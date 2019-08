Murgtäler Kommunen rufen keinen Klimanotstand aus

Anzeige

Gaggenau und Gernsbach setzen beim Klimaschutz auf konkrete Projekte statt Symbolik. Und sie erwarten konkrete Gesetze von Land und Bund. Das bedeutet aber nicht, dass der Oberbürgermeister von Gaggenau nicht schon mal mit dem Klimaschutz anfangen kann.

Bühl hat den Klimanotstand erklärt, Karlsruhe auch. Doch weder in Gaggenau noch in Gernsbach ist die Ausrufung des Klimanotstands geplant. Grund dafür ist aber keineswegs Ignoranz. Bewusst darüber, dass sie etwas in Sachen Klima unternehmen müssen, sind sich beide Städte.

„Unsere Erfahrung ist, dass Erklärungen und Resolutionen schnell wieder in Vergessenheit geraten und zur Worthülse werden“, antwortet Judith Feuerer, Pressesprecherin der Stadt Gaggenau auf eine BNN-Anfrage. Statt der Ausrufung des Klimanotstands setze Gaggenau lieber auf Maßnahmenpakete.

Unsere Erfahrung ist, dass Erklärungen und Resolutionen schnell wieder in Vergessenheit geraten und zur Worthülse werden.

Judith Feuerer, Pressesprecherin der Stadt Gaggenau

Es gibt Feuerer zufolge bereits einige Ansätze und Selbstverpflichtungen, etwa die Mitgliedschaft der Stadt im Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ sowie im europaweiten Klimabündnis.

„Klimaschutz muss höchste Priorität haben“

Aber auch in jedem einzelnen Amt will Gaggenau in Zukunft darauf achten, dass alle Maßnahmen, Projekte und Beschlüsse mit dem Klimaschutz vereinbar sind. „Klimaschutz muss höchste Priorität haben“, erklärt Feuerer in ihrem Statement. Bisher sei alles nur ein Anfang. Der Stadt sei bewusst, dass „wir alle gefordert sind, noch viel mehr zu machen“.

Der Oberbürgermeister nimmt sich da nicht aus. Privat sei er sehr viel zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs und fliege nicht in den Urlaub, berichtet Christof Florus. Als Oberbürgermeister nutze er ein Hybridfahrzeug, das demnächst gegen ein E-Auto getauscht werde. „Ich bin ein Verfechter regionaler Erzeugnisse“, ergänzt er.

Ich bin ein Verfechter regionaler Erzeugnisse.

Gaggenau Rathauschef Christof Florus

Für die Stadt gesprochen befürwortet er Vorgaben von „oben nach unten“ und gibt damit den Stab an die Bundes- und Landespolitiker weiter. „Die Gesetze müssen von den Regierungen kommen, die konkreten Maßnahmen setzen wir dann vor Ort passend um“, so Florus.

Auch in der Pressemitteilung von Feuerer steht: „Der Klimanotstand sollte aus unserer Sicht, schon allein aus Gründen der Konnexität, vom Bund oder Land ausgerufen werden.“

Hilfe zum BNN-Newsletter

Datenschutzerklärung

Bürgermeister von Gernsbach lobt „Fridays for Future“

Diese Meinung vertritt auch der Gernsbacher Bürgermeister Julian Christ. Er lobt das Engagement der Jugendlichen für „Fridays for Future“. Der Protest habe dazu beigetragen, dass sich Kommunen verstärkt mit Umwelt- und Klimaschutz auseinandergesetzt hätten.

Die Verantwortung gibt aber auch er ein Stück weit nach oben ab, er sehe „zunächst die Bundesregierung in der Pflicht“. Viele große Themen wie der Kohleausstieg oder die Vermeidung von Plastikmüll erforderten eine Regelung auf Bundesebene.

Wir sind auf dem Weg, Klimaschutz in Gernsbach weiter fest zu verankern.

Gernsbachs Bürgermeister Julian Christ

Ebenfalls wie Gaggenau sieht die Stadtverwaltung Gernsbach in der Ausrufung des Klimanotstands eher einen rein symbolischen Akt, so eine Mitteilung von Pressesprecherin Nicoletta Arand.

Aber dennoch: „Wir sind auf dem Weg, Klimaschutz in Gernsbach weiter fest zu verankern“, so Bürgermeister Julian Christ. So stünden bei neuen Bauvorhaben Dachbegrünung oder Solaranlagen im Fokus. Der Bebauungsplan für den Wörthgarten sehe zudem ein autarkes Blockheizkraftwerk vor. Und Projekte wie die Landschaftspflege zur Offenhaltung der Kulturlandschaft stärken demnach ebenfalls den Klimaschutz.