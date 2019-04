Anzeige

Es ist ein Unfall, der in Gaggenau, aber auch bundesweit für Entsetzen gesorgt hat: Am Abend des 13. Juli 2018 werden Galina D. und ihr sieben Monate alter Enkel bei einem Spaziergang von einem Auto erfasst. Die Frau stirbt am Unfallort, das Kleinkind wenig später im Krankenhaus.

An diesem Montag beginnt der Prozess gegen einen zum Tatzeitpunkt 47 Jahre alten Gaggenauer. bnn.de berichtet von 9 Uhr an live aus dem Gerichtssaal in Rastatt.