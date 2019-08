Murgpark in Gaggenau wird zum Bücherparadies

Anzeige

Es soll ein großes Fest werden am Freitag, 23. August, im Murgpark in Gaggenau. Heidrun Haendle vom Gaggenauer Kulturamt hat die erste Lese-Sause für Kinder und Jugendliche initiiert. „Bücher sind nicht dafür da, nur im Schrank zu stehen“, erklärt Andrea Biedermann, Inhaberin des Buchladens Bücherwurm beim Pressegespräch.

Zusammen mit Bianca Grittmann von der Stadtbibliothek wirkt sie ebenfalls an dem Projekt mit. Ihrer Meinung nach müssten Bücher erlebbar gemacht werden, statt im Regal vergessen zu werden. Darum laden verschiedene Lesungen am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr auf der Wiese an der Murg zum Verweilen ein.

Interaktion mit den Kindern

„Es gibt keine langweiligen Frontallesungen, sondern viel Interaktion“, teilt Biedermann mit. So kommt etwa Schauspieler Torsten Blunk als „Coolman“ mit seinem Erzähltheater nach Gaggenau. „Er war schon mal hier und das war ein Riesenspaß“, berichtet Grittmann. Ebenfalls spannend geht es bei der Autorin Katrin Tempel zu. Sie wird aus ihrem Buch „Wilde Horde“ für Kinder ab acht Jahren vorlesen.

Bei der Lesung zu dem Buch „Die Pantoffelpiraten“ kann sogar mit Augenklappen gelauscht werden, verrät Haendle. Für die jüngsten Gäste ab zweieinhalb Jahren steht eine Fotowand mit Kuh Liselotte sowie ein Melkapparat bereit.

Möbel stehen im Murgpark bereit

Damit es bei den Lesungen noch gemütlicher wird, empfiehlt Haendle den Besuchern, eigene Picknickdecken mitzubringen. Wer ohne kommt, könne sich einen Platz auf den etwa 100 im Park verteilten Kissen oder den Palettenmöbeln suchen. „Wir haben uns für den Murgpark entschieden, weil die Atmosphäre eine ganz besondere ist“, erzählt die Leiterin des Kulturbüros. Neben den Vorleseveranstaltungen gebe es dort „Leseinseln“, bei denen die Besucher sich ein Buch schnappen und ganz in Ruhe und in ihrem eigenen Tempo schmökern können.

Lese-Sause geht auf dem Marktplatz weiter

Auf dem Marktplatz ist ebenfalls etwas geboten, Kreidehinweise sollen den Besuchern den Weg von Park zum Platz weisen. „Auf dem Marktplatz geht es immer mit viel Action zur Sache“, erläutert Haendle. Bei der Lese-Sause dreht sich dort alles ums Papier. Die Kinder können Papierschöpfen, Buchbinden und mit Linoleum selbst drucken. Mit Mr. Lo ist es sogar möglich, Kappen aus Papier zu basteln.

Falls es regnet, wird die Veranstaltung in die Stadtbibliothek oder in das Rathausfoyer verlagert. Die Lese-Sause ausfallen zu lassen, das steht nicht zur Debatte. „Es sieht aber im Moment nach Sonne und 27 Grad aus“, ist Heidrun Haendle zuversichtlich.

Eine Fortsetzung ist geplant.

Das ganze Programm ist, wie auch die anderen City-Sausen, kostenlos. „Uns ist es wichtig, für alle Familien attraktiv zu sein“, sagt Haendle. So müsse man sich weder anmelden, noch Geld bezahlen. Einfach vorbeikommen und schauen, was einem gefällt, das ist bei der Lese-Sause Programm. Und je nachdem, wie sie ankommt, wird es vielleicht nicht die letzte gewesen sein. „Eine Fortsetzung ist geplant“, verrät Heidrun Haendle.