20. Januar, das den BNN vorliegt, beharrt das Verkehrsministerium auf Gesamtkosten „in Höhe von 19 Millionen Euro“. Dabei wurde bereits im Dezember der Vertrag unterschrieben, der 21,2 Millionen Euro vorsieht.

Kritik äußert auch der Rastatter SPD-Landtagsabgeordnete Jonas Weber: „Ich kann die Empörung der Kommunen sehr gut nachvollziehen“, heißt es in einem Schreiben an das Verkehrsministerium.

Es könne nicht sein, „dass sich ein Vorhaben planerisch so verändert, dass es organisatorisch von den Gemeinden kaum mehr zu tragen ist.“

SPD-Abgeordneter erwartet Nachbesserungen

Obwohl die Teststrecke gegenüber der ursprünglichen Planung verkürzt worden sei, wird sich die Bauzeit verlängern. Plötzlich sei von einer Vollsperrung und steigenden Kosten die Rede.

Er frage sich, so Weber, wozu ein Termin im Herbst 2018 zur Vorbesprechung nötig gewesen sei, „wenn von den Inhalten nichts übrig bleibt.“ Der SPD-Abgeordnete erwartet vom Ministerium „deutliche Nachbesserungen oder eine Absage des Projekts.“

Der Landtagsabgeordnete Thomas Hentschel (Grüne) fordert vom Ministerium „mehr Tempo bei der Umsetzung“ des „eWayBW“-Projekts. In einer Pressemitteilung schreibt Hentschel, er sei zuversichtlich, „dass die Baumaßnahmen so abgestimmt werden können, dass es nicht zum Verkehrsinfarkt kommt.“

Hentschel spricht sich dafür aus, alle Möglichkeiten für eine Bauzeit-Verkürzung zu prüfen, etwa den Einsatz mehrerer Baugruppen und Nachtarbeiten. Außerdem müsse über zusätzliche Zugkapazitäten auf der Murgtalbahn nachgedacht werden, „um Pendlern eine Alternative zum Auto zu bieten.“

Er habe sich in der Angelegenheit bereits mit dem Verkehrsministerium in Verbindung gesetzt. Dem Landratsamt und den Bürgermeistern wolle man einen Termin in Stuttgart anbieten, um die weitere Vorgehensweise zu erörtern.

Bischweierer Bürgermeister ärgert sich über RP

Das dürfte auch nötig sein, denn die Rathauschefs sind über die Vorgehensweise des Regierungspräsidiums (RP) verstimmt. „Bei dem Thema ist meine Ruhe weg“, sagte Bürgermeister Robert Wein bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag in Bischweier.

Er halte das Projekt für „schlecht vorbereitet“, sagte Wein. Er bezweifele ohnehin, dass es seine Ziele erreiche: „Wo ist der Unterschied zu den bisherigen Teststrecken?“

Wir werden uns mit aller Kraft gegen das Projekt wehren.

Bischweiers Bürgermeister Robert Wein

Wein verweist auf die Absprachen vom Herbst 2018, die nun nicht mehr eingehalten würden. „Es wurde von einigen Wochen Bauzeit gesprochen, mittlerweile sind es Monate“, so Wein, „und von einer Vollsperrung war keine Rede.“ Die Belastung, die auf die Gemeinde zukomme, sei für die Bevölkerung nicht akzeptabel.

„Wenn man wirklich etwas gegen den Klimawandel tun will, muss man das Geld effektiver einsetzen“, sagte der Bischweierer Bürgermeister. Gemeinsam mit den Menschen im Murgtal werde er sich „mit aller Kraft gegen das Projekt wehren.“

33 Wochen Bauzeit

Geplant ist der Testbetrieb von Oberleitungs-Lkw zwischen Kuppenheim und Gernsbach. Baubeginn soll im Juni 2020 sein. Die Arbeiten sollen in zwei Abschnitten von insgesamt 33 Wochen erfolgen. Ursprünglich war die Rede von 20 Wochen Bauzeit. Im Murgtal ist das Projekt wegen der Verkehrsbelastung umstritten.

Das Regierungspräsidium hat für Montag eine Stellungnahme angekündigt.

Mitarbeit: Anne-Rose Gangl