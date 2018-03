Es ist ein außenpolitisches Erdbeben mit Epizentrum im beschaulichen Murgtal: Heute vor einem Jahr sagt die Stadt Gaggenau den Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag in der Bad Rotenfelser Festhalle ab, den die BNN zuvor öffentlich gemacht hatten. Das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Berlin und Ankara erreicht einen neuen Tiefpunkt. Am Folgetag sorgt eine Bombendrohung gegen die Stadtverwaltung für Aufregung. Medien aus aller Welt berichten. Michael Pfeiffer steht in Abwesenheit von OB Christof Florus unverhofft im Fokus der Öffentlichkeit und wird zum Gesicht des Gaggenauer Widerstandes gegen die Türkei. Zum Jahrestag der Absage gewährt der Bürgermeister BNN-Redakteur Dominic Körner einen Blick hinter die Kulissen des 2. März 2017 und spricht über seine ungewohnte Rolle als Krisenmanager.

Herr Pfeiffer, die erste Märzwoche des vergangenen Jahres dürften Sie so schnell nicht vergessen. Zu welchem Zeitpunkt wurden Ihnen die politischen Dimensionen Ihres Handelns bewusst?

Pfeiffer: Am Vorabend der geplanten Veranstaltung begann es mir zu dämmern. Die Medien berichteten bundesweit über die Vorkommnisse in Gaggenau und mir wurde klar: Das wird eine große Geschichte. Bei der Pressekonferenz am nächsten Tag wusste ich, dass wir jetzt auch ein wenig Außenpolitik machen.

Die Auswirkungen auf das deutsch-türkische Verhältnis waren abzusehen, haben unsere Entscheidung aber nicht beeinflusst. Keine zwei Stunden nach der PK erhielt ich seine WhatsApp von meinem Sohn, der in Göteborg lebt. Er schrieb: „Was ist denn bei euch los?“

Das dürfte sich auch Oberbürgermeister Christof Florus gefragt haben, der just in dieser Woche seinen Urlaub in Italien verbrachte. Dadurch gerieten Sie urplötzlich ins Rampenlicht …

Pfeiffer: Eine verrückte Erfahrung. Irgendwann dachte ich: Um Gottes Willen, in was bin ich denn hier gelandet? Bin ich noch der kleine Bürgermeister oder ist das die große Politik? Aber zu keinem Zeitpunkt habe ich mich unwohl gefühlt. Auf mein Team im Rathaus und darauf, dass wir die richtige Entscheidung getroffen hatten, konnte ich mich zu 100 Prozent verlassen. Schlimmer war die Bombendrohung am Tag danach.

Wie sind Sie damit umgegangen?

Pfeiffer: Als mich unser Ordnungsamtsleiter darüber informierte, saß ich noch am Frühstückstisch. Meine Frau sagte sofort: „Jetzt kriege ich Angst.“ Ich selbst hatte bis dahin Interviews wie am Fließband gegeben. Da funktioniert man nur, kann kaum einen klaren Gedanken fassen. Nach der Bombendrohung kam die Frage auf: Müssen wir befürchten, dass uns etwas passiert?

Die Anspannung in Gaggenau war nach einer turbulenten Woche spürbar. Wie haben Sie die Entwicklungen als unmittelbar Beteiligter wahrgenommen?

Pfeiffer: Zunächst lag uns eine Anfrage des Kreisverbands der Union Europäisch-Demokratischer Türken vor, man wolle in der Festhalle Bad Rotenfels eine Gründungsversammlung ausrichten. Zu diesem Zeitpunkt war von einer geschlossenen Veranstaltung die Rede und einer Zusage stand aus unserer Sicht nichts im Weg. Anfang der Woche sickerte dann durch, dass ein türkischer Minister kommen werde. Erst am Vorabend informierte uns die Polizei schließlich darüber, dass in sozialen Medien bundesweit für einen Besuch der Veranstaltung geworben wurde.

… was Ihnen kaum recht sein konnte.

Pfeiffer: Nein. Die ursprünglichen Voraussetzungen waren nicht mehr gegeben. Wir mussten mit einem Ansturm rechnen, bei dem die Sicherheit der Besucher nicht gewährleistet werden konnte. Noch am Morgen des Veranstaltungstages berieten wir uns mit dem Oberbürgermeister, dem Innenministerium und der Polizei darüber, ob eine Absage überhaupt noch sinnvoll war oder zur Eskalation führen würde. Kurz vor Mittag fiel dann unsere Entscheidung, die Reißleine zu ziehen. Im Nachhinein bin ich davon überzeugt, dass wir bewusst vom Veranstalter getäuscht wurden.

Die türkische Regierung warf Ihnen vor, die Sicherheitsbedenken vorgeschoben zu haben, um den Auftritt von Erdogans Minister zu verhindern.

Pfeiffer: Keine Frage: Von diesen Plänen waren wir nicht begeistert. Weil in Deutschland das Versammlungsrecht gilt, blieb uns letztlich nur diese eine Möglichkeit. Dennoch betone ich, dass es keine politische Entscheidung war.

Die Reaktionen darauf dürften heftig ausgefallen sein …

Pfeiffer: Bei der Stadt sind mehrere Hundert E-Mails eingegangen, die überwiegend positiv waren. Schon unmittelbar im Vorfeld der Absage gab es einzelne Mails, in denen wir massiv angegangen wurden. Manchmal fragt man sich: Wo bleibt da die gute Kinderstube? Rückendeckung erhielten wir von der Politik. Ministerpräsident Winfried Kretschmann bot uns am Folgetag telefonisch die Unterstützung des Landes an.



Die türkische Gemeinde ist bis heute tief gespalten. Ist eine Versöhnung noch möglich?

Pfeiffer: Die Stimmung war damals extrem aufgeheizt. Selbst durch Familien gingen Risse. Von Türken habe ich erfahren, dass politische Themen in Gesprächen deshalb oft gemieden werden. Wir haben noch am Tag der Absage den Imam und den Vorsitzenden der Ditib-Gemeinde eingeladen und klar kommuniziert, dass sich unsere Entscheidung nicht gegen die Türken in Gaggenau richtet. Ich hoffe, dass sich die Situation mittlerweile wieder beruhigt hat.