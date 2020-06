Lockerung für private Feiern belebt die Heiratslust in Rastatt und Gernsbach

Anzeige

Die Nachricht kam überraschend. Zehn Leute sollten es eigentlich sein, die nach Willen der Landesregierung ab Juni miteinander in privat gemieteten Räumen feiern dürfen. Jetzt ist „Neun“ die Zahl des Tages. Am Abend des 29. Mai meldete Stuttgart plötzlich, dass 99 Personen ab dem 9. Juni zusammenkommen dürfen. Die Landesregierung spricht von Lockerungen. Doch ist die Aussicht auf ein Fest ohne Umarmungen, dafür aber mit Mindestabstand, wirklich ein Lichtblick für Geburtstagskinder, Heiratswillige und Veranstalter in Rastatt und Gernsbach?

Eine vielleicht erstaunliche Statistik vorneweg: Auf die Heiratslust in Rastatt hat sich die Corona-Krise kaum ausgewirkt. Seitens der heiratswilligen Paare habe es einige Verschiebungen gegeben, informiert Pressesprecherin Heike Dießelberg. In Summe sei die Zahl der Eheschließungen von März bis Mai im Vergleich zum Vorjahr aber um ein Paar gestiegen.

Alle Hochzeiten im März, April und Mai wurden entweder storniert oder auf das nächste Jahr verschoben. Cinay Tilki, Hochzeitsplanerin in Rastatt

Bei Veranstaltern von großen Festen herrscht dagegen seit Monaten Ebbe im Auftragsbuch. Von „einigen zigtausend Euro Verlust“ spricht Michael Hauns, Geschäftsführer der Pagodenburg in Rastatt.

Dasselbe Bild zeichnet die Rastatter Hochzeitsplanerin Cinay Tilki: „Alle Hochzeiten im März, April und Mai wurden entweder storniert oder auf das nächste Jahr verschoben.“ Auch Albrecht Berbig, Pfarrer der evangelischen Petrusgemeinde Rastatt, berichtet von verlegten oder abgesagten Eheschließungen.

Hochzeit mit Corona-Auflagen ist keine Option

Ein frisch gebackenes Ehepaar aus Rasttatt will in der evangelischen Petrusgemeinde den kirchlichen Segen bekommen. Namentlich möchte es in den Medien nicht genannt werden. Trotz Corona fand im Mai die standesamtliche Trauung im engsten Familienkreis statt. Eine große Feier mit Kirche, Tanz, Musik und vielen Gästen will das Paar im September nachholen.

„Nun bangen wir natürlich und hoffen auf weitere Lockerungen“, sagt die Braut. Ein Ja-Wort unter den aktuellen Voraussetzungen ist für sie keine Option. „Ansonsten verschieben wir aufs nächste Jahr.“

Wir arbeiten uns zurück in das unternehmerische Leben. Das ist eine Freude, das gibt Kraft und Motivation. Bernd Werner, Sternekoch im Schloss Eberstein in Gernsbach

Andere Heiratswillige nutzen jedoch kurzentschlossen die Gunst der Stunde. „Wir haben schon wieder die ersten Buchungen“, erzählt Bernd Werner, Sternekoch im Schloss Eberstein in Gernsbach. Regelrecht euphorisiert sagt er: „Wir arbeiten uns zurück in das unternehmerische Leben. Das ist eine Freude, das gibt Kraft und Motivation.“

Ganz so wie früher läuft es allerdings nicht. „Es gibt auch Brautpaare und Geburtstagskinder, die abwarten, bis sich die Lage im Herbst vielleicht noch mehr entspannt hat“, sagt Werner.

Genau das erlebt Cinay Tilki bislang ausschließlich. „Bisher will kein Brautpaar mit Auflagen wie Sitzordnung und Abstand halten feiern“, sagt sie. Für sich sieht die Rastatter Hochzeitsplanerin aktuell keine Perspektive. „Solange das Feiern nur mit strengen Auflagen erlaubt ist, werde ich nur wenige oder gar keine Hochzeiten planen können.“

Die Feiernden angeln sich von Ast zu Ast. Michael Hauns, Geschäftsführer der Pagodenburg in Rastatt

Diese Erfahrung macht auch Michael Hauns, Geschäftsführer der Pagodenburg in Rastatt. „Die Feiernden hangeln sich von Ast zu Ast. Bei jeder Lockerung müssen sie die ganze Verwandtschaft abklopfen und fragen, ob sie unter den Bedingungen kommt.“ Viele Verlobten würden ihr Ja-Wort deshalb aufs nächste Jahr verschieben. Davon hat Hauns dann allerdings nichts mehr: Zum Jahresende schließt er sein Traditions-Haus. „Das Ganze bleibt schwierig“, sagt er. „Unser letztes Jahr in der Pagodenburg haben wir uns eigentlich anders vorgestellt.“